Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Россию «проявить остатки человечности» и объявить перемирие на Рождество, особенно отчетливо стало понятно, как далеки все европейские «партнеры» и от Украины, и от человечности, и от сути проблемы вообще.

Иван Шилов ИА Регнум

Глубоко разбирающийся в вопросе человек не стал бы делать такие заявления, поскольку даже на уровне предложения непонятно, какое Рождество имеется в виду.

Если он имеет в виду «расово верное» 25 декабря, когда его отмечает сам канцлер, то, при чем тут вообще Россия? Украинская власть волевым решением перевела празднование в режим «со всем цивилизованным миром», теперь формально православная ПЦУ так и делает.

При этом Пасху, как и прочие праздники почему-то продолжает встречать с «нецивилизованным», по прежнему, юлианскому календарю: в Европе же их нет, так что не подстроишься.

А у нормальных православных 25 декабря рабочий день, и к ним по-прежнему относится большинство украинцев, не возжелавших радоваться согласно постановлению партии и правительства, ожидая первой звезды не в сезон.

Так что призыв «оставить в покое» сформулирован нечетко и не ко времени: если Мерцу нужен подарок лично для себя — надо было так и говорить. А дальше по тексту станет понятно, что так оно и есть.

Что же касается человечности, то под рукой у него как раз был Зеленский, который мог бы рассказать, как в уходящем году Россия предложила пасхальное перемирие, и вышел с этой инициативой лично Владимир Путин.

Казалось бы, в день Христова Воскресения, огромный праздник, можно было бы два дня насладиться тишиной.

Однако ВСУ традиционное решили «поздравить» Донецк и Горловку, начав наваливать артиллерией, ударными дронами, сбросами. И не только там — была обстреляна Кременная, били по приграничным регионам России, по Крыму, атаковали позиции ВС РФ в ДНР.

Ничего общего с христианством и человечностью это не имеет — и Мерц же ничего не сказал.

Сейчас он со слезой вещает про «бомбардировки больниц, детских садов, энергетической инфраструктуры» и «терроризм против мирного населения». Но Украина в любые праздники и светлые даты на протяжении 11 лет била по Донецку, безо всякой жалости целя в больницы, детские сады и энергетическую инфраструктуру.

Причем из этих 11 лет восемь прошли в максимально комфортном режиме для самой Украины.

Давай сначала вспомним не очень далекий Новый год в 2024-м: в праздничную ночь 1 января ВСУ шарахнули по центру Донецка, погибли четыре человека, пострадали 14 граждан. Калининский и Буденновский районы попали под обстрел РСЗО. Мой знакомый, врач-хирург, рассказывал про незабываемые моменты, когда он вышел подышать воздухом нового года, но подышал им в складках местности, где пришлось полежать из-за летящих осколков.

Через неделю, в канун Рождества, под ударом оказалась городская больница №6, где пострадали пациенты, вышибло окна и двери. За сутки в канун немаленького христанского праздника центр мониторинга насчитал 232 прилета в Донецке, Горловке, Макеевке и Ясиноватском районе.

Но, может быть, «проевропейски настроенные украинцы» кому-то дали пощады в свой новый праздничный день 25 декабря? Тоже нет.

В «цивилизованное» Рождество 2024 года они 15 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики, накидали по 12 населенным пунктам Белгородской области, а непосредственно в Святвечер убили четырех человек в Льгове Курской области. Там были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, и ничего. Никто в Европе не переживал, остатки человечности не искал.

Начиная с 14-го года по всем церковным праздникам, а особенно в Рождество, Украина с наслаждением маньяка пыталась испортить людям жизнь, почувствовать радостное удовлетворение от того, что кто-то погиб, разрушены дома и храмы, полыхают пожары. С точки зрения новой идеологии, это была такая форма наказания для «предателей», которые не имеют права расслабляться.

Поэтому были «Грады», «Ураганы», ракеты Точка-У — последний раз 14 марта 2022 года, когда кассетный боеприпас был запущен по центральной улице Донецка, где нет никаких военных объектов. Просто так, из мстительной злобы, были отобраны жизни у двух десятков мирных жителей. А любой праздник — это ведь скопления народа, время, когда можно убить побольше людей.

Такой всегда была рабочая логика украинской власти и её вооруженных сил, и она никогда не вызывала внутренних противоречий ни у Мерца, ни у его предшественников, ни у соседей по ЕС.

Более того, когда были подписаны Минские соглашения, Германия и Франция как участники мирного урегулирования не сделали ничего, чтобы Украина отказалась от реваншистской риторики и военной истерии, направленной на саботаж любых разумных шагов. Я сам провел время от вторых Минских и до начала СВО в непередаваемой атмосфере мечтаний о войне.

Каждую неделю, месяц за месяцем, год за годом в телеэфирах мы пытались объяснить, что во введении элементов федерализации, если они фактически ведут к восстановлению территориальной целостности, нет ничего плохого. Что это путь к гражданскому миру вообще — широкая автономия регионов, особенно в культурно-языковых вопросах, снимет основные напряжения, даст возможность заняться чем-то стоящим.

В ответ нёсся поток ядовитых слюней: нет! Только мова, только унитарное государство, только власть галицких патриотов, только реванш и массовый террор в отношении отступников и сепаратистов. Вешать на фонарях! Не давать пощады никому!

И людей, например, лишали пенсии за то, что они живут в Донецке и Луганске. Лишали права голоса на выборах. Преследовали за политические взгляды. Запрещали, отменяли, ломали об колено. Стреляли из минометов по больницам, учили операторов дронов на живых целях.

А где же в этом время был человеколюбивый Мерц?

Так ведь работал топ-менеджером компании BlackRock, одного из крупнейших держателей украинских «еврооблигаций», выдавливающего из Украины миллионные платежи по долгам. Компании, опосредованно владеющей крупными участками лучшей земли, вложившейся в акции украинских предприятий и банков, даже вошедшей в управление в госкорпорациями.

Претендовавшей на управление Фондом восстановления Украины, но решившей отказаться от этой затеи ввиду нежелания связываться со слишком мутным проектом.

Таким фирмам, как BlackRock — чем хуже, тем лучше. Активы становятся дешевле, земля — доступнее, чиновники — сговорчивее. На камеры вроде бы умничает канцлер Германии, а дела ведет лоббист одного из крупнейших в мире инвестиционных фондов.

И если он вдруг вспоминает про «человечность» — значит, это как-то связано с его личными убытками: эй, там, будьте же милостивы, бессердечные негодяи, у нас Полтавский ГОК простаивает из-за отключений света.

А в этом смысле действительно всё равно, когда там у аборигенов Рождество.