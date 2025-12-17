«Ставки ясны: война или мир» — так венгерский премьер Виктор Орбан обозначил повестку начинающегося в четверг саммита Евросоюза.

Иван Шилов ИА Регнум

Он имел в виду обсуждение вопроса о конфискации российских активов для выделения кредита Украине: «конфискация активов будет равносильна открытому объявлению войны».

Шансы на принятие такого решения исчезающе малы — но это не значит, что ЕС не готовится к войне. Еще не достигнутый «постыдный мир» для Украины уже практически приравняли к поражению Европы и к началу обратного отсчета времени до прямого столкновения с Россией.

Нет, Европе не удастся отправить свои войска на Украину после заключения соглашения о перемирии, так как в этом случае оно просто не будет достигнуто. Но европейцев уже настраивают на то, что с Россией придется воевать, потому что она якобы непременно нападет.

Сначала генсек НАТО Марк Рютте предупреждает о том, что нужно быть готовым к войне, «подобной той, что пережили деды и прадеды». Потом начальник штаба обороны британской армии Ричард Найтон сообщает о высоком риске нападения России на Великобританию, из-за чего нужно рассказать гражданскому населению страны, «семьям и домохозяйствам» о том, как подготовиться к целому ряду реальных физических угроз:

«Сыновья и дочери страны должны быть готовы сражаться. Больше семей поймут, что значит жертва ради нашей страны».

Найтон пугает британцев, но подобные заявления звучат и в Прибалтике, Германии, Франции, не говоря уже о руководстве ЕС и НАТО.

Голландский адмирал Роб Бауэр, занимавший до января 2025 года пост председателя Военного комитета НАТО, прямо говорит, что если Европа хочет сохранить мир, она должна готовиться к войне для сдерживания Владимира Путина.

The Wall Street Journal даже публикует статью под заголовком «После поколений мира Европа призывает своих граждан готовиться к войне», отмечая, что «для Европы столь отрезвляющая риторика означает глубокий сдвиг».

Отрезвляющая — прекрасное слово. То есть Европа жила в ощущении безопасности, которую обеспечивали ей США, а теперь вдруг и американцы смотрят на сторону, и Россия разбушевалась. Но Европа-то совсем не при чем — полагалась на атлантическую солидарность, хотела дружить с Россией. Ну а то, что заодно еще и Украину от России оторвать — так это так, мелочи.

Теперь же нужно настроить европейцев на жертвы. Понятное дело, ради защиты «цветущего сада», потенциальной частью которого уже объявили украинскую степь.

Но несмотря на почти четыре года подготовки, милитаризация европейцев получается не очень: опросы показывают, что в среднем лишь треть из них готовы сражаться за защиту своих стран.

Что же делать?

Самый простой способ — тянуть время. То есть и дальше воевать с Россией украинскими руками в расчете на то, что русские выдохнутся, и откажутся от планов завоевания Европы. В том, что они у нас есть, сомневаться нельзя, конечно, ведь дестабилизация и последующий захват Европы — это старая русская забава.

Чтобы обуздать русскую агрессивность, как раз и нужна евроинтеграция Украины — так москалям будет дольше добираться на своих танках до Берлина. Так что очень некстати Трамп пытается завершить войну на Украине: русские высвободят свою армию, а Европа то еще не готова к войне!

Хорошо, что не все в Штатах разделяют настрой Трампа. Вот финансист Уильям Браудер, гендиректор Hermitage Capital, хорошо знает русских (долгие годы пробивал санкции против России), и поэтому просто умоляет лидеров стран ЕС конфисковать российские активы и отдать их Украине:

«Если Европа выделит эти средства… Украина сможет удерживать оборону еще как минимум три года. Европа сейчас стоит перед историческим выбором. Если она захватит эти резервы и переработает их в артиллерию, беспилотники, системы ПВО и боеприпасы, это не только поможет Украине выжить, но и предотвратит гораздо более кровавое будущее для всех нас».

То, что осуществить этот сценарий Европа не сможет — не означает, что она готова смириться с потерей Украины и отказаться от подготовки к войне с Россией. Нет, у нее есть запасной вариант.

Даже если Трамп продавит европейцев и Киев на отказ от «гарантий по типу натовских», потому что в противном случае шансы на согласие Москвы на перемирие равны нулю, у ЕС останется надежда на другой пункт плана.

Сохранение численности ВСУ в 600-800 тысяч штыков — это огромная по европейским (да и мировым) меркам армия будет рассматриваться не просто как гарантия безопасности Украины, но и Евросоюза.

У ЕС ведь нет своей армии, только национальные армии отдельных государств. А тут огромная, с боевым опытом и новейшим вооружением сила, которую фактически будет финансировать Евросоюз. Учитывая намерение ускорить прием Украины в ЕС, что само по себе безумие с точки зрения сохранения этого союза, такой вариант может показаться очень привлекательным для многих европейских атлантистов.

А вариант такой: держим на границах с Россией огромную армию — как бы не совсем еще европейскую, но полностью от нас зависимую и потенциально нашу. Сдерживаем Россию — силами самих вчерашних русских.

План, конечно, замечательный, если забыть о том, что полностью противоречащий целям СВО. Которую Россия будет продолжать до того момента, пока в Европе не смирятся с тем, что Украина никогда больше не будет антиРоссией.