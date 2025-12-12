Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Президентские выборы на Украине возможны при условии прекращения огня как минимум на период голосования, заявил Владимир Зеленский, и «Америка должна поговорить об этом с российской стороной».

Иван Шилов ИА Регнум

И с ней действительно есть о чем поговорить, поскольку эта самая российская сторона имеет огромный опыт проведения выборов под артиллерийско-минометным огнем, ударами дронов и атаками ВСУ.

В прошлом году это никак не помешало людям проголосовать, потому что для них это был вопрос принципа.

Я сам в марте прошлого года был в Белгороде и в приграничном райцентре, где избирательный участок был обложен мешками с песком, члены избиркома ездили по домам с урной, облаченные в бронежилеты и каски, а кое-где им приходилось буквально прорываться с угрозой для жизни.

В селах близ границы Украины постоянно что-то летало и взрывалось, местные жители укрывались в подвалах. В самом Белгороде было очень нехорошо — воющие сирены, дудуханье ПВО, от которого ходуном ходили стекла в окнах, прилеты по центру города.

Так Зеленский «обеспечивал безопасность», пытаясь запугать граждан России, сорвать избирательный процесс, показать слабость российского руководства и неспособность что-то противопоставить наглому накату на мирные регионы.

Теперь же он слезливо рассказывает Трампу о том, что «если есть потребность провести выборы, то нужно прекратить огонь, по крайней мере на время избирательного процесса и голосования».

И это нужно срочно обсудить.

Но если имеется воля, хотя бы отчасти подобная воле жителей Белгородчины, то всё возможно — тем более что украинские города по большей части страдают от массовых отключений света, нежели от угрозы угодить под удар РСЗО.

Регулярно проводимые конференции, форумы и прочие мероприятия подтверждают это более чем убедительно.

В мае в Одессе прошел очередной Black Sea Security Forum, в котором приняли участие 500 делегатов из 20 стран. 17–18 ноября в Киеве в третий раз состоялась международная конференция, организованная МИДом при участии более 200 гостей, руководителей министерства и Офиса президента. 11 декабря во Львове представители Еврокомиссии организовали неформальное заседание Совета по общим вопросам, на котором обсуждались пути обхода венгерского вето на вступление Украины в ЕС.

Их безопасности, по всей видимости, ничего не угрожало. Как неизменно целым остается и сам Зеленский, регулярно вояжирующий в прифронтовые регионы для раздачи наград и красивых фото.

Вот прямо сейчас он делает селфи в Купянске и говорит красивые слова, пока город превращается в очередные руины ради его амбиций.

И здесь мы переходим ко второму пункту: предположим, завтра будет обеспечена пауза в боевых действиях, чтобы Владимир Александрович, чьи полномочия закончились в мае 2024 года, изволили организовать плебисцит. А кто получит право голоса?

Ведь один из главных опытов «новой Украины», появившейся после государственного переворота 2014 года, состоит в исключении из избирательного процесса миллионов людей просто по признаку прописки.

Собственно говоря, печально известная «АТО» в Донбассе и Харьковской области, как и кровавая акция устрашения 2 мая 2014 года в Одессе, первейшей целью имели недопуск многочисленного населения Юго-Востока к досрочным выборам.

Затем на несколько лет потеряли право голоса вынужденные переселенцы, которых с грехом пополам допустили только до общенациональных выборов и только в 2019 году. Хотя в ряде населенных пунктов людям не дали поучаствовать в выборах в Верховную раду, когда триумфально победила партия «Слуга народа», под предлогом всё той же «небезопасности».

Только выбирать местную власть тем, кто оставался жить в подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей, так и не позволили, это право осталось заблокированным.

Допустят ли беженцев из того же Купянска, где красуется Зеленский, к голосованию, предположим, во Львове? Вообще не факт, и ни один закон не указ для «патриотов», не находящих достаточного уровня патриотизма в своих русскоязычных согражданах. А к категории «внутренне перемещенные лица» в настоящее время относится 4,4 миллиона человек.

При этом миллионам украинцев, находящимся за рубежом, вообще ничего не грозит. Открыть избирательные участки в диппредставительствах Украины и пунктах временного размещения по всей Европе — вообще не проблема. Но опять же, мы вполне уверенно можем сказать, что гражданам Украины в России и Белоруссии сказать своё слово никто не даст — оно украинской «элите» не нужно так же, как 11 лет слово жителей Одессы и Донбасса.

Хотя наш верткий мальчуган в зеленом свитере в ответ на предложение добровольно решить вопрос о территориях тут же вспомнил про народ Украины, который должен отвечать на него «в формате выборов или в формате референдума».

А это тоже предмет для разговора с российской стороной: отвечать — так всем, на то и демократия. Неужели Россия против голосования на своей территории? Совершенно точно нет.

Тут мы, наконец, подобрались к третьей составляющей, которой киевское политическое руководство прикрывается как щитом. На Украине военное положение, а Конституция не велит проводить выборы в таких условиях.

При этом у Зеленского в парламенте пока еще контролируемое большинство, которое может сделать в принципе что угодно. А если есть политическая воля — то можно собрать даже конституционное большинство, исправив и Основной закон, который так унижен и оплеван, что уже не обидится на мелкую правку.

В конце концов военное положение продлено Верховной радой до 3 февраля, до которого осталось меньше двух месяцев. Именно этот срок и назывался как необходимый для организации всего. Избирателю не грозит падающий с небес прямо в урну для бюллетеней «Орешник»: пожалуйста, занимайтесь, обновляйте реестры, чините помещения.

Затем военное положение можно просто не продлевать, объявив избирательную кампанию.

Только именно этого и боится текущая власть: как только Украина войдет в процесс — всё в мире перестанет быть важным. Кандидаты и партии начнут упоенно жрать друг друга, выливая тонны вонючей, липкой грязи и потрясая «планами спасения страны».

Ради того чтобы зафутболить до смерти всем надоевшего Зеленского под лавку и урвать себе кусок власти побольше, «элитка» будет готова на всё — вплоть до звонков в Кремль в стиле «жму руку, обнимаю».

Причем откроется этот филиал ада даже не с началом кампании, а уже в тот момент, когда станет ясно: выборам точно быть.

Никто уже не будет, разинув рот, смотреть на помятое лицо «гаранта» и прислушиваться к его мнению. Запустится любимейшая из украинских забав, по которой все жутко соскучились за шесть лет.

Так что все маневры Зеленского «сначала дайте то и обеспечьте сё» — только об этом.

На данном этапе украинские выборы направлены только на одно: убрать от руля полубезумного фюрера и отформатировать внутреннюю политику, развернув её от самоубийства хотя бы к обычной тишине, без жертв и разрушений. Когда можно остановиться и подумать, какие еще есть варианты будущего страны, кроме бесконечной войны.

Вряд ли можно всерьез говорить о том, что возможен какой-то «демократический процесс» и на политическом рынке Украины появится здоровая альтернатива: это дело будущего, и оно потребует от всех немалых усилий. Выборы как процесс — обычная формальность.

Но она будет означать, что общество и политикум готовы проявить волю к жизни.

Поскольку текущий курс означает смерть без вариантов.