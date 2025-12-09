Новая Стратегия национальной безопасности США, подготовленная и опубликованная Белым домом, без всякой натяжки может быть названа самым важным заявлением трамповской администрации. Потому что это не просто документ, определяющий отношение США к самим себе и миру в целом — это настоящая декларация, манифест, описывающий то, какими видят Америку и мир трамписты.

ИА Регнум

Не просто Дональд Трамп, а трамписты как таковые, и в первую очередь его вице-президент Джей Ди Вэнс, через победу которого на выборах 2028 года сторонники американского президента хотят на долгие годы закрепить поворот США к новому курсу, сделать движение по нему необратимым. Взгляды Трампа и Вэнса и стали идеологической основой этой Стратегии — ревизионисткой по отношению к прежнему курсу, предельно откровенной, одновременно реалистичной и амбициозной.

Важнейший постулат Стратегии: Америка больше не строит глобальный мировой порядок под своим руководством, не служит интересам транснациональных сил и структур. Да, в тексте это формулируется чуть по другому, с традиционным американским пафосом: «Дни Соединенных Штатов, поддерживающих как Атлант, весь мировой порядок, закончились», но суть от этого не меняется.

Строительство «нового Вавилона», то есть единого человечества под чутким американским руководством, признано ошибочной и даже вредной для США идей, навязанной американцам оторвавшейся от национальной почвы элитой:

«После окончания холодной войны американские внешнеполитические элиты убедили себя, что постоянное американское доминирование над всем миром было в лучших интересах нашей страны. Однако дела других стран являются нашей заботой только если их деятельность непосредственно угрожает нашим интересам».

Можно, конечно, задаться вопросом, отчего это вдруг эти элиты так озаботились мировым господством: от врожденного ощущения американским правящим классом собственной богоизбранности, из-за головокружения от успехов после самоликвидации СССР или же потому, что переродились из американских в наднациональные?

Вопросы не праздные, потому что правильный ответ поможет понять чем и насколько отличается новая, трампистская, элита от прежней, насильно подписавшей Америку на глобальный проект. Но это отдельная тема, а в самой Стратегии трамписты перечисляют последствия неправильной ставки последних десятилетий:

«Наши элиты жестоко просчитались в готовности Америки вечно нести бремя мирового масштаба, в котором американский народ не видел никакой связи с национальными интересами. Они переоценили способность Америки одновременно финансировать огромное государство всеобщего благосостояния, регулирующее и административное управление, а также огромный военный, дипломатический, разведывательный и гуманитарный комплексы. Они сделали крайне ошибочную и разрушительную ставку на глобализм и так называемую «свободную торговлю», которая опустошила тот самый средний класс и промышленную базу, на которых зиждется американское экономическое и военное превосходство.

Они позволили союзникам и партнёрам переложить расходы на свою оборону на американский народ, а иногда и втянуть нас в конфликты и противоречия, имеющие решающее значение для их интересов, но периферийные или не имеющие никакого отношения к нашим. Они связали американскую политику с сетью международных институтов, некоторые из которых движимы открытым антиамериканизмом, а многие — транснационализмом, открыто стремящимся к разрушению суверенитета отдельных государств.

В общем, наши элиты не только преследовали принципиально нежелательную и недостижимую цель, но и подорвали само средство, необходимое для достижения этой цели: характер нашей нации, на котором строились её могущество, богатство и порядочность»

То есть получается, что народу Америки навязали глобальную миссию, ему абсолютно невыгодную, и в итоге ударившую по нему самому. С этим невозможно спорить, тем более, что эта миссия была невыполнима, и в Стратегии это прямо признается.

Так что отказ от претензий на глобальную власть можно было бы объяснить банальной вынужденностью — не получилось, не срослось, вот и приходится признавать очевидное, объявлять о перестройке. Но такое объяснение было бы сильным упрощением, потому что существуют действительно крупные, фундаментальные противоречия между глобалистами и трампистами.

Последние выступают не просто против проекта глобального господства коллективной либеральной наднациональной западной элиты, который должен был быть осуществлен руками США, они вообще против глобализации как таковой. Для них суверенное национальное государство это не отживающее понятие, а безусловная ценность. Значение которой нужно восстановить и для самих США, и для их внешней политики:

«Фундаментальной политической единицей есть и останется национальное государство… Мы выступаем за суверенные права наций, против подрывающих суверенитет вторжений наиболее навязчивых транснациональных организаций… США будут без извинений защищать наш собственный суверенитет. Это включает предотвращение его эрозии со стороны транснациональных и международных организации…»

Это принципиальное, фундаментальное изменение всей американской политики — действительно революционное. Страна, через которую продвигался глобалистский проект, отказывается от него, оставляя его на попечении той части наднациональной западной элиты, которая считает его главным смыслом не просто своего существования, но и всей мировой истории. Без Америки глобалистский проект обречен, потому что никто не может заменить ее в роли строителя нового Вавилона.

Означает ли это, что Америка уходит с мировой арены и замыкается на самой себе, что в ней скоро победит изоляционизм? Конечно, нет. Трампистская Америка не отворачивается от мира, не сдает позиции. Она хочет переформулировать, перенацелить свои силы и средства так, чтобы они служили ее интересам. Интересам национального государства под названием Соединенные Штаты Америки, которым в следующем году исполнится четверть тысячелетия.

США не отказывается от намерения доминировать в мире, просто они хотят чтобы их военная, технологическая, финансовая, идеологическая и прочая мощь работали исключительно на них самих.

Они по-прежнему не собираются допускать появления равного им по силе конкурента — однако уже готовы признать бессмысленность претензий на контроль над миром. И это важнейший шаг в истории как самих Штатов, так и всего мира.

Несостоявшийся гегемон согласен быть «просто» самым сильным из всех — на следующем этапе ему придется признать невозможность удержать свое доминирование на суше и море, в технологиях и финансах. Но это будет уже новая глава истории.