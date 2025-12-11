Много раз замечено, что всякое поколение со времен древнегреческих философов сетует — молодежь теперь не та. И это всегда правда, хотя и неправда одновременно. Обычный диалектический парадокс — все люди разные, но до известной степени одинаковые. И молодежь в каждом поколении принципиально другая, хотя проблемы не меняются никогда.

Создано ИИ

Чем старше становится человек, тем чаще ему хочется сказать — разве мы такими были?

Но позвольте, не только молодежь не отвечает представлениям старшего поколения о ней, но и старшее поколение перестает оправдывать надежды. Посмотрите на современных пенсионеров. Разве наши бабушки такими были?

Бабушка-старушка — это блинчики, байковый халат, очки с толстыми стеклами, добрая улыбка на полном и морщинистом лице, сказки на ночь. Бабушка — это та, кто защищает тебя перед родителями, тайком даёт немного карманных денег, быстро готовит вредную, как теперь считается, но очень вкусную еду. Таков был традиционный образ пенсионерки последние лет семьдесят.

До этого как-то было не принято упирать на слово «пенсионерка», но так или иначе старушка всегда ассоциировалась в массовом сознании с добротой, умеренной мудростью, опытом, справедливостью, неприхотливостью, простотой.

И только Даниил Хармс в конце 30-х годов предупреждал о том, что люди преклонного возраста могут быть крайне неприятными. И мы сейчас не о его старушках, вываливающихся из окна, а скорее о повести «Старуха», где одна очень пожилая женщина разрушила жизнь героя.

Откройте новости о современных пенсионерках — ничего хорошего. Большинство из них самостоятельно отдают несметные миллионы мошенникам. Возникает вопрос: а откуда у пенсионерок столько денег? Ведь много десятилетий слышно только о том, какие в нашей стране маленькие пенсии. Не пенсии, а какая-то математическая погрешность.

И вот пожалуйста: «Мошенники выманили у пенсионерки из Аскиза 1,2 миллиона рублей»; «Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам более двух миллионов»; «12 миллионов рублей «подарила» мошенникам пенсионерка из Вологды». Это заголовки за пару дней. Но тут не будем заниматься виктимблеймингом и признаем, что такая беда может постигнуть, и постигает, всех вне зависимости от возраста. Хотя и отметим, что для того чтобы отобрать у человека деньги, нужно, чтобы эти деньги у него были.

Следующая категория современных пенсионерок — те, кто обращаются в суды после продажи недвижимости. Это уже называют «эффектом Долиной» или «бабкиной схемой». Новостей на эту тему тоже немало, и даже появился термин «бабка-темщица» — пенсионерка, которая утверждает, что была введена в заблуждение мошенниками, все деньги от продажи квартиры перевела им, а теперь хочет вернуть свою жилплощадь обратно и безвозмездно.

Появились бабки, которые ждут, пока новые, и как выясняется, временные хозяева сначала закончат в проданной квартире ремонт, а уж потом вспоминают о мошенниках, которые их якобы и обманули.

Проблема эта не является массовой, случаев таких немного, но каждый из них воспринимается как совершенно вопиющее нарушение всех мыслимых принципов справедливости. Отчего государство наконец обратило внимание на проблему и обещает ввести так называемые охладительные меры при оформлении сделок со вторичной недвижимостью. В частности, от пожилых продавцов будут в обязательном порядке требовать справку из психоневрологического диспансера, подтверждающую дееспособность.

Кроме того, регулярно появляются новости о том, как пенсионерки становятся фигурантами криминальной хроники: «Пенсионерка избила женщину палкой и бросила умирать»; «Пенсионерка из Балакова ударила ножом в грудь непрошенного гостя»; и наконец — «Пенсионерка ударила девушку в метро головой о поручень за отказ уступить ей место». Это прямо-таки возвращает нас к упомянутому Хармсу.

Всё это вместе делает слово «пенсионерка» почти обидным — с пенсионерками лучше дела не иметь. Как известно, они создают очереди в поликлиниках, сберкассах и прочих присутственных местах, они толпятся в метро, хотя им явно не нужно на работу. Они оперируют огромными суммами, источники происхождения которых неизвестны.

Но кто такая «пенсионерка» в современном мире? Женщина, достигшая возраста 58 лет, уже может называться этим зловещим словом.

При этом большинство людей сегодня имеют доступ к широкому ассортименту качественных продуктов питания, занятиям спортом — хоть в фитнес-клубах, хоть с видео уроками, хоть в парках и на спортплощадках — и регулярной профилактике возрастных заболеваний, таких как атеросклероз. Диспансеризацию у нас можно проходить ежегодно и бесплатно, кроме того, каждый, кто интересуется темой здоровья может смотреть просветительские лекции врачей в интернете.

И это мы еще не упомянули современную косметологию, пластическую хирургию и неуклонно растущую продолжительность жизни. И вот если сложить это всё вместе, то выходит, что современная женщина шестидесяти лет — это не бабушка-старушка, а даже и не совсем пожилая по привычным-то меркам.

Из этого следует, что даже на пенсии женщины — именно женщины, потому что мужчины живут меньше, больше пьют-курят, раньше стареют — остаются обычными субъектами экономической и общественной жизни. Это уже давно никакие не бабки, это просто взрослые люди прекрасного пола.

А это значит, что порог старости будет неизбежно отодвигаться в сторону увеличения возраста, что уже и происходит.

Так имеет ли женщина в возрасте 65 лет право возмущаться тем, что ей не уступают место в транспорте? Она бы скорее должна это воспринимать как комплимент, а не повод для драки.

Но кажется, воспитание и понимание обычных норм приличия не поспевают за растущей продолжительностью жизни.

Но всё это: метро, мошенники, миллионы, косметология, криминал — есть аберрация восприятия внутри крупных городов и новостных заголовков. В действительности нашу страну населяют другие женщины пенсионного возраста — те, кто пережил своих мужей, кто работал и теперь получает пенсию, на которую очень трудно жить, которые не могут позволить себе ни пластических операций, ни косметических процедур, ни здорового питания, ни спортзала.

И нет у них никаких миллионов, которые бы они могли отдать мошенникам, и даже на метро они не ездят и на уступленное место не претендуют. Хорошо, если есть внуки, для которых можно испечь блинчики. Вот это и есть настоящие пенсионерки — реальное население России. И они заслуживают спокойного уважения, а не сарказма и тем более хейта в сети.