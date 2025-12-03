Очередной визит спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву отличался от прежних тем, что вместе с ним приехал Джаред Кушнер, зять президента США. Одно это уже свидетельствовало о больших, чем прежде, ожиданиях Дональда Трампа. Были ли они завышенными? Нет.

Иван Шилов ИА Регнум

На окончательный прорыв к мирному соглашению никто не надеялся, но ожидался, говоря дипломатическим языком, «существенный прогресс». И хотя эта формулировка не использовалась российской стороной по истечении пятичасовых переговоров в Кремле, в целом 2 декабря был действительно сделан важный шаг вперед — в сторону мира.

Это не значит, что он наступит уже к новому году или даже к концу зимы, но реальная готовность сторон к достижению соглашения подтверждена. Стороны в данном случае — не Россия и Украина, а Россия и США.

Хотя Трамп и пытается представить себя чуть ли не посредником, все понимают, что в реальности Америка выступает одновременно и представителем, и поручителем Украины. Более того, она является для России еще и гарантом выполнения договоренностей с Киевом. И даже больше: США выступают еще и за Европу.

То есть Россия исходит из того, что достигнутые в будущем Вашингтоном и Москвой соглашения будут соблюдаться не только Украиной, но и Евросоюзом. Возможности добиться этого — или, говоря проще, заставить это сделать — у Вашингтона точно есть. Без соблюдения данного условия никакие американо-российские договоренности по Украине не будут иметь для Москвы никакого смысла.

Поэтому неудивительно, что на встрече в Кремле обсуждались не конкретные формулировки плана Трампа, а суть соглашения. То есть речь шла о его духе, о принципиальных моментах, всё остальное можно доработать потом.

Принципиальные моменты известны: вывод ВСУ из Донбасса, фактическое признание Западом новых границ России, запрет на размещение на Украине европейских войск и ее вступление в НАТО, разморозка российских активов.

Изначально подготовленный план включал в себя формулировки, по своей сути приемлемые для России в качестве основы для обсуждения, но после правки, которая была внесена американцами после их консультаций с европейцами и украинцами, план явно стал менее подходящим для нас.

Но теперь его будут править в другую сторону. Причем речь идет уже не об одном, а о четырех документах, переданных из Белого дома в Кремль. Можно предположить, что речь идет не о четырех редакциях одного и того же плана, а о его разбивке на несколько блоков, по каждому из которых будут идти переговоры.

Кроме того, Путин передал Трампу через Уиткоффа и Кушнера «ряд политических сигналов». Речь, скорее всего, идет в том числе о вопросах, связанных с двухсторонними отношениями, с их развитием и восстановлением после мирного урегулирования. Это, конечно, отдельная большая тема, но напрямую связанная с продвижением к окончанию конфликта на Украине.

Но даже если в ближайшие пару месяцев удастся прийти к соглашению, станет ли мир на Украине устойчивым? Это не в компетенции не только Уиткоффа, но даже и Трампа, потому что его полномочия истекут через три года.

А для того, чтобы Украина обрела мир, необходимо только одно, но бессрочное обязательство: Запад должен действительно отказаться от претензий на нее, согласиться зафиксировать ее нейтральный статус. Не принадлежность ее к России, которая вообще-то является абсолютным историческим фактом, а ее непринадлежность к Европе. На это Россия сейчас готова согласиться, и прямо говорит об этом и Трампу, и европейцам.

Президент США, судя по всему, нас слышит, а Европа будет вынуждена последовать его приказу. Альтернативы у нее все равно нет. Попытка евроатлантистов запугать собственное население русской угрозой для того, чтобы в одиночку, без американцев, продолжать поддерживать войну на Украине, по сути, провалилась.

Европейцы не готовы ни платить за войну, ни тем более напрямую вступать в нее. Ведь война на территории Украины будет восприниматься Россией как война Европы с нами, потому что Украина — это не Европа, а Россия.

Ну а тем, кто еще не понял, Владимир Путин вчера всё объяснил максимально доходчиво:

«Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнёт, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чём? Это же не Украина. С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько. Понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнёт её, то может очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться».