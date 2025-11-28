Люди странные, конечно. Сами себя губят. Когда школьниками читали в советской школе «Анну Каренину», мы всё понимали: и про лицемерный высший свет, и про ошибку Карениной, и про попытку найти смысл жизни Левиным.

Иван Шилов ИА Регнум

Только одного не понимали (святая простота советского обывателя), что у Анны Аркадьевны к концу романа развивается самая настоящая наркотическая зависимость. Которая всё и обостряет, всё в конечном итоге и разрушит.

Вот, например: «Анна взяла рюмку и накапала в нее несколько капель лекарства, в котором важную часть составлял морфин, и, выпив и посидев несколько времени неподвижно, с успокоенным и веселым духом пошла в спальню».

В другом месте она признается, что теперь не засыпает без морфина. То есть перед нами уже больной человек.

И тут уже не так важно, хочет ли Вронский на ней жениться, нет, осудил ли ее свет окончательно или всё еще можно исправить, — Анна уже погибла.

Меняются ее реакции на людей, на мир, замутняется взгляд на свое положение. Она больна. Но не в романтическом смысле, разбитое сердце и всё такое. Нет, она реально больна наркозависимостью, но никто этого не понимает.

Это же сейчас представить себе невозможно: в аптеке в то время можно было свободно купить опиум. И пусть провизор иногда отпускал его неохотно, как это было однажды в аптеке с Левиным, но тем не менее продавал же.

«В аптеке худощавый провизор с тем же равнодушием, с каким лакей чистил стекла, печатал облаткой порошки для дожидавшегося кучера и отказал в опиуме. Стараясь не торопиться и не горячиться, назвав имена доктора и акушерки и объяснив, для чего нужен опиум, Левин стал убеждать его. Провизор спросил по-немецки совета, отпустить ли, и, получив из-за перегородки согласие, достал пузырек, воронку, медленно отлил из большого в маленький, наклеил ярлычок, запечатал, несмотря на просьбы Левина не делать этого, и хотел еще завертывать. Этого Левин уже не мог выдержать; он решительно вырвал у него из рук пузырек и побежал в большие стеклянные двери».

Это же ужас какой-то. Понес своей беременной жене наркотик.

… Люди странные. Если посмотреть, чем лечилось человечество еще более ранних эпох, то вообще медицинская оторопь берет.

Например, в европейском Средневековье среди вполне стандартных трав и других ингредиентов в рецепте можно было встретить порошок из человеческого черепа. Или (что вообще тошнотворно) масло, вытопленное из костей.

Помню, в советском детстве, когда болел, был большой страх разбить градусник. То, чего боишься, как правило, и случается. Никогда не забуду, как бабушка по отцовской линии старательно собирала все эти однажды разбежавшиеся микроскопические шарики, потом замывала пол, причем несколько раз.

Однако в древности ртуть, напротив, считали полезной, использовали как мазь, а китайские алхимики додумались до полного перевертыша: считали, что ртуть увеличивает продолжительность жизни.

… Недавно прошло сообщение, что в Госдуме решили внести на рассмотрение законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения.

Мне не нравится эта инициатива. Прежде всего потому, что иногда кажется, что всё, что теперь пытаются производить некоторые люди во власти, — это запреты. А это нехорошо.

Общество таким образом не консолидируется, а наоборот: дробится. Появляется возможность для одних людей «отменить» других. Если даже просто читать ленту какой-нибудь коллективной интернет-сети, то есть не публичных людей, а обычных пользователей, ты видишь, как всё больше и больше становится распрей. Принцип: «все против всех».

Зачем?

Мы должны все объединиться. По возможности. Да, понятно, что все люди разные, что у каждого свои интересы и своя жизнь. Но Россия у нас одна. Мы должны ее сплести собой, своими судьбами, своими разными нитками, не наделать прорех, а заштопать некоторые зияния, почувствовать друг друга, скрепить всё в простое и одновременно такое многоцветное понятие: «родина».

И если опять обратиться к суевериям, а в конце концов, гадания, гороскопы и прочее — это такие же народные традиции, без которых трудно представить русский язык и российскую жизнь, то вот вам в завершении.

Был такой народный обряд в дореволюционной Руси. Проводили его по осени. «Коровья смерть» назывался.

Коровья смерть, по представлению крестьян, — это было некое мифологическое хтоническое существо, которое могло принести несчастье всему крестьянскому стаду.

По легенде, оно появлялось в образе безобразной и злой старухи, у которой даже руки были похожи на грабли.

Считалось, что сама она никогда в село не зайдет— ее только иногда завезет с собой какой-то незнакомый, пришлый, подозрительный человек.

И тогда на коровье стадо может сойти мор.

И чтобы уберечься от этой напасти, все деревенские бабы совершали сложный обряд. С вечера их созывала специальная бабка, стучась в каждый дом, а женщины, согласные принять участие в этом обряде, умывали руки водой и вытирали затем их одним принесенным этой же бабкой полотенцем.

Мужчин всех запирали в доме, и в полночь та баба, которая с вечера бегала по дворам, выходила к околице в надетой поверх шубы рубахе и начинала бить в звонкую сковородку.

И вот уже собирались вокруг нее другие: кто с ухватом, кто с кочергой, кто просто с дубинкой. И, оставив мужиков, запертых в избах, и собак, привязанных в конуре, а скотину под замком в хлеву, шли эти женщины по деревне или селу и кричали громкие песни: «Смерть ты, Коровья Смерть! Выходи из нашего села, Из закутья, из двора! Мы тебя огнем сожжем. Кочергой загребем, Помелом заметем, И попелом забьем! Не ходи в наше село, Чур наших коровушек, Чур наших буренышек!».

И Коровья смерть отступала.

Очень сильное, думаю, зрелище. Даже устрашающее.

И пусть это тоже было антинаучное действие, народное суеверие, и пусть никакой Коровьей смерти не было и нет, а были и есть только инфекция и болезни, но из всего этого и делается любая народная культура. Из этого и вырастает народный голос. Народная жизнь.

… Любопытно, конечно, здесь, что вся надежда в деревне, получается, была только на женщину, на простую русскую бабу. Верили, выходит, в ее сверхъестественную силу.

Что она всех спасет, всё победит, отгонит несчастье, отмолит жизнь, сразится с темной потусторонней силой, выпросит у Бога подмогу, вернет свет и покой в дом.