Закон об обязательной отработке выпускников медицинских вузов вызвал бурную и неоднозначную реакцию. Хотя, судя по опросам, относительное большинство поддерживает его, в самом медицинском сообществе многие настроены скептически.

Иван Шилов ИА Регнум

Не вдаваясь в споры об эффективности такого метода решения проблемы дефицита кадров (а именно она послужила главным мотивом для принятия закона), хочется посмотреть на ситуацию более масштабно. Потому что дело ведь не только в медицинском образовании, но и в принципах устройства самого нашего государства.

Речь не о «закабалении» будущих медиков: государство вправе требовать от студентов бюджетных отделений хотя бы трехлетней отработки в государственных клиниках. И не только от них.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко уже предложил ввести для выпускников инженерных специальностей обязательную трехлетнюю отработку на производстве и только после нее выдавать диплом. То есть условия даже более жесткие, чем для медиков, — хотя и тут речь идет только о бесплатном образовании.

Дефицит кадров есть в самых разных сферах, и государство не просто имеет право, но и должно реагировать, планировать наше будущее. Но как раз тут и возникают вопросы. Точнее, один главный вопрос.

Какую Россию мы строим?

От социализма мы отказались, но и нынешний капиталистический уклад явно нуждается как минимум в серьёзной правке, в том числе и самых фундаментальных принципов.

При социализме планирование всего и вся было одновременно и сильной, и слабой стороной, но все знали, что целью является строительство справедливого общества и равноправного экономического уклада. Громадная роль государства в этом процессе была естественна, и споры шли лишь про эффективность такого управления.

После разрушения СССР и отказа от социалистической модели всё качнулось в противоположную сторону. Однако и от идеи о том, что «рынок всё порешает», постепенно стали отказываться. В итоге мы болтаемся между двумя крайностями, но с всё более явным креном в сторону увеличения роли государства, госрегулирования и социальной защиты.

Но это не «новый русский социализм с частной собственностью», а некий несформулированный образ будущего, в котором социальная справедливость будет сочетаться с огромным разрывом в доходах, служение народу (государству) — с культом потребления, традиционные, в том числе семейные, ценности — с индивидуализмом и «карьерой прежде всего».

Все эти несочетаемые вещи как-то совмещаются в сознании части управляющего класса. Притом что высшая власть, в первую очередь сам Владимир Путин, делает всё больший упор на служение, а не на владение. На то, что общее выше частного.

Народ с этим согласен. Не с ликвидацией права владения, не с уравниловкой, а с тем, что служение общему делу должно стать главной ценностью, культивируемой и поддерживаемой как самим обществом, так и государством.

Все хотят жить по справедливости — по-русски говоря, по правде — и сделать это основным законом нашего общего бытия.

При чем здесь студенты-медики? При том, что если государство сформулирует наши общие цели, наш коллективный «символ веры», то все поймут, зачем оно вводит отработку выпускников медвузов.

Если государство объявляет своим приоритетом развитие и укрепление государственной системы здравоохранения с повышением заработков медработников, заявляя о стремлении сократить долю коммерческой медицины, — все это поддержат.

То же самое касается и высшего образования. Необходим государственный план по сокращению доли платного образования с перенацеливанием всей системы на те специальности, в которых есть реальный дефицит и потребность, — от тех же медиков до инженеров.

Время без общего «символа веры», без приоритета духовных и моральных принципов, без общей идеи — окончательно уходит. Приходит пора четкого формулирования смыслов, определения целей, как глобальных, так и конкретных.

Общее дело можно делать только на основе общих принципов и общих целей. Тогда все будут готовы не к «отработке», а к работе на свою страну, свой народ и свою семью.