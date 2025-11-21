Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Давление на ключевую украинскую фигуру, олицетворяющую продолжение войны, в последние дни заметно усилилось, и подталкиваемый в спину мощными пинками Зеленский отправился в Турцию обсуждать мирный план с представителями США.

Иван Шилов ИА Регнум

По «делу Миндича» видно, что у американцев появилась политическая воля, и они задействуют все инструменты для того, чтобы добиться результата — и, вероятно, имеются дополнительные условия, если Зеленский откажется от соглашения.

Первое и самое болезненное из них — санкции против него и его окружения по вполне объективным причинам, которые каждый день озвучивают Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и разного рода спикеры. Лишь потом идет ограничение поставок оружия из США, снятие санкций с России и т.п.

Вариантов, когда Украина без жёсткого давления приняла бы любой мирный план, кроме своего собственного, не существует.

Однако что фактически изменится после того, как днепропетровский кагал будет отодвинут, и ему на смену придут другие персонажи? Получится ли так же силой продавить такие требования, как закрепление статуса русского языка, например, или возвращение Украинской православной церкви? Перестанет ли Украина быть агрессивно-враждебной страной, живущей единственной идеей вечной войны с Россией?

И тут мы погружаемся в дивный мир, который называется «украинская политика» — где нет четких границ, где ничего не выполняется по команде, однако всегда движется в направлении, заданном извне, если есть массовое принятие этого как «своих интересов».

А самое главное, отлита в бетоне доминирующая сектантская идеология, определяющая, что хорошо, а что плохо — без полутонов.

Хаос и борьба

Сейчас один за другим начинают внезапно «проявлять позицию» самые разные люди. Например, в собственной фракции Зеленского нашелся отчаянный храбрец — народный депутат Фёдор Вениславский, публично призвавший к отставке супертоксичного главы ОП Андрея Ермака.

«Молодец, Фёдор. Он и за законы против НАБУ-САП не голосовал», — хвалят его наблюдатели.

Однако этот молодчина входит в сферу влияния никому не видного теневого игрока Сергея Левочкина, помогавшего еще Кучме, потом Януковичу, у которого руководил тогда еще администрацией президента. А потом организовавшего Майдан, активно участвовавшего во всех проектах новой власти, чтобы вовремя войти в доверительные отношения с тем же Ермаком.

Теперь опытный кукловод вовремя сошел с тонущего корабля и играет в новые проекты, двигая, как говорят, одновременно киевского мэра Виталия Кличко, участвуя в раскрутке Валерия Залужного и выстраивая некие отношения с главой ГУР Кириллом Будановым*, который рассматривается как один из потенциальных кандидатов в президенты.

На трибуне Верховной рады и в соцсетях можно видеть Петра Порошенко*, гремящего о справедливости и осуждающего коррупцию. Однако он пусть и сам достаточно весомая фигура, за ним стоят временно заключившие союз олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, координирующий «соросят» и сеточку Демпартии США.

У них тоже свои депутаты, например, ловкий ренегат Никита Потураев, требующий «коалиции единства» — выходец из русской семьи ученых, ставший записным борцом с Русским миром. Часть «слуг» уже перекуплена, часть находится в переговорах с новыми хозяевами, которые будут давать им тугие конверты.

Для этой части элиты первый и главный интерес — сохранение своей собственности и перехват тех потоков, которые текли через засвеченный на весь мир бэк-офис Миндича. Можно назвать этот процесс «возвращение Свинарчука» — в честь легендарного партнера Порошенко*, нагло наживавшегося на оборонных поставках.

Ахметов давно вкладывается в молодое дарование Дмитрия Разумкова, первого «зеленого» спикера в 2019 году, который вдруг тоже начал издавать звонкий лай, Пинчук — это партия «Голос», имеется и «партия Коломойского*».

В общем, традиционный политический винегрет, который всегда не про идеи, а про деньги. Они договороспособны и всегда готовы пойти на такой формат, когда лично им это выгодно.

Однако, как показывает вся недавняя история, их добрые намерения всегда утыкаются в железный забор «гражданского общества».

Твердокаменные бандеровцы

Когда Порошенко* шел в президенты, он, как и положено, обещал равные права русскому языку и мир. Однако под постоянным давлением восставшей народной массы, ведомой идейным и подготовленным костяком организаций орденского типа, быстро стал «президентом войны».

Его подпись стоит под Минскими соглашениями, а оба «Минска», напомним, подписывались на фоне крупных военных поражений украинских сил — это смело можно переносить на сегодняшний день. Тогда не шла речь о потере территорий — только об их особом статусе на фоне очевидного внутреннего конфликта.

Однако каждый день по всем телеканалам «патриоты» визжали о недопустимости капитуляции, контроле над границей, разоружении донецко-луганского ополчения, и «тогда поговорим». Митинги, небольшие теракты, накачка через соцсети и наличие вооруженного решительного актива склонили чашу весов.

А потом еще раз склонили, когда Зеленский честно попытался выполнить свое обещание «договариваться хоть с чертом».

С тех пор актив вырос, укрепился, вооружился, приобрел колоссальный боевой опыт и создал собственную сетку из «побратымов». Здесь те, кто вещает о необходимости воевать «если не до победы, то тогда до полного провала» в тылу, и те, кто имеет какое-то отношение к ВСУ, настолько перемешаны, что отделить их друг от друга не представляется возможным.

Эта военно-волонтерско-активистская социальная прослойка демонстрирует сплоченность, общность идей и готовность бросаться на любого, кто смеет противоречить их повестке.

У них есть свои фронтмены, и ускорившийся процесс смены власти заставил, например, «полковника» Андрея Билецкого*, возглавляющего Третий штурмовой корпус (ТШК), перейти уже к полноценной избирательной кампании. Телеграм-каналы постят его фото с сыном в стиле «успешный политик привержен семейным ценностям» и продвигают проект телеканала 1+1 «Мы тут чтобы жить», посвященную скромным «героям» из ТШК:

«Вместо студийных съемок — голоса, фотографии и видео из галереи, выбранные самими защитниками. Никаких сценариев. В корпусе говорят — получилось бы нечестно. Эта кампания не о войне, а о жизни, ради которой она продолжается. …Их истории о том, как совмещать борьбу на фронте, личное счастье и заботу о родных. Что стоит жить и быть счастливыми здесь и сейчас, потому что второй жизни не будет».

Просто ремейк «Бригады»: «Он воевал, теперь он строит».

Совокупно задача этой силы — удерживать Украину в заданной траектории полета: дерусификация, работа с историческим мифом, воспитание расово верных граждан, культивирование ненависти к «тысячелетнему агрессору», недопущение любых форм «зрады» и проникновения «пророссийских сил».

Другими словами, первая группа может решать свои дела и строить коррупционные схемы только в определенной идеологической повестке. И при любых внешних соглашениях с испугом оглядываться на вторую группу.

Которая так или иначе получит свой кусочек власти и будет постоянно тыкать острыми предметами в толстое гузно «элиты».

Хозяева и страждущие

Над всем описанным зверинцем парят в вышине мощные птицы — руками НАБУ водят товарищи из Вашингтона, свои комбинации строят британцы, на кусок Украины, несомненно, претендуют французы и кто-то еще.

Суть остатков украинского государства составляют огромные, невозможные к возврату долги и чужие деньги, на которые только и может существовать система управления.

Через эти деньги можно влиять на политические решения, управлять элитой — как это делается прямо сейчас. Внутри Украины есть иностранные группы влияния, часто представленные теми же людьми, которые были описаны в предыдущих двух разделах.

Однако стоит повторить еще раз, что всё это не управляется в ручном режиме, тем более дистанционно.

Немцы в свое время пытались сделать это непосредственно на местах — и то у них получилось не очень. А украинский постмайданный проект, сконструированный за три десятилетия на идеологической платформе, на слепой вере в те или иные догматы, просто невозможно по щелчку пальцев превратить во что-то иное.

Нельзя запретить украинцам хотеть вступления в НАТО и иметь такую цель в преамбуле Конституции, потому это догмат, составляющая «достоинства, основанного на свободном выборе». Можно просто сделать это вступление невозможным и принять остальное как местный колорит — и России это касается в первую очередь.

Поэтому иностранные бенефициары идут по наиболее выгодному для себя пути: сохраняя такую форму, которая обеспечит согласие разных элит, реализацию своих интересов, связанных с со стратегическими активами, но сворачивая активную фазу конфликта, не давшую ожидаемого результата.

То есть просто сокращают издержки и транзакции.

В рамках срочного решения можно уговорить украинских визави на многие решения, которые устроят Россию. Но, как видно на примере Минских соглашений, это вообще не значит, что они будут выполняться. И повлиять на это из Москвы тоже невозможно.

Для того чтобы выполнить практически любую задачу, связанную с коррекцией имиджа дрона-камикадзе и движения к «европейским ценностям», нужно возвращение баланса в политическую жизнь — оппозиционные партии, альтернативные СМИ, научно-просветительская деятельность.

В довольно длинном периоде всё это возможно только извне — к фактической Украине «на земле» должна добавиться внешняя. Теоретически она представлена беглыми политиками, журналистами, блогерами-инфлюэнсерами и миллионами людей с украинским гражданством, рассеянными по всему миру. Но все они разобщены, не имеют достаточно весомой объединяющей идеологии, проекта страны.

Альтернативная элита не общается друг с другом, альтернативное общество (в том числе из тихой оппозиции внутри Украины) просто разбилось на кучки — кому кто больше нравится: тот с бородой или этот умненький в очках.

Националистическое сообщество, потеряв землю под ногами, сумело долгое время удерживать свою повестку, находясь в Германии, Канаде, США. Генерировать концептуальные тексты, оттачивать формулировки мифа, работать над пантеоном героев, проводить всемирные слёты, принимать манифесты и прочие документы, демонстрируя, что их «внешняя Украина» живет и надеется на реванш.

Который они в итоге получили.

Сможет ли исполнить тот же трюк нынешняя внешняя Украина? В этом есть очень большие сомнения. Но других путей, если только не рассматривать физическое завоевания «до Ужгорода» или превращение территории в Дикую степь, в общем-то, нет.

Само уже не рассосется, и нужны такие же десятилетия системной осознанной работы, чтобы переключить сознание украинцев из режима «саморазрушение из принципа» в режим «созидание себе во благо».

*внесен в реестр террористов и экстремистов