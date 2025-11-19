Запад всё еще верит в свою способность победить или хотя бы остановить Россию на Украине. Не только на поле боя с помощью поставок Киеву оружия, но и применяя метод кнута и пряника в отношении нашей экономики.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сказала недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас, «войну проигрывает тот, у кого первым заканчиваются деньги или солдаты — поэтому мы продолжаем оказывать давление на Россию с помощью санкций».

Эстонка преувеличивает значение новых санкций ЕС, сейчас важнее американские, нацеленные на торговлю России с незападными странами. На днях Дональд Трамп поддержал давно уже подготовленный в сенате законопроект о возможности введения 500-процентных пошлин в отношении стран, «помогающих России воевать», то есть, например, покупающих наши энергоресурсы.

Трамп хочет самостоятельно решать, вводить или нет подобные тарифы, а не отдавать это право на откуп конгрессу — и получит такую возможность.

Как говорит финский президент Александр Стубб, «Трамп либо использует пряник, либо кнут, сейчас мы находимся в режиме кнута», и следующим шагом должен быть как раз сенатский пакет санкций.

Он считает это правильным, учитывая нежелание России соглашаться на перемирие, и даже объясняет почему:

«Путин слушает только олигархов… В этом смысле, если олигархи в России придут к выводу, что с экономической точки зрения это слишком сложно, то ситуация может начать меняться».

То есть давайте ударим по Китаю и Индии, чтобы Россия потеряла доходы от экспорта энергоресурсов, после чего российские олигархи скажут Владимиру Путину, что денег нет и войну пора заканчивать, — примерно так выглядят рассуждения финского президента. Человека, который считается в Европе чуть ли не главным спецом по Трампу и России. Американскому президенту он очень нравится, в том числе как партнер по гольфу, а русских финны хорошо знают как соседей.

И если Стубб поддерживает Трампа в его намерении использовать новый кнут против России, то это серьезный аргумент для американского президента — такой умный и знающий политик заодно с ним.

Проблема только в том, что Стубб ничего не понимает не только в санкциях, но и в России. В отношении санкций против Китая и Индии всё просто — давление на них не приведет к отказу от закупок российских нефти и газа, а введение 500-процентных пошлин нереально, потому что это абсолютно невыгодно самим США, в том числе и в разрезе их отношений с КНР и Индией. Но важнее даже другое. То, как Стубб представляет себе Россию.

«Путин слушает только олигархов», — и это говорится на полном серьезе! Понятно, что это любимая мантра Запада, ее повторяли в 2001-м, 2008-м, 2014-м и даже 2022-м — вне зависимости от реальной ситуации в России. Но когда ее используют в конце 2025 года — это одновременно и пугает, и радует.

Пугает потому, что демонстрирует уровень западного понимания России, нашей власти, Путина. Какие олигархи? Те, что должны были свергнуть Путина в 2011-2012-м? А потом взбунтоваться после Крыма в 2014-м? Или устроить переворот в 2022-м? О чем бредит Стубб?

Даже если допустить, что на Западе олигархами называют руководителей госкорпораций вроде Сечина и Миллера — это всё равно останется свидетельством абсолютно неадекватного понимания российских реалий.

Путин слушает не уже не существующих «олигархов», а своих соратников по управлению страной — в том числе экономикой.

И все годы войны он уделяет огромное внимание экономике, включая финансовый сектор и противодействие санкциям, и готов к любому уровню внешнего давления. Вплоть до торговой блокады, которой, впрочем, не будет по вполне понятным экономическим (влияние на мировую экономику) и военным причинам.

Так что нет ничего такого, чем могли бы «напугать» Путина его экономические советники и главы госкорпораций, а бывшие олигархи, то есть мультимиллиардеры, владеющие крупными предприятиями, давно уже не играют политической роли.

И самое главное — борьба за Украину имеет для России не экономический, а экзистенциальный, судьбоносный характер. Речь идет о самом существовании в будущем большой исторической России, невозможном в случае аннексии Украины Западом. Поэтому Россия готова выдержать еще большее давление, ведь для нас нет возможности проиграть эту битву, уступить Западу часть себя.

Всего этого Стубб не понимает, но это же и радует. Потому что при таком уровне понимания России Западом они никогда не смогут нас победить.

Скоро выйдет в свет «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу — фильм о том, как технологии и олигархи четверть века назад сделали Путина президентом. Очень хорошо, что Запад верит в Путина, которого изображают Стубб и Лоу: если противник не понимает тебя и твои мотивы, тебе проще будет его победить.