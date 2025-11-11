Переехавшую вместе в семьей в Россию из Латвии 8-летнюю девочку Олю не взяли в московскую школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка. Семья уехала из Латвии именно потому, что в школе с ребенком говорили только на латышском, которого она практически не знала, а в России ее не берут в школу из-за плохого владения русским языком, родным и для Оли, и для ее родителей. Абсурд?

Иван Шилов ИА Регнум

Более того, ребенок еще и занимался с репетитором накануне прохождения письменного тестирования. Тест девочка не прошла, потому что он проверял знание российской школьной программы, а Оля ее не проходила. В итоге только после резонанса в СМИ Олю приняли в школу. И такие случаи не единичны, так что, теперь писать про каждого ребенка? Что можно и нужно сделать, чтобы не мучить русских людей, переезжающих на историческую родину?

Во-первых, нужно проверять не знание, а владение русским языком. То есть ребенок (или взрослый) должен понимать смысл сказанного, уметь читать и выражать свои мысли. Если мы говорим про школьника, то он должен уметь учиться на русском — всё, больше от него ничего не требуется. Он может быть в дальнейшем двоечником или отличником, это уже всё индивидуально.

Во-вторых, и это самое главное — родной русский язык должен быть достаточным критерием для поступления в школу без теста. Если ребенок является носителем русского языка по рождению и воспитанию, он вообще не должен ничего доказывать.

И нет, речь не идет о статусе «носитель русского языка», который существовал до 2023 года для взрослых мигрантов — он как раз служил коррупционной лазейкой для ускоренного получения российского гражданства в первую очередь мигрантами из среднеазиатских республик.

В последние годы миграционное законодательство начали ужесточать, в том числе и проверяя знание языка при поступлении в школу детей мигрантов. Но «забыли» ввести один простой критерий — русские дети этот экзамен сдавать не должны.

Почему «забыли»? Потому что в бюрократическом языке практически нет понятия «русский». А уж упоминание про русских по крови, рождению и воспитанию и вовсе до недавних пор было невозможно представить в официальных документах. Но всё меняется — уходят времена, когда можно было подменять понятия, объявляя «русским фашизмом-национализмом» любые попытки описать критерии принадлежности к русскому народу.

Не в широком его понимании — что тоже важно, потому что есть русские чеченцы, якуты, армяне, молдаване. Нет, речь о русских в узкоэтническом понятии, без которого не обойтись не только в случае с девочкой Олей, но и в целом при строительстве сильной и справедливой России.

Семья, в которой как минимум один из родителей русский и в которой говорят по-русски — вот критерии определения ребенка, который является носителем государственного языка и не должен сдавать тест для поступления в школу, если он переехал в Россию из-за границы.

Это определение должно быть прописано в инструкциях и законах, чтобы никто не мог сказать русским людям, что они не являются хозяевами на своей земле. А желающие спровоцировать возмущение есть, и они не скрывают ставки на разжигание межнациональной розни, рассказывая русским о том, как их унижают нацмены, а другим народам объясняя, как их угнетают русские.

Как сказал на днях Владимир Путин, «идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России, поэтому именно русофобия в целом в центре внимания наших противников».

Президент употребил термин «русский этнос», то есть говорил о крови. Так что теперь чиновники могут перестать бояться упоминать «русское происхождение» и «этнически русский» в своих документах. В том числе и в тех, которые дадут возможность русской девочке Оле учиться в русской школе в России.

«Русская самобытность, традиция, культура, язык государствообразующего нашего народа нуждаются в самом бережном отношении и защите. Их объединяющая роль — гарантия единства нашего многонационального уже Отечества», — это тоже слова Путина. Которым, будем надеяться, уже скоро будут учить в московской школе уехавшую из Латвии второклассницу.