Обсуждение на совещании Совета безопасности России вопроса об испытаниях ядерного оружия было хотя и неожиданным, но вполне объяснимым.

Иван Шилов ИА Регнум

Тема ядерных испытаний вновь разыгрывается между США и Россией. Начал ее Дональд Трамп, заявив 30 октября: «В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях».

Этот процесс начнется немедленно, добавил американский президент, но никто не понял, что он имеет в виду.

Дело в том, что ни Россия, ни Китай (а Трамп говорил именно про них) уже много десятилетий не проводят испытаний ядерного оружия: у нас последнее было в 1990-м, еще при СССР, а в Китае — в 1996-м.

В этом же году был подписан многосторонний международный договор о всеобъемлющем запрещении испытаний, и никто из стран большой «ядерной пятерки» (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) их больше не проводил. Штаты последний раз испытывали ядерное оружие в 1992-м, и неужели они действительно готовы нарушить мораторий?

Обсуждение на Совбезе не привело к принятию решения: Владимир Путин поручил продолжить изучение вопроса в связи с тем, что нет понимания относительно намерений американской стороны. Россия не получила никаких официальных объяснений от Белого дома и американских ведомств, хотя и просила их.

На следующий день после заседания в Кремле Трамп почти дословно повторил свое заявление от 30 октября, снова подчеркнув, что решение принято в ответ на программы других стран.

Получается какой-то абсурд: никто не проводит испытаний, однако Штаты делают вид, что другие этим занимаются, и поэтому собираются провести свои испытания в ответ. Игра на нервах или реальная подготовка к выходу из договора о запрещении испытаний?

Владимир Путин еще два года назад заявлял, что если Штаты возобновят испытания, то Россия сделает то же самое, и сейчас он повторно озвучил эту позицию. Предложение министра обороны Андрея Белоусова начать немедленную подготовку к возобновлению испытаний на Новой земле было оставлено Путиным без комментариев, но теперь есть президентское поручение «внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний». Москва дает понять Вашингтону: мы готовы, и если вы начнете первыми, мы тут же ответим.

Да, речь не идет о ядерной войне, но всё равно вопрос достаточно серьезен. Гонка ядерных вооружений и так уже идет, но возобновление испытаний сделает мир еще менее безопасным.

Начиная с февраля 2022-го Запад обвиняет Россию в бряцании ядерным оружием и чуть ли не в ядерном шантаже, дескать, Москва угрожает Западу атомной бомбой, удерживая его от прямого вмешательства в конфликт на Украине.

При всей пропагандистской составляющей подобных обвинений и фактической неточности — Россия никогда официально не грозила странам НАТО первой применить атомное оружие — в ней есть доля истины. Действительно, ядерная мощь России является важным сдерживающим фактором для Запада. И при всем его желании удержать Украину в своей орбите, прямого военного конфликта с русскими там не хотят именно из-за риска его перерастания в ядерное столкновение.

Эскалация ядерной темы на фоне поисков путей завершения войны на Украине выглядит странно. Нам, России, это точно не нужно. А зачем это нужно Трампу?

Тут может быть сразу несколько объяснений. Если Трамп действительно хочет взорвать бомбу, ему нужен просто повод — вот он и нашел его в действиях России. Каких? Испытания крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдона» — оба изделия работают на ядерных движках.

Именно заявления Путина об этом и могли стать для Трампа поводом для громких слов, ну а то, что Россия испытывала носители атомного оружия, а не само оружие — это уже мелочи. Трамп услышал слова про «ядерную энергетическую установку», и этого было достаточно. Слишком легковесно, если не абсурдно?

Но ведь множество других заявлений президента США на самые разные темы точно так же слабо связаны с реальностью.

Впрочем, более вероятной представляется версия, что Трамп на самом деле не собирается ничего испытывать, а просто готовится к очередному «спасению мира». Войны, которые можно прекратить, уже иссякли (а по Украине прогресса нет), и Трампу нужна громкая победа. Где именно? А вот над ядерным оружием, например.

Неслучайно 5 ноября он говорил не только об испытаниях, но и о том, что «мы, возможно, разработаем план по ядерному разоружению наших трех стран», то есть США, России и Китая.

Сокращение ядерного арсенала сейчас представляется нереальным, но ведь есть еще и носители ядерного оружия. И как раз в феврале истекает срок действия российско-американского Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Путин недавно предложил Трампу условно продлить его срок на год. Подготовить новый договор сейчас проблематично, а такое продление и стало бы демонстрацией желания договориться.

Ограничения на число развернутых носителей ядерного оружия — это же тоже победа Трампа, разве не так? И хороший повод продемонстрировать возможность договориться с Путиным пусть и не по Украине, а по снижению ядерной угрозы. А если еще и вместе заявить о том, что ядерные испытания проводить не будем — ну просто еще один повод для Нобелевской премии.

Подобное объяснение заявлений Трампа представляется вполне реальным, особенно если вспомнить, как во время своего первого срока он заявлял, что чуть ли не предотвратил ядерную войну, то есть ликвидировал угрозу для США со стороны Северной Кореи, обладающей ядерными ракетами.

Означало ли это, что он добился денуклеаризации КНДР, уговорил Кима отказаться от ядерного оружия и ракетной программы, как неоднократно требовал в 2016–2017 годах? Конечно, нет. Но он встретился с Кимом и «прекрасно поговорил» с ним. А потом заявил о своей победе.

Точно так же, скорее всего, будет и с ядерными испытаниями и ядерным разоружением — ни того, ни другого не будет, но Трамп объявит о том, что это он всех спас.