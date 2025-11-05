Согласно последнему прогнозу Всемирного банка, цены на глобальные сырьевые товары упадут до своего самого низкого уровня за шесть лет в 2026 году. Фактически речь пойдет о четвертом подряд годовом снижении. Прогнозируется, что и в 2025-м, и 2026-м цены снизятся на 7% каждый год из-за слабого глобального экономического роста, увеличивающегося избытка нефти и сохраняющейся неопределенности в геополитике. Цены на сырьевые товары остаются выше допандемийного уровня: прогнозируется, что в 2025 и 2026 годах они будут на 23% и 14% выше соответственно, чем в 2019 году. Впрочем, эта цифра не учитывает инфляцию: в реальном выражении сырье будет стоить дешевле, чем шесть-семь лет назад.

Иван Шилов ИА Регнум

Конкретно чёрное золото, по оценке аналитиков ВБ, потеряет особенно много. Глобальный избыток нефти значительно расширился в 2025 году и, как ожидается, в следующем году вырастет до уровня на 65% выше последнего пика, зафиксированного в 2020-м. Спрос на нефть растет медленнее из-за роста популярности электромобилей и «гибридов», а также стагнации потребления нефти в Китае. Прогнозируется, что цены на сырье марки Brent снизятся со среднего показателя в $68 в 2025 году до $60 в 2026 году. То есть снижение составит более 12%.

Аргументы в пользу снижения цен понятны и логичны — и всё же являются слишком линейными и инерционными. Есть достаточно заметные тенденции, показывающие, что ситуация может довольно быстро перемениться.

Во-первых, никто не отменял геополитический фактор. Ближний Восток, одна из ключевых нефтедобывающих областей мира, остается «пороховой бочкой». Эскалация любого из существующих конфликтов или введение новых санкций против крупных производителей могут мгновенно вывести с рынка сотни тысяч, если не миллионы баррелей, и отправить цены вверх на достаточно продолжительное время. Проблемы с Венесуэлой также могут сыграть роль спускового крючки.

Во-вторых, вполне вероятно, что эффект падения инвестиций в добычу начнет сказываться. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в 2025 году капиталовложения в разведку и производство нефти сократятся впервые с 2021-го. К этому стоит добавить, что несмотря на непрерывный рост инвестиций на протяжении предыдущих пяти лет, они так и не достигли уровней 2019 года, а в целом, если смотреть на всю историю, пик инвестиций был достигнут в 2014 году. И это мы говорим о суммах, выраженных в текущих долларах США. Очевидно, что с поправкой на падение покупательной способности доллара (около четверти за последние пять лет) инвестиции упали еще сильнее. Конечно, это не означает, что эффект будет ощущаться на добыче прямо в следующем году, но полностью игнорировать такую вероятность не стоит.

Сюда же нужно добавить и фактор сланцевой нефти США. Большинство американских месторождений сейчас демонстрируют нулевую рентабельность при $55 за баррель, и, вероятно, это еще довольно оптимистичная оценка. Устойчивое падение цен до $60 (как в прогнозе ВБ) может привести к значительному, на миллионы баррелей в сутки, спаду добычи в Америке, что немедленно повлияет на общий рыночный баланс.

В-третьих, спрос в Азии довольно непредсказуем.

Скептики указывают на то, что «медвежий» прогноз слишком прямолинеен и не учитывает потенциал рыночных шоков. Китай остается «чёрным лебедем». Хотя сегодня его экономика замедляется, власти страны могут запустить новые программы стимулирования, которые резко подстегнут промышленность и, как следствие, спрос на нефть. Не будем забывать и про то, что на следующую пятилетку КНР отказалась включать развитие электромобильной отрасли в приоритеты, а рынок электрокаров в стране сейчас сильно затоварен. Кроме того, растущий спрос в других странах Юго-Восточной Азии и Индии может частично компенсировать снижение в развитых экономиках.

Есть и новые факторы роста. Стремительное развитие искусственного интеллекта создает колоссальную нагрузку на энергосистемы. Гигантские дата-центры, необходимые для работы ИИ, потребляют огромное количество электричества. Если этот спрос будет покрываться за счет газа и нефти, это создаст дополнительное давление на цены, особенно в периоды пиковых нагрузок.

Наконец, нельзя исключать смену направления в тактическом регулировании рынка ОПЕК+. Картель уже не раз демонстрировал способность к решительным действиям. В его арсенале — не только квоты, но и возможность экстренно сократить добычу, чтобы поддержать цену на желаемом уровне, жертвуя частью рыночной доли. Сейчас крупнейший производитель, Саудовская Аравия, делает ставку на второе, но в основном — себе в убыток (бюджет королевства является убыточным при ценах ниже $90 за баррель). Здесь настроения могут перемениться очень быстро.

Так или иначе, но российской экономике в целом и нефтегазовой индустрии в частности не стоит рассчитывать на резкое повышение цен. Нужно привыкать работать в реальности относительно дешевых углеводородов, тогда рост котировок станет не более чем приятным сюрпризом, а не вопросом жизни и смерти.