Замечательная встреча для обоих — так Дональд Трамп оценивал прошедшую встречу с председателем КНР в южнокорейском Кенджу еще до ее начала. Встреча действительно закончилась самыми высокими оценками с обеих сторон, после чего президент США сразу же улетел домой.

Иван Шилов ИА Регнум

И замечательно в ней в первую очередь то, что она вообще состоялась. Путь к ней занял девять месяцев президентства Трампа, на протяжении которых он вел торговую войну с Китаем, повышая тарифы и откладывая их вступление в силу, обвиняя Пекин и рассказывая о своих «прекрасных отношениях» с Си Цзиньпином.

Последней угрозой стало обещание ввести стопроцентные пошлины на китайский экспорт в США уже с 1 ноября. Но говоря об этом, Трамп уже знал, что буквально накануне должна состояться его встреча с Си.

Хотя встреча формально была подвешена, отказываться от нее не собиралась ни одна из сторон — все-таки две крупнейшие державы мира хотят как-то общаться даже в условиях набирающей силу конфронтации между ними.

Но шансов на то, что эта конфронтация прекратится, нет, от слова совсем: противоречия носят принципиальный характер, и вопрос только в том, насколько обе стороны могут контролировать их эскалацию.

Военного конфликта никто не хочет, хотя многие в США и считают его практически неизбежным в средне — или долгосрочной перспективе. Но точно не при Трампе, для которого принципиально важно «прижать» Китай мирными способами.

Прижать — значит выбить уступки (или то, что можно будет выдать за них американцам), поставить в неудобную позицию (в том числе в отношениях с третьими странами), заставить нервничать и ошибаться.

Китайцы на трамповские уловки не ведутся, однако и на ответную эскалацию идти не хотят.

Не потому, что не готовы, а вследствие осознанного выбора в пользу ползучей экспансии, постепенного продвижения своего влияния в мире. Время работает на Китай — и историческое, и даже внутриамериканское.

Сам ход исторических процессов выводит Китай на позицию «державы номер один» в мире, а Америку та же закономерность спускает с горы. Это не значит, что Китай заменит США в их роли глобального гегемона — это и невозможно, и не нужно самим китайцам. В формирующемся мире вообще не будет «новых Штатов» с их претензиями на глобальное доминирование и даже гегемонизм.

Как бы ни сложилась судьба единого Запада — расколется ли он на две автономные части, пересоберется вновь на новых принципах, закроется в себе или даже начнется конфликт между двумя сторонами Атлантики — Китай не станет ни контролировать, ни пасти западные народы.

Однако Запад сейчас убеждают в прямо противоположном — в том, что Китай угрожает его экономике, его безопасности, самому его будущему. И поэтому нужно сплотиться вокруг общей цели — сдерживания китайской экспансии. А по сути — китайского развития.

Но так говорить не принято, лучше пугать мир «желтой угрозой», что, кстати, уже было в тех же Штатах в конце XIX века в основном из-за китайской эмиграции в США.

Штаты хотят остановить Китай с помощью окружающих его военных и торгово-экономических альянсов, торговой войны и санкций, давления и запугивания. То, что момент для этого уже упущен, понимают в США многие, но остановиться в своем антикитайском походе «падающая империя» уже не может.

Победа над Китаем кажется ей ключом к собственному спасению, хотя в реальности попытка остановить его объективное возвышение лишь усугубляет объективные же американские проблемы.

И тут появляется Россия, которая идет вместе с Китаем в сторону постамериканского мира, но кажется более уязвимой и легкой добычей.

Из двух сценариев политики в отношении России — давить или привлекать — США сейчас хотят перейти к сближению, к сотрудничеству. Да, первая попытка сделать это провалилась еще в конце нулевых — начале десятых годов, но сейчас Вашингтон заходит на второй круг.

Формально отношения двух стран находятся в низшей точке: американцы ведут с нами прокси-войну на Украине, введены масштабнейшие санкции, на Западе мы объявлены исчадием зла.

При этом после 2022 года Россия и Китай сблизились еще больше, что полностью противоречит американским интересам. Штатам нужно посеять рознь между Москвой и Пекином, но им кажется, что этому мешает война на Украине. Если же она прекратится, Россию будет проще оторвать от Китая, повернув если не к Западу в целом, то хотя бы к США.

Конечно, Штаты не готовы ради этого пожертвовать Украиной — то есть признать русские интересы — но они хотят заморозить конфликт, чтобы можно было «развести» Китай и Россию. Тот факт, что Россия не собирается отступаться от Украины и играть в американские игры, Трампа не смущает: просто условия для этого еще не созрели.

Американцы хотят прижать Россию, в том числе за счет давления через Китай. Штаты давят на Поднебесную, требуя уменьшить торговлю с Россией, в первую очередь сырьевую, и ждут, что Пекин, желая получить более выгодные условия торговой сделки с Вашингтоном, согласится слегка надавить на Москву.

И даже этого «слегка», как они полагают, хватит для того, чтобы Путин в свою очередь пошел на уступки по Украине и заключил с Трампом сделку по остановке-заморозке конфликта.

Трамп в выигрыше, причем в двойном. Потому что сможет приступить еще и к операции по «разводу» России и Китая. Ведь после того, как Пекин вынудит Москву пойти на уступки по Украине, в Кремле уже не будет прежнего доверия к китайскому руководству.

Между Путиным и Си пробежит черная кошка, и Трамп получит возможность сыграть на этом. «Зачем тебе Китай? — скажет он Путину, — видишь, как он ненадежен? Давай вместе строить новое прекрасное будущее, ведь и у нас, и у наших стран столько общего!»

Расчет простой, но не учитывающий два важных нюанса. Во-первых, Россия и Китай сделали абсолютно осознанный выбор в пользу стратегического альянса, и он носит долгосрочный характер. Наши интересы близки в главном: мы делаем ставку на новый постамериканский миропорядок. И в меру сил и возможностей строим его уже сейчас.

Во-вторых, глубина отношений и личное доверие между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не идут ни в какое сравнение с теми отношениями, что сложились у них с Дональдом Трампом — и это не изменит ни встреча в Кенджу, ни визит Трампа в Поднебесную в начале следующего года, ни ответный визит Си в Штаты.

И Путин, и Си продолжат каждый свою игру с Трампом, не забывая при этом об общей позиции в отношении США.