Никто не мечтает о войне. То есть 99 процентов любого народа в любое историческое время не считает, что война — это то, что ему нужно и вообще хорошо. Война — это трагедия, боль, смерть, жертвы, разрушение, дефицит, ухудшение качества жизни и ограничения, напряжение сил. Естественно, для всех по-разному, в том числе и в зависимости от масштаба и характера войны.

Иван Шилов ИА Регнум

Специальная военная операция сочетает в себе сразу несколько разных качеств войны, ограниченной территорией и вовлеченностью общества, а также гражданской войны — если не забывать, что воюет между собой один народ. Все это не отвлеченные понятия, а конкретное событие нашей жизни, к которому каждый из нас относится в соответствии со своими представлениями о жизни, Родине, правде.

Так можно ли найти общее понимание, измерить среднестатистическое отношение нашего народа к войне?

Обычные опросы «Поддерживаете ли вы СВО?» — на самом деле не дают понимания личного отношения. Кто-то поддерживает лишь потому, что хочет быть с большинством, которое «за». Кто-то считает, что «как Путин решит, так и будет», то есть «начальству виднее». Разные могут быть мотивы.

Поэтому так интересен недавний опрос ВЦИОМ, в ходе которого людей спрашивали не только об их доверии к армии (80 процентов доверяют), но и прямой вопрос о согласии с утверждением:

«Я чувствую ответственность за свою страну и готов экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты».

Согласились с этим 45 процентов, скорее согласными оказались еще 24. То есть получилась более чем внушительная цифра в 69 процентов. Огромное большинство — и это очень важно.

Нет, не потому что власть таким образом получает разрешение на переход к «затягиванию поясов» или даже специально прощупывает народное мнение накануне «тяжелых времен». Путин однозначно против политики «пушки вместо масла». И никогда даже не пытался мобилизовать народ под лозунгом «Отечество в опасности».

Нет, тут дело не во власти и даже не в том, что война стоит денег, что куда менее важно, чем человеческие жизни, которых, естественно, становится меньше на невоенные нужды. Это все понятно. Но важнее всего то, что люди не только понимают цену войны, но и не отделяют себя от государства и считают себя ответственными за него, то есть за весь народ. Ответственными не просто на абстрактном уровне, а на совершенно конкретном уровне собственного кошелька, своего уровня жизни.

Ожидаемые возражения либералов — да кто народ спрашивает, он и так платит за войну напрямую, в том числе инфляцией — не принимаются. Потому что в опросе на такую тему нет никакого принуждения: никто не мешает сказать, что нет, я не готов экономить, как и сделали почти четверть респондентов.

Точно также не принимаются возражения о том, что не имеет значения, какие слова сказали 70 процентов ВЦИОМ. Потому что в другом недавнем опросе, проведенном «Левада-центром»*, только 45 процентов сказали, что готовы ежемесячно отдавать 1-2 тысячи рублей на нужды армии и повышение выплат бойцам, а 49 процентов не готовы.

Не потому, что у «Левада-центра»* какая-то принципиально другая опросная база, хотя и это возможно, а потому, что это не отменяет важности результата ВЦИОМ.

70 процентов наших людей готовы ограничить свои материальные потребности ради защиты страны. Потому что ее защита — это тоже их потребность, и она является для них жизненной необходимостью, абсолютно осознанной.

Общее выше частного, личного. И даже тогда, когда власть не призывает к экономии и ограничениям, к потребительским «жертвам», люди готовы к этому и понимают, зачем это нужно. Это само по себе является нашим огромным достоянием, запасом прочности и силы.

Когда на Западе удивляются тому, что Владимир Путин настроен на борьбу вдолгую, там не видят главного. Путин настроен на победу не только потому, что у нас нет альтернативы ей, то есть восстановлению исторического единства, но и потому, что у него есть главный «резерв Верховного главнокомандующего»: терпеливый и выносливый, готовый к самоограничению и испытаниям русский народ. Осознающий свое единство, свою ответственность за свою судьбу, за свою страну и понимающий, что стоит на кону в этой войне.

*Организация, признанная иностранным агентом