Международное энергетическое агентство (МЭА) резко снизило прогнозы по росту возобновляемой энергетики в США, и это стало тревожным звонком для сторонников зеленой энергетики во всем мире. За год ожидания по вводу новых зелёных мощностей к 2030 году упали почти на 50% — с оптимистичных 500 ГВт до скромных 250 ГВт. По сути, речь идет о глубоком структурном кризисе, ставящем под вопрос не только климатические цели страны, но и её позиции в зеленой энергетике (и так уже достаточно ослабевшие).

Иван Шилов ИА Регнум

Можно выделить две ключевые причины резкого свёртывания программ. Во-первых, прекращение федеральных налоговых льгот. Эти стимулы были главным драйвером инвестиций в ветровую и солнечную энергетику на протяжении многих лет. Их поэтапное сокращение и окончательное прекращение создали инвестиционную яму. Для бизнеса проекты, еще вчера бывшие рентабельными, сегодня теряют экономический смысл без государственной поддержки.

Во-вторых, политика предыдущего правительства была направлена на поддержку традиционной энергетики — угля и сланцевого газа. Кроме того, многие штаты ещё в период администрации Байдена приняли законы, противодействующие политике ESG, — всё это тоже нанесло немалый урон «зелёному переходу». По сути, консенсус о том, что ВИЭ — это однозначно хорошо, в последние годы исчез, и администрация Трампа только ускорила этот процесс.

Для американцев это не трагедия. У них есть все возможности развивать несколько альтернативных направлений. Во-первых, США уже являются мировым лидером по добыче газа. Он дешев, доступен и считается более чистым альтернативным топливом по сравнению с углём. Дальнейшее наращивание мощностей газовых ТЭС — путь наименьшего сопротивления

Кроме того, намечается ренессанс атомной энергетики. Интерес к малым модульным реакторам (SMR) и новым проектам АЭС растёт. Атомная энергетика обеспечивает стабильную базовую нагрузку и, кстати, не производит выбросов СО₂. Однако высокая стоимость и долгие сроки строительства остаются серьезными препятствиями. Есть и вопрос по компетенциям американцев, которые не строили новые реакторы десятилетиями. Возможно, многое из этого придется создавать почти с нуля.

Есть варианты и с геотермальной энергетикой. Эти технологии обладают огромным потенциалом, но пока находятся на ранних стадиях коммерциализации. Администрация Байдена делала на них ставку в числе прочего, а новое правительство как минимум не относится враждебно, но для прорыва потребуются годы и значительные инвестиции в НИОКР.

Нулевой вариант — это локальные решения и децентрализация. Штаты и крупные корпорации, недовольные федеральной политикой, могут взять инициативу в свои руки. Корпоративные закупки зелёной энергии (PPA), развитие малой солнечной энергетики на крышах домов, а также систем хранения энергии (ESS) могут создать альтернативный, децентрализованный рынок. Он вряд ли достигнет размеров рынка, спонсируемого государством, но свою нишу займет.

В целом США могут себе все это позволить, не глядя по сторонам — страна уже несколько лет является нетто-экспортером энергоресурсов. «Сланцевая революция» обеспечила ее дешёвым и обильным природным газом, который стал краеугольным камнем национальной энергетики. Мощности традиционной генерации — газовой, угольной, атомной — более чем достаточны для покрытия текущих и среднесрочных потребностей экономики. В этом контексте возобновляемые источники для Америки — это вопрос диверсификации, экологической повестки и технологического лидерства, но не энергетической безопасности.

Огромное влияние Америки может повлечь за собой эффект домино. Другие государства, ссылаясь на пример США, могут также пересмотреть свои климатические обязательства, аргументируя это экономической нецелесообразностью. Во многих случаях это уже и так происходит.

Ситуация в США наглядно демонстрирует, что «зелёный переход» — это не универсальный императив, а вопрос выбора, основанного на национальных интересах, экономических расчетах и ресурсной базе. Обладая гигантскими запасами традиционных энергоносителей, США могут позволить себе роскошь отложить масштабный переход на ВИЭ, сконцентрировавшись на других приоритетах. Перспективы глобальной «зеленой» трансформации, и без того туманные, стали еще более неопределенными.

Вывод для России может быть только один — необходимо держаться прагматизма. Чрезмерное увлечение зеленой энергетикой может дорого стоить тем или иным странам, что наглядно демонстрирует Европа. Политика в этом отношении может разворачиваться на 180 градусов за считаные месяцы. В то же время может быть вредно и уходить в другую крайность. ВИЭ на сегодняшний день являются фактором, с которым нужно считаться. Выбрасывать на помойку целую отрасль, которая может быть источником хорошей прибыли и технологического роста, просто глупо. Необходим сбалансированный подход.