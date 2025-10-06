Оба были признаны «человеком года» по версии журнала «Тайм» — он в 2016-м, а она в 2019-м. Оба номинировались на Нобелевскую премию мира — и хотя Дональд Трамп старше Греты Тунберг почти в четыре раза, ее выдвигали еще семь лет назад, а его активно продвигают только в этом году. Шведка в свое время не получила нобелевку, как не получит ее в эту пятницу и американский президент.

Anders Wiklund/Global Look Press

А в последние дни их имена оказались напрямую связаны с Газой — и сложно представить себе больший контраст двух личностей.

Формально оба они занимались одним и тем же — останавливали кровопролитие в Газе. Только Трамп стал успешен, предложив «мирный план» и заставив ХАМАС согласиться на освобождение заложников, а Израиль остановить огонь, а Тунберг хотела прорвать блокаду Газы на «флотилии мира», была арестована вместе с сотнями активистов, провела несколько дней в израильской тюрьме и в понедельник была выслана в Грецию. Трамп эффективен, а Тунберг — нет?

Между 22-летней аутисткой и 79-летним альфа-самцом нет ничего общего, но бойню в Газе остановил не Трамп, а Тунберг. Безнадежные акции европейских активистов в защиту Газы сыграли свою роль в изменении общественного мнения в Европе и на Западе в целом, и личность Греты была очень значима.

Из нее делали «лицо поколения» в 2018–2019-м, когда шведская школьница стала специально прогуливать уроки для борьбы с глобальным потеплением. Она выступала в ООН, ее фото было на обложках ведущих СМИ, с ней встречались короли и президенты — вот оно, неравнодушное к будущему человечества молодое поколение, которое не боится говорить правду.

Трамп в те годы был ненавидим западным мейнстримом, а Грета была кумиром. Но потом все резко поменялось.

Виной всему стал осьминог — синий, плюшевый. Его обнаружили на одном из фото Тунберг в октябре 2023-го. Она держала в руках плакат в защиту Газы, а позади нее лежала игрушка.

«Но это же жуткий антисемитизм, осьминога используют в качестве символа конспирологи, сторонники теории всемирного еврейского заговора — шупальца-то у него не просто так, а обозначают еврейское влияние на весь мир!» — так отреагировали сначала израильские, а потом и европейские СМИ.

И Тунберг тут же «отменили», она перестала быть кумиром — зачем Западу такая антисемитка? Не помогло даже то, что она заявила, что не знала о значении осьминога, и опубликовала фото уже без него, но с тем же плакатом про Газу. Но Газа тогда не волновала западный мейнстрим: Израиль получил добро на массовое убийство палестинцев под видом борьбы с терроризмом.

Однако за два года ситуация на Западе изменилась. За ежедневными массовыми убийствами, блокадой, голодом и планомерным уничтожением инфраструктуры Газы уже невозможно просто отстраненно наблюдать. Стали говорить о геноциде и требовать что-то сделать для его остановки.

Однако возмущавшаяся Европа сама по себе ничего сделать не хочет и не может — Израиль в ответ просто называет всех антисемитами, а единственная страна, от кого он реально зависит, США, давала ему полный карт-бланш.

Но такие наивные люди, как Тунберг, не успокаивались — и организовывали «Флотилии мира» для прорыва блокады Газы. Понятно, что символического, чтобы привлечь внимание, но что они еще могли сделать?

В июне судно с Тунберг на борту уже арестовывали у берегов Газы. Тогда ее быстро выслали. В этот раз флотилия была большая, Израиль арестовал более 300 человек, а Тунберг продержали в тюрьме несколько дней.

Ее посадили в камеру с клопами, ограничивали в воде и еде, а перед арестом силой заставили сфотографироваться с израильским флагом. То есть откровенно издевались над той, которую всего два года назад приводили в пример, как образец для подражания, даже в израильских школьных учебниках.

Пока Тунберг боролась за выгодную глобалистам «климатическую повестку», она была нужна и поощряема. Ведь она делала это искренне, не по заказу, а потому что верила в угрозу потепления и тем самым привлекала миллионы сверстников во всем мире.

Но как только Грета вступилась за людей в Газе, за право палестинцев на жизнь и государственность и посмела поднять голос против израильского права на убийство, ее вычеркнули из списка героев и попытались «отменить».

Однако эта безумная попытка отмены стала лишь еще одним подтверждением абсолютной неадекватности израильских действий. Как невозможно запугать, убить и выгнать всех палестинцев из Газы, так невозможно и «отменить» раскрученную ранее мировыми медиа Тунберг. Молодежь верит ей и страшным видео и фото из Газы, а не израильской пропаганде про «синих осьминогов».

Ну а Трамп вообще не думал о прекращении бойни и спасении палестинцев. Для него было важно остановить Нетаньяху и израильскую «операцию», которая давно уже наносила огромный ущерб позициям и интересам США.

И в итоге он это сделал. Но только тогда, когда сам Нетаньяху уже понял, что зашел в тупик и не имеет больше сил и времени на продолжение геноцида: можно еще год уничтожать Газу, но нельзя очистить ее от палестинцев и получить контроль над ней.

Так что в будущем палестинцы будут вспоминать как своего защитника не Трампа, а Тунберг, которая искренне пыталась остановить геноцид.