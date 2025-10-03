После заседаний «Валдайского клуба» с участием Владимира Путина каждый год остается немало ярких высказываний президента, так было и на этот раз. Например высказывание о том, что против лома всегда появляется другой лом. Но необычным было то, что самым важным стали не ответы президента на вопросы экспертов «Валдая», а его вступительная речь.

Иван Шилов ИА Регнум

Она была посвящена формирующемуся многополярному миру, и наряду с важными замечаниями — например, о том, что полицентричный мир кажется хрупким и неустойчивым из-за его динамичности и сложности, — в ней прозвучал новый и даже неожиданный тезис.

Говоря о попытках изоляции нашей страны, Путин сказал:

«Оказалось, что та самая мировая система, откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает.

Потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия. И не только из-за своей территории, народонаселения, оборонного, технологического и индустриального потенциала, из-за своих полезных ископаемых, хотя, конечно, всё, что я сейчас перечислил, очень, очень важно — это важнейшие факторы.

Но прежде всего потому, что мировой баланс без России не выстраивается: ни экономический, ни стратегический, ни культурный, ни логистический — никакой. Думаю, что те, кто пробовали всё это разрушить, как раз убедились в этом».

То, что блокада России невозможна, стало ясно сразу же после того, как Запад попытался устроить ее весной 2022-го.

Понятны были и причины этого — усилия как самой России, так и тех незападных стран, Глобального Юга, мирового большинства, которые не были согласны с западным курсом. И понимали, что если дать Западу поставить на колени Россию (или даже просто отстраненно наблюдать за его попытками это сделать), то это повернет вспять процесс заката атлантической гегемонии.

А ведь завершение периода полутысячелетнего господства Запада — то, что нужно всему миру, включая даже и сам надорвавшийся от глобализации западный мир.

Но сейчас Путин говорит о другом — о том, что миру нужна Россия для всеобщего равновесия.

Тому самому многополярному миру, который формируется на наших глазах и при нашем активнейшем участии. Этот мир включает в себя и Запад тоже — потому, что, хотя часть западных элит продолжает верить в свою способность удержать глобальное доминирование, в реальности Запад уже стал просто частью полицентричного мира.

Да, самой сильной, активной, с претензиями на гегемонию — но уже не способный ни вернуть ее, ни притормозить процесс собственного «спуска с горы».

Все еще существующее единство атлантического Запада не должно вводить в заблуждение — внутриполитические, в том числе внутриэлитные процессы как в США, так и в ведущих европейских странах четко указывают направление движения Запада. Он движется к расколу и к переходу от экспансии к обороне.

Хотя в ходе этого движения Запад и способен оказывать огромное воздействие на тех, кого считает своими противниками, да и на весь мир. Однако новая реальность наступает — и то, что мир не отпускает Россию, является ее важнейшим признаком.

Путин говорил о том, что без России не выстраивается мировой баланс, — и тут важны не только наша огромность, военный потенциал и экспорт энергоресурсов. Все это делает нас крупным игроком, а ядерный потенциал еще и противовесом Америке, но всего этого было бы мало, если бы Россия занимала позицию «моя хата с краю». То есть занималась бы сама собой.

Нет, конечно, нам самим это очень нужно, в том числе и через полноценную национализацию-русификацию элиты. Но сейчас речь о другом.

Если бы Россия не имела того, что Достоевский называл «всемирной отзывчивостью» русских, а наши противники имперской или коммунистической экспансией-агрессией, то наше место в мире было бы другим.

Понятно, что наше восприятие себя как «Третьего Рима» сложно понимаемо иностранцами, да и многими у нас, а в отдельные эпохи элиты даже пытаются отменить его. Но именно оно делает из России особенную державу, государство-цивилизацию. И отношение мира к нам — даже тех, кто не понимает третьеримскости, — является во многом производным от этого нашего самоощущения.

Тем более в эпохи, подобные нынешней, когда происходят тектонические сдвиги не просто мирового порядка, а вообще мироустройства и мировоззрения человечества как такового.

При этом Россия стала выступать застрельщиком трансформации мира из однополярного в многополярный во многом случайно, пытаясь исправить ущерб недавнего прошлого — ведь перед тем мы же сами обрушили, и не только себе на голову, двуполярную систему «капитализм — социализм».

Сейчас Россия ратует за цветущую сложность мира, за концерт мировых цивилизаций, за согласование их интересов, не отменяющее, но регулирующее соперничество, борьбу и даже вражду между ними.

И какой бы идеалистической и нереальной ни казалась эта идея, именно за ней будущее. Конечно, если мир выберет жизнь, а не аннигиляцию. Но и тут Россия со своей ролью катехона, «удерживающего», работает на спасение, а не гибель человечества.