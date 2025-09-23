Европа и НАТО угрожают России: будем сбивать ваши дроны и самолеты. Поводом стали инциденты с беспилотниками в Польше и российскими истребителями, якобы зашедшими в эстонское военное пространство.

Иван Шилов ИА Регнум

Но эта последняя серия угроз лишь дополняет те, что звучат в последнее время все настойчивее, хотя пока что из уст экспертов и отставных генералов — нужно задерживать российский «теневой флот», перевозящий нефть и СПГ по Балтике.

Периодически обсуждается и тема блокады Калининграда — российского анклава, окруженного территорией стран НАТО. Многие считают, что все это похоже на подготовку к войне с нами, то есть атлантисты ищут повод для прямого конфликта. Так ли это?

Несмотря на все нагнетание, говорить об угрозе столкновения НАТО и России не приходится — никто в Европе не готов к прямому столкновению, да и не хочет его.

Вся возня вокруг обещания разместить «сдерживающий контингент» европейских войск на Украине подтверждает это: европейцы не решатся на ввод войск без американских гарантий безопасности, которых Трамп никогда не даст.

Не решатся именно потому, что эти войска станут целью для российских ударов, а значит, возникнет риск эскалации украинского конфликта до уровня войны России со странами, чьи силы будут участвовать в экспедиционном корпусе, в первую очередь Великобританией и Францией.

Но означает ли это, что на европейские угрозы можно просто не обращать внимания? Конечно, нет. Потому что Европа продолжит вооружать Украину и через нее вести войну с Россией. Причем эта война будет становиться все более террористической, потому что именно на подобные методы делает ставку Киев.

И чем хуже будет ситуация на линии фронта, чем слабее будут позиции нынешней власти, тем больший упор будет делаться на диверсии, атаки и теракты в глубине России. Европа об этом знает, и ее это нисколько не смущает.

Более того, европейские технологии и специалисты уже вовлечены в украинский террор, и чем дальше, тем эта вовлеченность будет только увеличиваться. И даже после того, как боевые действия закончатся — временным перемирием или постоянным соглашением — атаки на Россию не остановятся.

Потому что попытка дестабилизации России изнутри является главной ставкой не только Киева, но и Европы. А лучшим способом достичь этого там считают разрушение нормального уклада жизни в России — перебои в работе аэропортов, железной дороги, удары по НПЗ, диверсии на инфраструктурных объектах и персональный террор, то есть убийства высокопоставленных военных, чиновников, лидеров общественного мнения.

После перемирия террор и диверсии не пойдут на спад. Наоборот, они могут даже участиться.

Точнее, участятся попытки их совершения, ведь мы понимаем, что и сейчас многие из них пресекаются на стадии подготовки. Спецслужбы работают и не ослабят бдительность и в условиях мирного времени.

Но одних их усилий абсолютно недостаточно, потому что безопасность обеспечивается общим настроем всего общества. Которое должно понимать, что диверсионная и террористическая угрозы не исчезнут тогда, когда замолкнут пушки — нам нужно быть готовыми к тому, что «борцы за независимость Украины» и в Киеве, и в Европе еще долгое время будут пытаться взорвать Россию изнутри. В прямом и переносном смысле.

И только осознающее это и готовое к такой атаке общество сможет выдержать подобное испытание.