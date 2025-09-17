«Мы вступаем в своего рода изоляцию. Нам все больше придется адаптироваться к экономической автаркии… Нам придется быть супер-Спартой».

Иван Шилов ИА Регнум

Это заявление премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал накануне начала нового этапа военной операции против города Газа, на которую фактически дал добро Дональд Трамп, чей госсекретарь Рубио только что покинул Израиль.

Начало операции откладывалось несколько недель — не потому, что штурм приведет к росту жертв среди палестинцев, а потому, что достичь своих целей наступлением «по земле» Израиль не сможет.

Одновременно Нетаньяху анонсировал и новые удары по Йемену — и выбрать «лучшего» момента просто не мог. В Катаре на чрезвычайный саммит собрались лидеры и представители 54 государств Организации исламской солидарности, чтобы осудить недавние удары Израиля по Дохе и подтвердить требования прекращения геноцида в Газе.

И тут же израильская армия (ЦАХАЛ) начинает атаку и зачистку, а министр обороны Кац пишет, что город горит и «мы не отступим и не свернем, пока миссия не будет выполнена». Какая миссия?

Уничтожение ХАМАС и освобождение заложников, говорят в Израиле. Но в живых осталось не более 20 узников, захваченных 7 октября, и уничтожение остатков Газы точно не способствует их освобождению, а вот привести к гибели вполне может.

Тем более что попытка убийства лидеров группировки в Дохе продемонстрировала не просто презрение Израиля к любым переговорам — она показала, что переговоры становятся ловушкой для тех, кто пытается их вести.

Но, может быть, Нетаньяху действительно верит в свою способность уничтожить ХАМАС — если не их лидеров, то актив в самой Газе? Нет, это лишь пропагандистский лозунг. За два года все могли убедиться в том, что ХАМАС неубиваем. Просто потому, что он является формой организации сопротивления палестинцев Газы.

И поэтому, чтобы его уничтожить, нужно убить, ранить или выселить все население Газы, все два с лишним миллиона. Но пока что ЦАХАЛ смог убить и ранить «всего лишь» каждого десятого, более 220 тысяч человек.

Но уничтожение палестинской Газы и есть настоящая цель Нетаньяху. И по случайному, но символичному совпадению как раз во вторник независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад с правовым анализом действий Израиля в секторе Газа.

Вывод комиссии однозначен: Израиль совершает геноцид. Причем в подстрекательстве к нему уличен и лично Нетаньяху, что дополняет выводы Международного уголовного суда, выписавшего ордер на арест израильского премьера.

Доклад комиссии приурочен к предстоящей сессии Генассамблеи ООН, на полях которой 22 сентября состоится и конференция по вопросу создания палестинского государства. И нервозность Израиля связана как раз с возрастающим международным возмущением его действиями.

Впрочем, это уже даже не нервная реакция, а безумная ругань — доклад ооновской комиссии в Израиле назвали антисемитским, а ее членов приравняли к агентам ХАМАС. Подобные заявления способны вызвать уже только возмущение и раздражение даже на Западе, потому что крики о «всемирном заговоре против евреев» никого не убеждают, в отличие от кадров из Газы с умирающими от голода детьми и уничтоженными поселениями.

Однако израильские политики продолжают грозить всем и вся, а через СМИ все чаще угрожают даже Турции. В понедельник израильский премьер добрался и до КНР. По словам Нетаньяху, «Китай и Катар организуют атаку на легитимность Израиля в соцсетях западного мира и США».

То есть это антисемиты-китайцы очерняют Израиль в глазах американцев и европейцев, и поэтому общественное мнение на Западе все больше симпатизирует палестинцам. Вот оно как — это TikTok придумал геноцид.

Понятно, что безнаказанность распаляет, но только безумец может считать, что, устроив бойню в Газе, Израиль обеспечил свою безопасность и стал более защищенным — все ровно наоборот. И именно поэтому Нетаньяху заговорил и об изоляции, и о Спарте.

Но все расчеловечивание и неимоверная жестокость в отношении палестинцев, как и бесстыжие попытки заклеймить тех, кто смеет осуждать Израиль, базируются на главном фундаменте: безусловной и неограниченной поддержке США.

Без Америки, то есть сильнейшей мировой державы, Израиль просто не мог бы позволить себе такое поведение. Однако поддержка США не вечна, причем даже простое ее снижение, то есть отзыв выданного карт-бланша, может стать критичной, и нельзя сказать, что это не беспокоит израильские элиты.

Расчет стать Спартой, то есть самостоятельной военной державой, абсолютно несостоятелен: стратегически у Израиля даже в среднесрочной перспективе нет ни одного шанса выстоять в одиночку против исламского мира. А все попытки найти компромисс с ним Израиль навсегда похоронил под руинами Газы и не только не собирается, но уже и не сможет это исправить и искупить.

Израиль хотел изолировать и уничтожить ХАМАС — но в итоге сам окажется в изоляции.