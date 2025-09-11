Несмотря на стремление к энергетическому переходу, уголь остается значимым источником энергии и сырьем для промышленности во многих странах мира, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вопреки негативным прогнозам, потребление угля в мире в 2024 году выросло на 1%. Угольные ресурсы остаются стратегически важными. В России это особенно актуально из-за того, что наша страна обладает вторыми по объему запасами в мире. Особенно быстро растут дальневосточные месторождения.

Иван Шилов ИА Регнум

Развитие угольной отрасли в этом регионе — это не только вопрос экономической выгоды, но и стратегический инструмент укрепления присутствия России в Азии, диверсификации экспортных потоков и комплексного развития макрорегиона. Общие балансовые запасы угля на Дальнем Востоке оцениваются в десятки миллиардов тонн.

Основными источниками угля на Дальнем Востоке являются Южно-Якутский, Ленский, Зейско-Буреинский и Партизанский бассейны. Кроме того, локальное значение имеет сахалинский уголь. Южно-Якутский бассейн следует выделить особо, там добываются высококачественные коксующиеся угли, дефицитные на мировом рынке. Ключевые месторождения — Нерюнгринское, Денисовское, Чульмаканское. Угли Южной Якутии отличаются высокой калорийностью и низким содержанием серы и фосфора, что делает их ценным сырьём для металлургической промышленности. Развитие этого бассейна тесно связано со строительством Амуро-Якутской магистрали.

Исторически сложилось, что основная часть российского угля поставлялась на запад — в Европу. Однако после введения углеродного налога и общего курса Евросоюза на отказ от ископаемого топлива эти рынки начали неуклонно сокращаться. Это заставило российские компании и правительство ускорить стратегию «поворота на Восток», которая анонсировалась еще в 2010-х годах.

На сегодняшний день ключевыми рынками сбыта для дальневосточного угля являются Китай, крупнейший в мире потребитель и импортер угля, Южная Корея и Япония, а также страны Юго-Восточной Азии и, наконец, Индия. Для Китая российский уголь привлекателен географической близостью, высоким качеством (особенно коксующийся из Якутии) и политической стабильностью поставок по сравнению с другими источниками. Поставки идут как по железной дороге (пограничные переходы Забайкальск, Гродеково, Посьет), так и через морские порты.

Южная Корея и Япония, несмотря на постепенное сокращение доли угля в энергобалансе, остаются крупными импортерами высококачественного энергетического и коксующегося угля. Они предъявляют строгие требования к экологическим характеристикам топлива (низкое содержание серы и золы), которым угли Южной Якутии и частично Приморья соответствуют. Что касается стран Юго-Восточной Азии, то растущая экономика и индустриализация этих государств требуют все больше энергии, а уголь остается для них одним из самых доступных и надежных источников. Конкуренция здесь выше (с Австралией и Индонезией), но у России есть потенциал для наращивания присутствия.

Главным сдерживающим фактором развития сектора являются инфраструктурные ограничения. Так, пропускная способность БАМа и Транссиба, особенно на восточном плече, практически исчерпана. Это создает «узкое горлышко» для всех грузопотоков, включая уголь. Для новых проектов (например, в Южной Якутии или на Эльгинском месторождении) необходимо строить новые ветки, что требует колоссальных инвестиций. Мощности дальневосточных портов («Восточный», «Ванино», Посьет, Владивосток) также загружены под максимальную мощность. Необходимо постоянное расширение угольных терминалов. Ледовые условия в акватории Татарского пролива зимой удорожают и усложняют отгрузку. Если добавить к этому удаленность месторождений от портов, то на выходе получается высокая себестоимость угля на экспорт.

Ну, и, конечно, есть сложности с человеческим капиталом. Суровые климатические условия и недостаточно развитая социальная инфраструктура делают Дальний Восток малопривлекательным для квалифицированных кадров, что создает кадровый голод для новых проектов.

Несмотря на все перечисленное, перспективы развития угольной отрасли Дальнего Востока остаются хорошими. Как известно, слабые стороны — это нереализованные возможности. Масштабное расширение транспортной инфраструктуры (например, реализация программ модернизации БАМа и Транссиба, строительство новых железнодорожных линий, развитие Севморпути как круглогодичной транспортной артерии) могут существенно улучшить условия работы отрасли.

Во-вторых, перспективно выглядит переход от экспорта сырья к глубокой переработке: строительство обогатительных фабрик и углехимических производств непосредственно в регионах добычи позволит увеличить добавленную стоимость продукции, снизить логистические расходы (перевозить концентрат выгоднее, чем рядовой уголь) и улучшить экологические показатели сырья перед отправкой на экспорт.

Наконец, для изолированных и автономных районов Дальнего Востока строительство современных энергоэффективных и экологичных угольных ТЭЦ может быть единственным надежным способом обеспечения энергией, снижая зависимость от дорогостоящего завоза дизельного топлива.

В конечном итоге успех индустрии в регионе будет определяться способностью России решить внутренние инфраструктурные проблемы и инвестировать в достаточной степени для создания современных эффективных производств. География — судьба, но не приговор.