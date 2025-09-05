Недавний случай с депутатом Госдумы и генералом в отставке Андреем Гурулёвым натолкнул меня на идею написания цикла статей под названием «Этика СВО». Хочется поразмышлять над теми вещами, которые после массового возвращения ветеранов на Большую землю станут сверхактуальны. Конечно, это будет не истина в последней инстанции, а скорее приглашение к осмыслению и дискуссии. И первая статья — о ношении камуфляжа.

Иван Шилов ИА Регнум

Депутат от «Единой России» Андрей Гурулёв, помимо одиозных высказываний, известен своим стилем, идеально отражающим эпоху, — он везде и всюду ходит в камуфляжной форме (по крайней мере, начиная с этого лета). Идёт в школу к детишкам на 1 сентября — надевает форму. Общается с населением Ухты — в камуфляже. Посещает Ижемский историко-краеведческий музей — конечно, в «мультикаме», в чём же ещё?

Стоит отметить, что «мультикам» Гурулёва, стилизованный под нашу «горку», выглядит действительно… стильно. До этого он носил «сирийку», не столь популярную в тактикульных кругах. (Тактикульный — от сочетания слов «тактический» и «крутой», используется для обозначения брутальной формы, экипировки и обвесов. — Прим. ред.)

В рабочей поездке в Еврейскую автономную область депутат решил не изменять себе и надел любимый камуфляж. Путь лежал через аэропорт Шереметьево, где Гурулёва, по-русски говоря, тщательно «обшмонали», хотя через рамки бывший генерал, по его же выражению, вовсе не «просвистел». На вопрос, почему к нему было применено особое отношение, работники честно ответили — из-за камуфляжа.

— Это как так получается? Если человек в форме — надо обязательно шмонать? — возмущается депутат в своём Telegram-канале.

— Солдаты, которые едут со специальной военной операции, могут пронести с собой гранату или патроны, — парировали сотрудники аэропорта.

Я не специалист по системам защиты, но логика подсказывает, что так работать, конечно, не должно. Выходит, условному террористу достаточно неприметно одеться, чтобы пронести в самолёт гранату?

Руководство уже ответило депутату, что досмотр проводился на общих основаниях, и предложило обсудить недоразумение на очной встрече.

Интереснее в этой истории другое: генерала-депутата перепутали с обычным «свошником» и повели себя с ним соответствующе. Гурулёву не понравилось быть в шкуре рядового, он поднял скандал, обратил внимание на особое отношение государства и общества к ветеранам «на гражданке».

Ещё интереснее было бы посмотреть на встречу Гурулёва с реальными ветеранами СВО в каком-нибудь баре за полночь: «Где служил? У тебя котлы генеральские что ли? Депутат?! Генерал?! «Единой России»?!».

Так или иначе, получилась отличная практика — законотворцам стоит почаще «примерять» на себя различные социальные роли и ситуации. Может, тогда в Госдуме начнут обращать внимание на действительно насущные проблемы граждан.

Но вернёмся к нашей теме, а именно к этике ношения камуфляжа в гражданской жизни: кто имеет право его носить и где? Что форма значит для вернувшихся с СВО людей и когда они решают убрать её в дальний ящик? Как к людям в камуфляже относятся обычные граждане и госслужащие?

В основном мы видим людей в форме у вокзалов и в аэропортах — бойцы приезжают в ней в отпуск или уезжают обратно на войну. Но одетых, словно военные, можно встретить и просто гуляя по улицам, и далеко не всегда человек в камуфляже действительно воевал (и даже генералом не был).

Вообще кто воевал, а кто не воевал, даже отслужив контракт на СВО, — уже предмет горячих ветеранских дискуссий. Но если человек даже близко не участвовал в боевых действиях, даже в тылу не отсиделся, даже военкором и гуманитарщиком за ленточку не съездил, — может ли он носить камуфляжную форму?

«Зависит от контекста. Если он в поход едет, или на рыбалку, или на реконструкцию, то это норм. Если просто так носит фулсет (полный комплект. — Прим. ред.) военной формы, то да, это при любых раскладах будет казаться попыткой выдать себя за того, кем не являешься», — отвечает мне один молодой ветеран.

Другой, уже великовозрастный боец, говорит прямо противоположное: «А почему нет? Главное, чтобы человек признавал, когда к нему обратятся, что он не воевал, а форму надел так, для удовольствия». Сам я таких людей встречал и отношусь к ним скорее иронически: «Братан, тебя всё равно видно».

Выходит, если человек не имеет корыстной цели, не пытается кого-то обмануть, — у ветеранов к нему не должно возникнуть вопросов. Но неветеранам в форме нужно быть готовым нарваться и на не таких доброжелательных представителей новой элиты. Вот ещё мнение: «Взгляд кривой кину. Это реально нелепо на неучастных».

И такую позицию тоже легко объяснить: ветераны — это по своей сути закрытая субкультура, связанная с тяготами и жертвами. Если каждый может выглядеть, как военный, это обесценивает их статус.

В то же время я знаю человека, который до своего совершеннолетия носил исключительно камуфляжную одежду. Когда ему исполнилось 18, он поехал на СВО. Только в «увале» (увольнительная. — Прим. ред.) в Донецке ему пришлось познать, что такое синие джинсы и чёрная ветровка, надеть кроссовки вместо привычных тяжёлых ботинок, ведь на новых территориях дела с людьми, гуляющими в камуфляже, обстоят особым образом.

«Просто в отдел отвезут или на яму, пока за тобой не приедут из твоего подразделения», — подобное ждёт военнослужащих Министерства обороны, если они вырвались в «увал» без нужных бумаг и разрешений и встретили уважаемого представителя военной полиции.

Получается интересный парадокс: пока где-нибудь в Петербурге неучастники могут спокойно приобрести себе форму и расхаживать по Невскому — в зоне проведения специальной военной операции «нашим мальчикам» лучше затихариться.

Остаётся вопрос: а сколько из всей массы людей в «мохе» — это реальные вернувшиеся ветераны? Но тут необходимо дать справку: кто такие вернувшиеся бойцы и «почему не на фронте?».

Во-первых, это тяжелораненые и поэтому уволенные из частей. Во-вторых, это все добровольцы: «Барсы», «Ахмат» и различные ЧВК, контракт у которых начинается от полугода службы, и ключевое — заканчивается. А ещё поначалу добровольцев из тюрем отпускали после прохождения службы, сейчас же они воюют до конца.

Допустим, я после возвращения на Большую землю ещё некоторое время носил свою любимую непродуваемую и непромокаемую камуфляжную куртку, не буду рекламировать какой фирмы. Она практичная, стильная, я к ней привык. Ну и, в конце концов, я с СВО приехал, пока вы тут… Конечно, вскоре я купил себе обычной одежды, оставив в постоянном гардеробе лишь кепку с шевроном Новороссии, чтобы на различных мероприятиях проще было вычислять своих.

Похожий опыт описал мне один штурмовик: «С войны когда приехал, грех было пару дней не побравировать. Но потом уже стрём дикий был. Идёшь, и в голове мысль: вот сейчас подумают, дрянь тыловая, бродит по своей форме, а там пацаны сражаются. И как можно быстрее на третий день в гражданку переобулся».

Такое же мнение высказал мне действующий военный, бывающий дома лишь в редких отпусках и по ранениям: «Сам в комке (камуфляже. — Прим. ред.) стараюсь не ходить. Устал от него».

Но ведь есть же те, кто не сменяет «комок» на «гражданку»?

«Честное слово, не видал таких. Но если бы встретил, поинтересовался бы, почему он не снимает форму. Может, ему помощь нужна?» — ответил мне тот же боец.

Выходит, среди ветеранов использовать камуфляж в повседневной жизни — моветон? Хотя точной статистики не существует, но складывается впечатление, что да. Если это и не встретит прямого осуждения от боевых товарищей, то как минимум будет по-дружески высмеяно.

Другая причина не носить камуфляж более прагматичная, и её на себе ярко продемонстрировал депутат Гурулёв: в общественном сознании ветеран — это тот, кто и гранату в самолёт потащит, и в баре дебош устроит. К человеку в форме приковано особое внимание, относиться к нему будут скорее с опаской и осторожностью.

«Предвзятое отношение от всех. Считают чуть ли не каждого контуженным психопатом и маньяком», — злобно подтверждает мне один из ветеранов.

Сам могу лишь вспомнить, как меня не впустили в караоке перед отъездом на фронт (я был в камуфляже). Мест с таким «фейсконтролем» множество по всей стране.

Но существует и противоположный эффект: с ветеранами приходится общаться уважительно, а лучше вообще не иметь конфликтов. Ведь если в СМИ проходит новость о несправедливом отношении к участникам СВО — органы полиции, прокуратуры и Следственного комитета работают куда активнее.

Яркий пример из 2024 года: сотрудники Центра «Э» побили нацбола при задержании, но он оказался ветераном (был бы в форме, может, и не побили бы). Об этом написали все крупные Telegram-каналы, тут же завели уголовное дело против сотрудников, на контроль его взял лично Бастрыкин. Несколькими днями ранее произошло ровно то же самое, но с людьми без «ветеранки» — внимания никто не обратил.

Поэтому камуфляж одновременно предубеждает против себя, но при этом и защищает, даёт больше прав. Поистине волшебный, загадочный костюм. Поэтому подумай, читатель, кем бы ты ни был, прежде чем надевать его.