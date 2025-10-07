СВО на Украине
БРИКС
Русские за рубежом
Новые территории
Смена власти в Сирии
Ситуация с паводками в российских регионах
Новости
Статьи
Мнения
Видео
СтУдия
Лица России
Новости
Статьи
Мнения
Фото
Видео
СтУдия
Репортажи
Карикатуры
Пресс-релизы
Происшествия
Мир
Страна
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Авто
Армия
Здоровье
Образование и наука
Недвижимость
Туризм
Религия
Семья
Техника
Экология
Кирилл Имашев
Автор
Участник СВО, журналист, сценарист
Последние публикации
Курьеры в камуфляже: как ветераны СВО ищут своё место в мирной жизни
На улицах всё чаще можно встретить курьеров в камуфляжной одежде или с милитари-элементами. Это не новый тренд и не рыбаки на подработках: ветераны возвращаются на «большую землю» и заново ищут своё место. Пока их немного — добровольцы ЧВК с конечными контрактами и солдаты Министерства обороны (в...
7 октября 2025
Этика СВО и депутаты в камуфляже. Надел — терпи.
Недавний случай с депутатом Госдумы и генералом в отставке Андреем Гурулёвым натолкнул меня на идею написания цикла статей под названием «Этика СВО». Хочется поразмышлять над теми вещами, которые после массового возвращения ветеранов на Большую землю станут сверхактуальны. Конечно, это будет не...
5 сентября 2025
Информация об агентстве
Редакция
RSS
Реклама
Вакансии
Контакты
info@regnum.ru
+7 495 645-80-75
115093, г. Москва,
ул. Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 1
(ст. метро «Серпуховская»/«Павелецкая»)
Пользовательское соглашение
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии
При цитировании информации гиперссылка
на ИА REGNUM обязательна.
Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
Свидетельства о регистрации СМИ:
Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);
ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
© 1999–2025 ИА REGNUM