Присутствие Владимира Путина на параде в Пекине в качестве главного гостя само по себе было бы достаточным поводом для переживаний на Западе — опять эти русские и китайские демонстрируют свое единство в стремлении переделать привычный миропорядок. Но на трибуне на Тяньаньмэнь будет стоять еще один лидер, чье появление там, в отличие от Путина, было неожиданным, хотя и столь же неприятным для Запада: по правую руку от Си Цзиньпина будет стоять президент России, а по левую — лидер КНДР.

Иван Шилов ИА Регнум

Приезд Ким Чен Ына в Пекин стал настоящей сенсацией: за 14 лет своего правления северокорейский вождь никогда не участвовал в многосторонних международных мероприятиях. Да и не только он — этого никогда не делал его отец, а его дед Ким Ир Сен, правивший до 1994 года, последний раз был «одним из» в 1980-м, на похоронах Тито.

Однако у нынешнего явления «тройки» есть свои исторические прецеденты — и тоже в Пекине. Последний раз руководители трех соседних стран собирались вместе как раз на Тяньаньмэнь почти 66 лет назад: 1 октября 1959-го там проходил парад в честь десятилетия провозглашения КНР. Мао, Хрущев и Ким стояли на трибуне, и их можно было без натяжки назвать «товарищами по оружию»: лишь шесть лет назад закончилась корейская война, в которой три страны вместе противостояли США, Южной Корее и «международному контингенту».

Внешне в 1959-м ничто не предвещало скорого советско-китайского раскола, на тридцать лет сделавшего из ближайших союзников ярых противников и практически врагов, однако на той трибуне в Пекине были не только три вождя и главы множества иностранных делегаций. Среди китайских руководителей был и вице-премьер Си Чжунсюнь — отец нынешнего китайского лидера. Так что для двух из трех участников «пекинской тройки» это еще и семейное дело.

Но есть ли вообще эта «тройка» — или она существует только на фото и в воображении западных стратегов? Отношения трех стран прошли серьезные испытания не только в прошлом, так что, может быть, приезд Ким Чен Ына — это просто дань уважения великому соседу? Да и повод достойный — победа над Японией.

Десять лет назад на подобном параде по левую руку от Си стояла южнокорейская президентша, а по правую, естественно, Путин. Ну а сейчас порабощенных японцами корейцев представляет глава Севера, а не Юга, чья делегация, впрочем не высшего уровня, тоже присутствует на параде.

В коммунистические времена (точнее, до начала 60-х) три страны объединяла единая идеология и борьба за дело мировой революции, то есть против западного империализма, а какие основания есть у «союза трех» сейчас? Кроме реки Туманной, объединяющей и разделяющей нас?

Северная Корея всегда выше всего ценила свою независимость — ради нее Ким Ир Сен в 60-е годы даже дистанцировался от Пекина и Москвы, перейдя к «опоре на собственные силы». Хотя экономически, впрочем, КНДР продолжала быть завязанной на СССР и КНР.

После краха социалистического лагеря Пхеньян стал создавать ядерное оружие и получил за это все возможные международные санкции. Россия и Китай вплоть до середины прошлого десятилетия поддерживали их принятие, хотя и находили пути для торговли с соседом. Считалось, что ни Москве, ни Пекину не нужна ядерная держава у себя под боком. По крайней мере, на это давили американцы при каждом продлении или введении санкций Совбезом ООН.

Однако КНДР сделала не только бомбу, но и межконтинентальные ракеты для ее доставки — естественно, в сторону Японии и США — и не собирается отказываться от ядерной программы. То, что давление на нее абсолютно бессмысленно, стало окончательно понятно еще в ходе первого срока Трампа, устроившего несколько встреч с Кимом.

Однако снять или даже ослабить санкции, введенные против Северной Кореи, было уже невозможно, ведь они вводились на уровне СБ ООН и Запад теперь может блокировать инициативу Москвы и Пекина.

Все изменилось после начала спецоперации на Украине — Ким решительно встал на нашу сторону. Сначала поставки боеприпасов, а потом и участие корейцев в боях в Курской области сделали КНДР самым настоящим союзником России. Заключение договора о взаимной помощи и визит Путина в Пхеньян зафиксировали новый уровень отношений — и вот теперь пришло время и тройственного альянса.

Нет, он не будет оформлен юридически: у КНДР и так есть договор с КНР. Но по сути он уже складывается. Ким не был в Китае шесть лет — часть из них пришлась на ковидные времена, а потом его внимание было обращено на укрепление отношений с Россией.

Сейчас как раз то время, когда Пхеньян будет пытаться выстроить равноценные связи и с Москвой, и с Пекином, то есть подтянуть отношения с Китаем до уровня своего взаимодействия с Россией. Речь не идет непременно о военном аспекте — Китай по-прежнему является главным торговым партнером КНДР, и тут есть множество возможностей для углубления и расширения связей. Конечно, Ким заинтересован в том, чтобы не попадать в зависимость ни от одного из соседей, но в Пекине и Москве, зная особую чувствительность Пхеньяна к этому вопросу, и не будут передавливать.

Потому что на самом деле никакого соперничества за влияние на КНДР между Россией и Китаем нет. И Путин, и Си заинтересованы в том, чтобы их сосед развивался, становился сильнее и увереннее в себе. Ким никогда не станет ничьей марионеткой, да и нет в Москве и в Пекине таких желаний. Точно так же, как ни Путин, ни Си не заинтересованы использовать «фактор Кима» для давления, например, на Южную Корею.

Напротив, России и Китаю выгодно улучшение межкорейских отношений, которое откроет путь к созданию транспортно-логистических и сырьевых коридоров через Север на Юг и позволит вывести Южную Корею из-под американской опеки. Но для этого Сеулу нужно перестать эксплуатировать тему «северокорейской угрозы», отказаться от поддержки антироссийских санкций и дистанцироваться от антикитайских планов.

«Пекинская тройка» действительно складывается. Но объединяет ее не просто «борьба с американским империализмом», а стремление самостоятельно определять будущее своих стран как по отдельности, так и там, где у них общие интересы. Северная Корея получила полные гарантии от американского вмешательства как в виде ядерного оружия, так и в виде союзнических отношений с Россией и КНР и может приступать к так необходимому ей экономическому развитию.

Санкции должны быть сняты или просто отброшены, а США должны смириться как с ядерным статусом маленькой, но гордой Северной Кореи, так и с тем, что им больше не удастся разыгрывать «корейскую карту» ни против Пекина, ни против Москвы.

Впрочем, многим на Западе явно будет привычней продолжать пугать себя и остальных рассказами о «союзе трех диктаторов» и о том, как сильно он угрожает всему миру. Упорство в попытке подменить реальность пропагандистскими страшилками, к тому же уже и неработающими, само по себе много говорит о слабости Запада.