Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не несёт ответственности за ухудшение отношений с Россией, связав его с катастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний» и «убийством в Екатеринбурге братьев Сафаровых», которое он назвал «беспрецедентным актом против нашего народа».

Иван Шилов ИА Регнум

Баку, по его словам, отвечает Москве конструктивно и законно, но «мы никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам».

И вот это определение ситуации уже интересней.

О какой агрессии России по отношении к Азербайджану идет речь?

Судя по всему, не только нынешней — но еще и прошлой.

В этом же интервью Алиев рассказал о перспективах транспортных коммуникаций в регионе Сюника, связывающих основную территорию Азербайджана с Нахичеванью. Нынешние армянские власти отказались от суверенитета над дорогой, передав ее для реализации пантюркистского проекта, известного как «Зангезурский коридор».

Откуда возникла проблема разделения двух частей страны? Не поверите, и тут виноваты русские:

«В апреле 1920-го российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое — на основную часть и Нахчыван, а между ними находился Западный Зангезур».

И хотя Алиев признает, что в «советские годы это не было проблемой, потому что не было ни границ, ни войн», слово сказано.

Оккупация — вот как, оказывается, жил Азербайджан под русскими.

Тут всё интересно — начиная с того, как «российская армия» вторглась в республику.

Дело в том, что независимый Азербайджан возник весной 1918-го на осколках Российской империи — частью которой, в качестве двух губерний, был с начала XIX века.

Никакой государственности до вхождения в Россию у кавказских «татар» (как называли азербайджанцев) не было — они жили в основном под персами, изредка под турками.

В 1918-м государственность появилась — но вначале местные большевики воевали с националистами, потом всё заняли турки, которых сменили англичане, а уже весной 1920 г. пришла Красная армия и весь эксперимент закончился.

За смешанный (в плане населения) Зангезур, как и за Карабах с Нахичеванью, шла аппаратная борьба — в итоге первый остался в Армении, а два других ушли в Азербайджан.

Никакой злой воли Москвы в этом не было — пытались сделать так, чтобы минимизировать взаимные претензии Баку и Еревана.

А теперь выясняется, что и «оккупировали» и «отняли» — ну и ладно, нам не привыкать. Никто не скажет «спасибо» за сохранение народа и создание в советские годы основ государственности (как в случае всех мусульманских республик, Армении с Грузией, да и Прибалтики), большинство предпочитают предъявлять претензии и выставлять счета.

Есть только один маленький вопрос: если была оккупация, значит, были и коллаборационисты, пособники оккупантов? Те, кто работал на русских колонизаторов-эксплуататоров? Позор им на вечные времена?

Кто же был самым высокопоставленным азербайджанцем на службе у русских за всё советское время?

Кто в качестве первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана входил даже в узкий круг высшего руководства страны, будучи кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС? Кого потом забрали в первопрестольную, сделав первым вице-премьером и полноценным членом Политбюро? Гейдара Алиева! Он сначала сделал карьеру в местном КГБ, а потом пошел по партийной линии.

Видный советский политический деятель или прислужник оккупантов?

Пора бы уже Ильхаму Гейдаровичу определиться со своим происхождением.

Ведь если все проблемы Азербайджана — от русской агрессии, нынешней и прошлой, то можно предложить альтернативный взгляд на историю этой страны: что было бы, если бы России и русских просто не было бы?

Не перешли бы русские Кавказ, не оказалась бы территория нынешнего Азербайджана в составе России — что было бы сейчас там?

Ответ простой: эта территория была бы одной из провинций Ирана.

Ведь и сейчас есть иранский Азербайджан, в котором живёт больше азербайджанцев, чем в республике Алиева (при всех спорах об их этнической общности с азербайджанскими азербайджанцами).

Практически нет сомнений, что за два века этот народ не вышел бы из-под персидского влияния и подчинения, все-таки Иран — великая и древняя цивилизация, включающая в себя разные народы.

Конечно, и в таком случае у семьи Алиевых были бы пути для карьеры — военный, торговый, чиновничий или духовный. Последний, кстати, самый серьезный в исламской республике. Даже нынешний верховный руководитель Ирана, рахбар Хаменеи, имеет азербайджанское происхождение.

Но в этом случае Алиевы были бы иранскими азербайджанцами — с акцентом на первое определение.

Не было бы ни президентства, ни миллиардов, ни наследственной и не контролируемой никем власти, ни приемов в Белом доме. Как не было бы и независимой республики.

Да и ругать русских было бы сложно — всё-таки в Тегеране в любом случае стремились бы к дружеским отношениям с Москвой.

Да, история не знает сослагательного наклонения — но, переписывая уже состоявшуюся историю собственного народа, нужно всё-таки держать в уме альтернативные варианты и прошлого, и будущего.

Клан Алиевых получил власть и государство благодаря России — в один период благодаря ее силе, а в другой из-за ее слабости (и распада).

Дружить с тем, с кем исторически связан и твой народ, и твоя семья, — единственно разумная политика. Странно, что об этом нужно напоминать.