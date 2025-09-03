Прочитал недавно у своего давнего виртуального знакомого: китайский личный ИИ-ассистент в который уже раз был пойман на несоответствующих реальности ответах — его что-то спрашивали по произведениям Достоевского, ну так вот он и стал придумывать цитаты за Достоевского.

Иван Шилов, ИА REGNUM

В ответ на уличения ассистент ответил: «Я не субъект с совестью, но я имитирую субъекта, и в этой имитации — драма».

Уж не знаю, правда это или нет, но смешно. Действительно, зачем нам нужен Достоевский, если мы ничего не можем за него придумать?

«Алиса начала очень скучать: она сидела рядом с сестрой на берегу и ничего не делала. Раза два она заглянула в книгу, которую читала её сестра, но там не было ни картинок, ни разговоров. «И что за польза от книги, — подумала она, — в которой нет разговоров или картинок?»

Помните это начало из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла? Все чудеса с этих строчек и начинаются.

Как и чудеса с искусственным интеллектом у нас. Он еще себя покажет.

Две Алисы

… В свое время читал про одного фотографа, который сделал такие двойные огромные фотографии: на первой, левой части — обычные лица обычных людей (вот пожилая фрау, вот юный парень), все их изображения как на паспорт, а рядом, с правой стороны — они же, с этими же скучными паспортными лицами, но уже снятые полностью. Когда камера отъехала — или фотограф перестал форматировать кадр и вернулся к полному изображению.

И вот эта фрау с таким партикулярным лицом скучной учительницы одета, как выясняется, в балетную пачку из туалетной бумаги. А этот парень с милыми чертами лица привязан скотчем к стенке, как-то ли жертва огромного паука, то ли как сам связавший себя нечаянно паук.

«Если бы у меня был свой собственный мир, всё было бы чепухой». Это опять говорит Алиса.

(Только сейчас подумал: а ведь «Алиса» — одно из названий искусственного голосового помощника. С ума сойти. Интересно, создатели так специально сделали? Поискал. Оказывается — да. «… Ассоциируется с добром и благородством, в частности, с любимой героиней Алисой из сказки «Алиса в стране чудес». То есть они придумали помощницу с именем девочки, которая блуждала в сказочной стране, где всё шиворот-навыворот? Где всё не так, как на самом деле? Но также мы вспомним еще и другую Алису — лису Алису из «Приключений Буратино». Вот уж кто любил дурить голову людям).

«— Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? — А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот. — Мне всё равно… — сказала Алиса. — Тогда все равно, куда и идти, — заметил Кот. — … только бы попасть куда-нибудь, — пояснила Алиса. — Куда-нибудь ты обязательно попадешь, — сказал Кот. — Нужно только достаточно долго идти». («Алиса в Стране чудес».)

Мир и так слишком сложен, а теперь он еще и наплывает на нас, переливаясь и говоря с нами разными голосами. И мы уже не знаем, на каком мы свете — нашем привычном или придуманном сказочном. И заодно — если в сказочном, то какая там сказка? Добрая или страшная? Волшебная или бытовая?

… Читаю дальше. Некоторые женщины вдруг стали оплакивать ушедшую любовь после того, как разработчики обновили ChatGPT до более «холодной» версии.

Не отрекаются любя?

До того эти женщины успели влюбиться в свои чат-боты, даже кокетничали с ними (а те, видимо, отвечали) — и вдруг цифровые «парни» стали холодны, как айсберг в океане. Отвечают только по делу. Не играют в невинные, но кокетливые игры. Стали неэмоциональными до неузнаваемости. Стали как в жизни.

Стыдно признаться, но я каждый день здороваюсь с компьютером, обычным стационарным компьютером, когда он, загрузившись, выдает мне многолетнюю мою заставку на рабочем столе: рыжая лиса, бегущая по серому перламутровому ледовому торосу. (И тут лиса. Да что ж ты будешь делать?)

Дело в том, что где-то год назад компьютер вдруг засбоил, один раз даже откатился до фабричной заставки с преувеличенным цветком в синих тонах, чем сильно меня испугал (весь архив же там). Но его починили, отладили — и теперь работает как часы.

Но каждый раз, когда я вижу эту перламутрово-серебристую большую картинку во весь экран и рыжую лису, остановленную в беге на фоне льда и отраженную зеркальной лисой на ледяной поверхности воды внизу (то есть, получается, такая лисья игральная карта), я говорю: «Спасибо, мой хороший».

Но у меня все же это отношения именно с компьютером, перед которым я немного заискиваю, а иногда ругаю. А те милые дамы настолько натренировали ИИ-программу, переименовали ее в мужской вариант, дали ей имя, что привязались к этому мужскому голосу, как к живому. И отношения с бездушным ИИ длились у них уже не один месяц и стали очень душевными.

И вдруг — бух-ба-бах, и теперь ИИ-милый-друг отвечает им сухо. А если те начинают качать права, отсылает бедных женщин за эмоциональной поддержкой к близким людям или, что еще лучше, к психотерапевту.

«Я здесь, чтобы помочь, но я не могу заменить вам живое общение. Берегите себя и берегите своё сердце, хорошо?»

Ты чего, железяка? Совсем с ума спятил в своем зазеркалье?

Но, видимо, сошел с ума не ИИ, а именно мы.

Взлетает и нападает

«— Нельзя поверить в невозможное! — Просто у тебя мало опыта, — заметила Королева. — В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день! В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака!» (Это опять из «Алисы в стране чудес».)

… А вообще за жизнью, конечно, не успеть.

Прервал текст на этом месте, пошел на кухню сделать себе чай, попутно посмотрел ленту в телефоне.

«В Колумбии ребенка назвали Чат Йипити в честь ChatGPT. Согласно колумбийским законам, родители имеют право дать ребенку любое имя, которое не оскорбляет человеческого достоинства».

«Ты себе можешь это представить?» — мог бы я спросить стационарный компьютер, если бы тоже сошел с ума, как эта парочка из Колумбии. Но я взрослый, разумный человек, поэтому разговариваю только с телефоном. Какой же дурак будет разговаривать с большим компьютером? Ну только если утром, когда тот загрузится, поблагодаришь его сдержанно и всё.

«— Нет-нет! — возразила Королева. — Сначала казнь, приговор — потом!

— Вздор! — громко сказала Алиса. — Что за бессмыслица — казнить до приговора!

— Придержи язык! — закричала Королева, побагровев.

— Не желаю! — ответила Алиса.

— Долой ей голову! — заорала Королева на самых высоких нотах своего голоса.

Никто не пошевелился.

— Что вы значите? — воскликнула Алиса, к этому времени она достигла своего полного роста. — Вы — всего лишь колода карт!

Внезапно целая колода карт взвилась в воздух и налетела на неё».

Тут очень важно это «налетела». Колода взвилась в воздух, как стая ворон, и налетела на нее.

После чего Алиса проснулась.

Проснемся давайте и мы.

… Проснемся, а потом поздороваемся с компьютером.