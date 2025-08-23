Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Одарив мужское население до 22 лет пряником надежды на свободный выезд из страны в ближайшем времени, украинское руководство не забыло и о прилагающемся к нему кнуте.

Премьер-министр Юлия Свириденко подала в Верховную раду законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный побег через границу — сейчас пойманным беглецам светит только админответственность и доставка в ТЦК в качестве главного наказания.

От судьбы, мол, не уйдешь.

Однако смена отношения к «ухылянтам», не согласным с тем, что у них есть какие-то долги перед Украиной, символически завершает документальное оформление полноценной диктатуры. По иронии судьбы копирующей инструменты сталинского СССР 30-х годов — только без великих идей, ресурсов и организации пространства.

Истинным автором новых правил является, конечно, не ветеран западных «лидерских программ» Свириденко, а украинское МВД, которое беспокоится, что слишком мягкое наказание не сдерживает нарушителей. Они упорно продолжают лезть через границу, а местные жители, активно зарабатывающие на переводе людей через «ниточку», постоянно делают проходы в заградительных сооружениях.

В пояснительной записке к законопроекту приводится любопытная статистика: с 24 февраля 2022 г. по 31 марта 2025 г. пограничники поймали по лесам, полям и на пунктах пропуска с фальшивыми документами почти 43 тысячи военнообязанных украинцев. Следовательно, сумело все-таки прорваться в разы больше.

«Наша ответственность — обеспечить безопасность государства и поддержать его обороноспособность в самое сложное время», — заявляет МВД, предложившее установить за незаконное пересечение границы или даже за его попытку штраф от 119 до 170 тысяч гривен (около 300 тыс. рублей) или лишение свободы на срок до трех лет.

Примерно то же грозит и тем, кто уже выехал, но «забыл» вернуться. Если только виновные сами не явятся с повинной и не покаются в грехе побега из концлагеря.

Впрочем, даже родной брат пани премьерки — Виталий — уехал в Лондон во время военного положения и домой не вернулся, спокойно работает в рекрутинговой компании и каяться, судя по всему, не намерен.

Как и сотни тысяч других беглецов.

Мой товарищ, сумевший в 2022 году выехать в Европу через еще не перекрытое толком «окно» у молдавского села Паланка, где кусок автодороги был в свое время подарен Молдове, через три с половиной года сообщил, что к нему пришло осознание важного. «Оказывается, Украина — единственное в мире государство, которое хочет меня найти и убить», — сообщил он недавно по телефону.

Свежая инициатива правительства — как раз об этом. И ещё — о далекоидущих последствиях деятельности украинского правительства.

Во-первых, криминализация перехода границы означает, что все находящиеся «там» украинские мужчины — преступники, и Украина имеет право требовать их выдачи в соответствии с Европейской конвенцией 1957 года, а также двусторонними соглашениями.

Конечно, тут есть всякие нюансы, но одно можно сказать совершенно определенно: само наличие такой проблемы навсегда отобьет у людей даже минимальное желание вернуться.

Поэтому, во-вторых, граждане свободолюбивой страны, лоскутным одеялом раскинувшейся в центре Европе, ускорят процесс выхода из гражданства, от наличия которого только проблемы. У тех, кто обосновался в Германии, как мой товарищ, есть понятная перспектива — учи язык, работай, плати налоги и через 3-5 лет получишь паспорт.

У других имеется возможность стать молдаванами или румынами за вполне посильные деньги либо добиваться вида на жительство в странах пребывания. Более мощной мотивации навсегда забыть об Украине придумать сложно.

В-третьих, поскольку и сам побег, и оказание содействия бегущим предусматривают тюремные сроки, то несложно предположить, что в пограничников и полицаев будут стрелять. Чтобы не попадаться.

Теперь надежды на то, что можно отделаться легким испугом или сбежать потом из ТЦК, учебки или даже с передовой, уменьшены энергичным росчерком пера.

А в числе нелегальных туристов немало дезертиров, уже оставивших ряды ВСУ, — им садиться на кичу вообще без интересу, поскольку они и так преступники, с учетом новой статьи их срок плюсуется. Поэтому можно уверенно спрогнозировать рост насилия на границе, и, как следствие, — уже не запросы, а требования к сопредельным странам немедленно вернуть негодяев, поднявших руку на представителей власти.

В-четвертых, меры по усилению границы, не давшие желанного эффекта, будут расширены. Новые проволочные заграждения, рвы, датчики движения, камеры и дроны. И новые войска, привлеченные к охране границы.

Вместо отправки очередных бригад ВСУ на фронт государство, превратившееся в адскую мясорубку, будет держать на западных рубежах десятки тысяч вооруженных людей, чья задача — ловить пушечное мясо.

И за такую службу даже не надо выдавать зарплату — сами стражи границ будут доплачивать за возможность находиться как можно дальше от ЛБС. В конце концов, границы-то в их руках, и уже они будут решать, как ими пользоваться. Народная мудрость гласит: «охраняешь аптеку — имеешь вату».

Наконец, в-пятых, (что логично следует из предыдущего пункта) такса на организацию экстренной эмиграции с Украины опять поднимется ввиду высоких рисков. Насобирать нужную сумму денег становится малореально, а значит, смотрим пункт три.

Кто-то в этой связи пророчит революционную ситуацию, другие полагают, что еще «не факт, что закон примут», однако все это инерция сознания, продолжающего искать то, чего быть не может. Ведь криминализация побега — следующий быстрый шаг после принятия 21 августа закона «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа».

Память этому народу теперь официально приказано форматировать насильственно: уникальный для демократической Европы документ даже содержит такой оборот, как «формирование будущего, основанного на правде». А также официально вводит в оборот термин «рашизм».

Политический режим не просто сохраняет себя — он, как известно, хочет «гарантий безопасности». Поэтому все, кто оказался в его власти, должны быть приведены к единому стандарту человека и гражданина, готового немедленно отдать жизнь за набор тупых мифов, которые ему предлагают вместо его собственных интересов.

И за отклонение от стандарта следует немедленное наказание. Шутка нашего детства «Шаг влево, шаг вправо — побег! Прыжок на месте — провокация» вдруг ожила и задышала.

Возвращаясь к сравнению со сталинским СССР, нетрудно заметить, что подвергавшиеся идеологическому и силовому прессу его граждане всё же видели перед собой великую цель.

У них была возможность участвовать в огромных проектах, менявших страну к лучшему. Они получили мощные социальные лифты, возносившие самых талантливых, толкавших вперед науку, обеспечивших стремительный рост технологических проектов. А власть, какой бы жестокой и бескомпромиссной она ни была, стремилась улучшить условия жизни большинства.

Другими словами, подгонять себя под советский идеал человека и гражданина означало вовлечение в большой проект, в настоящее дело, и оно того стоило.

Украина же, скопировавшая самое худшее из прошлого, которое официально запрещено, загоняет людей в свой уродливый идеал только для того, чтобы они имели возможность умереть безо всякой достойной цели. Заслужить право стать фотографией на стене — одним из тех, кто погиб в борьбе за рабство и нищету своего народа.

Именно поэтому люди будут продолжать бежать, несмотря ни на какие законы.