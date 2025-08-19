Ночной десант в Белом доме смотрелся достаточно экстравагантно. Семь европейских лидеров, прилетевших к Дональду Трампу, в буквальном смысле являлись группой поддержки Зеленского, которого американский президент собирался подготовить к встрече с Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА Регнум

Европейцы рассказывали Трампу, что безопасность Украины и ЕС — это одно и то же, поэтому нужны самые надежные гарантии со стороны США, без которых с Путиным ни о чем договариваться нельзя. Насчет обмена территориями, то есть передачи Украиной России части ДНР, ничего публично не говорили, чтобы не злить хозяина Белого дома.

Формально ЕС полностью разделяет позицию Киева: ничего не отдадим, максимум поменяем равные территории. Но по сути все понимают, что Трамп с Путиным уже о чем-то договорились, и теперь все зависит от того, удастся ли продавить Зеленского к принятию неизбежного.

Европа против обмена земель, но помешать Трампу не сможет — поэтому европейские лидеры так противоречивы. Финский президент Александр Стубб, например, одновременно говорил о том, что у его страны есть опыт окончания войны с Россией в 1944-м году, и называл Славянск и Краматорск «бастионом против гуннов».

При этом финского лидера не смутило явное противоречие — в 44-м финны отдали СССР часть территории, сохранив независимость и объявив нейтралитет. Так почему же Украина сейчас должна отказываться от уступок?

Немецкий канцлер Фридрих Мерц и вовсе сравнил требование от Украины отказаться от части Донбасса с ситуацией, при которой от США потребовали бы отказаться от Флориды — штата, где находится главный дом Трампа. Вот такие дешевые приемы уже пошли в ход.

Но все упирается не только в территориальные уступки со стороны Киева — речь идет о совершенно разном понимании гарантий безопасности Украины европейцами и Россией. Москва готова дать гарантии Киеву, а в обмен требует реально нейтрального статуса, что означает не только сокращение украинской армии, но и невступление в НАТО и отказ от размещения иностранных войск.

Европейцы же гнут прежнюю линию. Как сказал Эмманюэль Макрон, Украина и так имеет самую крупную армию в Европе, но ее нужно дополнить силами сдерживания: «Здесь важен не масштаб, а сам факт: сказать — мы здесь, в Одессе, Киеве, и значит, не трогайте нас. Это дает устойчивые гарантии, ведь речь идет и о наших границах».

То есть ЕС продолжает попытки сорвать наметившееся американо-российское урегулирование по Украине, ведь понятно, что ни на какие «силы сдерживания» Россия никогда не согласится. Так же как и не примет того, что Европа, полностью входящая в НАТО, хочет явочным порядком провозгласить Украину своей частью, распространив на ее территории гарантии стран альянса.

Впрочем, европейские позиции были понятны и до саммита в Белом доме, однако переубедить Трампа им все равно не удалось. Потому что предварительные договоренности, достигнутые с Путиным на Аляске, остаются для него самыми важными — и он хочет развивать успех. Именно поэтому после окончания встреч с делегацией из-за океана Трамп позвонил Путину, а потом рассказал европейцам и Зеленскому об итогах разговора.

В трактовке Трампа Путин предложил встречу с Зеленским — сначала один на один, а потом и с участием президента США. Трамп уже даже объявил о начале ее подготовки и, судя по утечкам, рассчитывает провести переговоры до конца месяца. Москва не подтверждает такой быстрый темп, но в принципе признает возможность повышения уровня переговоров с Киевом.

Поэтому в ближайшие дни можно ожидать переговоров на высоком уровне — которые должны будут подготовить встречу Путина и Зеленского. Их успех, несмотря на давление Трампа на Зеленского, не предрешен — потому последний продолжает настаивать, что все территориальные вопросы будет обсуждать только с Путиным, а Кремль такой вариант явно не устроит.

Нам нужны предварительные договоренности, которые можно будет зафиксировать сначала на двухсторонней, а потом и трехсторонней встрече. Эти договоренности, само собой, могут оставаться непубличными, но без них никакой встречи Путина с Зеленским не будет.

Не потому, что президент России боится президента Украины, как уже начали рассуждать европейские лидеры, а потому, что для Путина Зеленский не является равноправной договаривающейся стороной, отвечающей за свои слова. Договаривается Путин с Трампом и Европой, а Зеленский лишь оформляет, скрепляет достигнутые договоренности.

Потому что он скоро уйдет, а Россия и Запад продолжат борьбу за Украину. И как долго она будет вестись мирными методами, зависит от того, насколько масштабными и глубокими будут нынешние договоренности Москвы и Вашингтона.