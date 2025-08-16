Саммит на Аляске закончился быстрее ожидаемого, но стал действительно успешным. Но его успех не в том, что «Путин переиграл Трампа», как пытается — откровенно манипулятивно, чтобы надавить на президента США — утверждать часть западной прессы.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Рассуждения о том, что Путин вышел победителем, из-за самого факта встречи на равных с Трампом, обнулившей «изоляцию России», и из-за того, что Трамп отложил введение санкций, не имеют никакого отношения к реальности. Как, впрочем, и опасения тех, кто боялся того, что «Трамп сдаст Путину Украину» (ровно как и наоборот — «Путин пойдет на невыгодную для России сделку»).

Весь этот шум информационных войн не может скрыть самого простого и главного факта: два президента встретились впервые за шесть лет и остались довольны состоявшимся разговором, настроившись на новые встречи.

Показательно, что Путин последней репликой в ходе выступления перед прессой пригласил Трампа в Москву, а сам Трамп позднее, пусть и непублично, оценил встречу на десять из десяти.

Восстановление личных контактов Путина и Трампа долгие годы было главным кошмаром для атлантистов, и 15 августа этот кошмар стал реальностью.

Украинский вопрос не был и не мог быть решен ни за три, ни за тридцать три часа, но произошло явное сближение позиций сторон. Больше того, они поставили перед собой более амбициозную цель, чем ожидалось.

Теперь уже речь идет не о временном перемирии, приостанавливающем боевые действия, а о подготовке мирного соглашения, прекращающего войну.

Вместо позиции Киева и Европы — сначала перемирие, а потом переговоры, — США, по сути, приняли позицию России: сначала договариваемся о принципиальных, фундаментальных условиях урегулирования конфликта, а потом останавливаем огонь.

Сложно представить, что это в принципе возможно — настолько разные представления о будущем Украины у Запада и России. Да, но Трамп как раз понимает всю тупиковость продолжения борьбы за Украину на поле боя и с помощью санкций. Он уверен в том, что Украина рано или поздно проиграет, а Запад потеряет контроль над ней.

И поэтому он хочет зафиксировать то, что есть, отдав Путину не контролируемую нами часть Донбасса и получив гарантии безопасности Украины со стороны России.

Если во время переговоров на Аляске они с Путиным смогли договориться по этим пунктам, то теперь всё упирается в позицию Украины и Европы. Уже в понедельник Трамп примет Зеленского и европейских лидеров — и попытается продать им эту «сделку».

Но зачем такая сделка России, ведь никакое частичное снятие санкций (а большего вдобавок к передаче нам части ДНР ждать не приходится) не компенсирует отказа от требований реальной нейтрализации Украины, то есть фактически от борьбы за то, чтобы Украина была выведена из-под западного влияния?

Конечно, так и есть. Но кто сказал, что Путин собирается отступиться от Украины? Судя по западным утечкам, речь идет о том, что Украина получит гарантии безопасности как от западных стран, так и от России, но ни о каком согласии Москвы даже с теоретической возможностью вступления Украины в НАТО речи не идет.

Не говоря уже о размещении на ее территории западных войск, в том числе в формате «гарантов мира», баз и вообще накачивания ее оружием. То есть требование нейтрализации Украины остается, а такой Украине Москва готова дать гарантии безопасности. Вот только сможет ли нынешняя Украина стать такой?

При нынешней власти в Киеве и нынешнем курсе Европы — однозначно нет. Значит, нужно будет сменить власть (и это уже во многом будет заботой Трампа на следующей стадии) и принудить Европу распрощаться с мечтой о поглощении Украины.

Сложно? Конечно. Но ничего невозможного в этом нет.

Упертость Трампа, логика развития внутриполитической ситуации на Украине, разоблачение блефа европейцев — всё это будет подталкивать развитие ситуации в правильном направлении. А ход наступления российской армии — придавать всему процессу ускорение.

Если в ближайшие дни Зеленский и ЕС не согласятся с «аляскинским предложением», следующий шанс для выхода на сделку появится не раньше, чем через несколько месяцев. И в худших для них обстоятельствах.