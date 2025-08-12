Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не завершится установлением перемирия, но есть большой шанс на то, что на ней будут согласованы предварительные рамки мирного урегулирования.

Иван Шилов ИА Регнум

Два президента похвалят друг друга за стремление к миру и, может быть, даже назовут это прорывом. Но потом выйдет Зеленский и откажется принимать предложенные условия. И это при том, что стратегически они будут очень выгодны и для Украины, и для Европы. Но в Киеве и ЕС не смогут заставить себя согласиться на них.

Общие рамки возможного российско-американского соглашения уже можно примерно спрогнозировать: временное перемирие устанавливается после того, как Украина соглашается передать России еще не занятые нами территории ДНР и ЛНР. В обмен Россия освобождает занятые части Харьковской и Сумской областей. Обмен неравноценный: передаваемые нами территории в несколько раз меньше.

После начала перемирия — сначала воздушного, а потом и на земле — начинаются переговоры России и Украины, на которых должны быть выработаны конкретные сроки обмена территориями, а также условия заключения мирного договора.

Вопрос о Херсоне и Запорожье, которые являются столицами новых субъектов РФ, остается подвешенным, точнее, отложенным. Россия не отказывается от них, а Украина не собирается их уступать.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО снимается с повестки дня для начала как минимум через заявление США о том, что они не будут принимать ее в состав альянса. А также заявлением России, что она требует специального решения НАТО по этому поводу и закрепления отказа от вступления в альянс в конституции Украины.

Постепенное снятие западных санкций с России привязывается к прогрессу в российско-украинских переговорах.

Подобное соглашение вполне может быть достигнуто Трампом и Путиным, но дальше потребуется согласие Зеленского и Европы. Может ли Трамп принудить их к этому? Скорее да, чем нет — однако главная проблема тут в том, что ни Зеленский, ни Европа не могут заставить себя принять это соглашение.

Не потому, что оно им невыгодно, нет — подобное соглашение максимально выгодно Украине и Западу и не очень выгодно России. То есть в Киеве и ЕС должны были бы обеими руками ухватится за протянутую руку. Однако сделать им это будет очень сложно. Исключительно из-за того, что они сами загнали себя в ситуацию, когда спасение выглядит как поражение.

Почему подобное соглашение выгодно Украине и Западу? Потому что оно останавливает русское наступление и фиксирует ситуацию по линии боевого столкновения за исключением территории Донбасса, которая в любом случае будет потеряна Украиной в ближайшие месяцы. Отдав России часть донецкой земли, Запад сохранит остальную Украину. Да, не в качестве члена НАТО, но в своей сфере влияния.

Это положение не будет устойчивым, ведь останется подвешенным вопрос Херсона и Запорожья. Но и тут есть выход — можно передать России и эти территории, закрепив их в мирном договоре. Зеленский не переживет подобных уступок? Ну так дело же не в нем — на Украине предстоит провести новые выборы, чтобы выбить из рук Москвы аргумент о нелегитимности киевской власти. После этого договор о мире станет абсолютно реальным.

Именно так должен был бы действовать Запад и в первую очередь Европа, если бы она мыслила стратегически. Но, к нашему удовлетворению, большая часть западных элит на это неспособна. Сначала они сделали ставку на стратегическое поражение России через победу Украины, а потом стали камлать на остановку боевых действий по линии фронта. Все, что хуже этого, объявляется поражением даже не Украины, а Запада в целом — и отойти от этой позиции Европа сейчас не готова.

Трамп готов, а большая часть атлантистов не способна к стратегическому мышлению. Они так долго запугивали всех тем, что Путин не остановится на Украине, что теперь просто не могут даже попытаться «зафиксировать прибыль», то есть попытаться сохранить оставшуюся часть Украины под своим влиянием.

Но вдруг они опомнятся и поумнеют? Зачем же Россия так рискует? Ведь понятно, что нам нужно возвращение всей Украины в нашу зону влияния, и установление фактического протектората Запада над ней нас категорически не устраивает?

Мы не рискуем. Потому что хорошо представляем себе психологию и мышление европейских элит, видим, в какую ситуацию они сами себя загнали. Шансов на то, что они прозреют и ухватятся за едва ли не единственный вариант удержать Украину, практически нет.

Есть и еще одна «подстраховка». Даже если Европа вдруг осознает свою выгоду или банально прогнется под Трампа, примет российско-американские условия и даже навяжет их Киеву, дальнейшее развитие событий на Украине непредсказуемо. Точнее предсказуемо только одно — шансы Зеленского пережить сдачу территорий минимальны.

И не потому, что это невыгодно или губительно для Украины — еще раз подчеркнем, что все ровно наоборот — а потому что киевские власти настраивали свой народ совсем на другой исход войны.

Зеленский неизбежно уйдет, вопрос только: вследствие выборов или смуты. Второй вариант представляется куда более вероятным, и он откроет новую главу нашей борьбы за Украину.