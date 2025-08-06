80 лет назад американцы сбросили ядерную бомбу на Хиросиму. Число моментально погибших не было максимальным за годы Второй мировой, ведь весной того же года при бомбежке Токио погибли более 100 тысяч человек, но удар оказался историческим: началась ядерная эра.

Иван Шилов ИА Регнум

Новое оружие поставило человечество перед новой реальностью — самоуничтожение гомо сапиенс как вида стало технически возможным (не столько в результате самих ударов, сколько из-за их экологических последствий, включая так называемую «ядерную зиму»). Приоткрывшиеся ворота ада ужаснули всех, однако первые годы американцы всерьез рассматривали возможность повторных ядерных ударов в новых конфликтах: ведь они были единственными обладателями супероружия.

Но когда СССР получил свою ядерную бомбу, ситуация изменилась — появился страх возмездия, и стало понятно, что безнаказанно использовать такое оружие против ядерной державы уже не получится. Началась гонка ядерных вооружений. К 70-м годам между двумя сверхдержавами установился ядерный паритет, и никто уже не думал о том, чтобы использовать бомбу для устрашения стратегического противника.

Ядерный клуб постепенно расширился — Британия, Франция и Китай получили свои бомбы официально, Израиль неофициально. Потом к ним присоединились Индия и Пакистан, а уже в этом веке Северная Корея. К обладанию атомным оружием стремились еще несколько стран, но их убеждали отказаться от этого — как ЮАР, уже фактически обладавшую несколькими зарядами, или Ливию, согласившуюся свернуть программу.

Сама идея о том, что какая-либо страна может получить атомную бомбу, являлась абсолютно неприемлемой, и тут даже был своеобразный консенсус между членами ядерного клуба. Можно напомнить о принятых в нулевые и десятые годы санкциях на уровне Совбеза ООН против КНДР и Ирана — как раз за ядерные программы. Санкции, впрочем, не сработали — КНДР развитие программы не остановила, а Иран обзаводиться атомной бомбой и не собирался.

Однако в последнее десятилетие, и особенно в этом году, «атомное согласие» стало рушиться, и уже понятно, что мы наблюдаем конец 80-летней эпохи. С начала СВО разговоры о возможности применения самого разрушительного оружия стали обыденностью. Нет, Россия не угрожала применить его на Украине, но недвусмысленно давала понять, что не остановится перед ударом в случае угрозы своей безопасности, то есть прямого военного вмешательства Запада в конфликт.

Запад же вовсю пугал Европу русской бомбой, не исключая ее применения против Украины. В этом запугивании была немалая доля сознательной демонизации России, но был и искренний страх. В любом случае вопрос о возможности использования ядерного оружия впервые стал предметом постоянных спекуляций, и так прошли три года.

А этим летом разрушение привычного табу вышло на новый уровень: Израиль вместе с США напали на Иран. Под предлогом наличия у Ирана программы производства ядерного оружия, которую и сами иранцы, и международные наблюдатели отрицали. То есть две ядерные державы разбомбили иранские ядерные объекты, и им за это ничего не было.

Мирные ядерные программы есть у множества стран, и теперь получается, что любая из них может быть объявлена угрозой для соседей, США или мира в целом и атакована ядерными державами. Точнее, западными ядерными державами, которые считают себя вправе решать, кто злодей, а кто жертва. В случае с Ираном злодеем была назначена не обладающая ядерным оружием страна, а жертвой назван имеющий атомные бомбы Израиль.

Абсурд? Нет — начало новой ядерной реальности. В которой единственной гарантией суверенитета является атомная бомба. Теперь у иранцев практически нет альтернативы, им придется официально или неофициально обзаводиться атомным оружием. Смогут ли Штаты остановить их? Нет, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

Но гонка ядерных вооружений начнется и без Ирана. Теперь уже многие серьезные страны будут двигаться в эту сторону. Мир и так переживает процесс фундаментальной трансформации — рушится 500-летний западоцентричный миропорядок.

Остановить процесс распространения ядерного оружия уже невозможно — он естественен. Куда опасней будет следующий этап, когда получить бомбу смогут уже не только сильные государства, но и слабые, а то и просто негосударственные образования (повстанцы, террористические группировки). Этот процесс тоже не за горами.

Означает ли это, что мы стоим накануне нового применения ядерного оружия и постхиросимо-нагасакское табу будет снято? Нет, в краткосрочной и среднесрочной перспективе этого не произойдет.

США и Россия не станут применять его против друг друга ввиду неизбежного ответного удара с фатальными последствиями. По этой же причине Россия не будет использовать атомную бомбу против стран НАТО, а Британия с Францией — против России. Китай не собирается присоединять Тайвань с использованием ядерного оружия — ему вообще нужно мирное воссоединение. Штаты не рискнут использовать атомную бомбу даже в случае военного конфликта с Китаем из-за Тайваня: риск возмездия слишком велик.

Индия и Пакистан коротко повоевали даже в этом году, но никто не думал о возможности перерастания приграничного конфликта в ядерный.

Северная Корея вообще не собирается ни на кого нападать, межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками нужны ей только для того, чтобы США даже не помышляли напасть на Пхеньян. И корейский пример — лучшая наука для других, особенно на фоне судеб безъядерных (отказавшихся от бомбы) Ирака, Ливии, а теперь и Ирана.

Остается Израиль — и вот он бы, несомненно, применил атомную бомбу, если бы мог. Проблема в том, что применять ее у своих границ, то есть в Газе, слишком рискованно — как для собственного населения, так и для остатков репутации Израиля в мире. К тому же зараженная территория будет непригодна для заселения, а ведь именно аннексия Газы и является главной целью Израиля.

Применить же атомную бомбу против Ирана Биньямин Нетаньяху не решился по причине однозначно резко негативного эффекта в мире. Если к геноциду в Газе добавилось бы еще и ядерное облако над Тегераном, даже Дональду Трампу было бы сложно придумать оправдание этому.

То есть мир становится все менее безопасным и все более конфликтным, однако на практике применять «оружие судного дня» никто не собирается или просто не может. Начинающаяся на наших глазах новая глава атомной эры с широким распространением ядерного оружия, конечно, усложнит ситуацию. Но, во-первых, это произойдет еще не скоро (не ранее конца следующего десятилетия), а, во-вторых, очень многое будет зависеть от скорости трансформации нынешнего миропорядка.

Если переход к реально многополярному миру ускорится, то ядерная гонка среди региональных держав станет лишь выражением общего стремления обеспечить себе достойное место в новой реальности. Бомба нужна будет не для агрессии, а для того, чтобы с тобой считались все, особенно уходящий гегемон. То есть сдерживающий фактор атомного оружия останется главным и в новом, менее иерархичном, но более разнообразном мире.