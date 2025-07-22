Россия увеличивает поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Китай: по прогнозам Argus, экспорт в этом году может достигнуть 750 тысяч тонн — на две трети больше, чем в 2024-м. Это вполне логичное развитие событий, учитывая три фактора: рост производства в самой России, последствия санкций со стороны Европы в отношении российского топлива и торговая война между США и Китаем, которая затронула и рынок СУГ. У России есть хороший потенциал для расширения влияния на этом рынке, но нужно привести в порядок соответствующую инфраструктуру.

Иван Шилов ИА Регнум

Сжиженный углеводородный газ — это общий термин для нескольких веществ (в России чаще всего — пропан и бутан), которые получают ректификацией широкой фракции лёгких углеводородов. СУГ используются в химической промышленности, а также в виде газового топлива для автомобилей или для отопления. Ключевое отличие СУГ от сжиженного природного газа (СПГ) состоит в том, что для его сжижения не нужны крайне низкие температуры, достаточно увеличенного давления. Это делает его куда более простым для транспортировки — СУГ можно перевозить по железной дороге или автомобильным транспортом сравнительно легко. Хотя перевозки по морю всё равно выходят намного эффективнее и дешевле (как и в случае с любыми другими видами товаров).

Россия постоянно расширяет производство СУГ. С 2017 года оно растёт примерно на 2,5% в год, а в 2023-м рост составил почти 10%. К 2030 году объемы выпуска могут достигнуть 20 млн тонн, или, по более оптимистическим прогнозам, 24 млн тонн, против около 18 млн тонн в 2024-м. Хотя потребление внутри страны также растёт (сейчас превышая 12,5 млн тонн), очевидно, что львиная доля роста производства должна быть обеспечена экспортом.

Здесь возникает основная проблема. В 2023 году в результате принятия 12-го пакета санкций Евросоюза против России закупки российского СУГ в Европе были запрещены. Между тем это был главный экспортный рынок для отечественных производителей. Только Польша, где автомобили на газе чрезвычайно популярны, импортировала в год около 1,2 млн тонн СУГ (около 45% всего импорта, еще раньше доля доходила до 66%). В целом экспорт России составлял более 4 млн тонн, из которых львиная доля приходилась на Европу. Хотя определенные обходные пути санкций есть, поставки так или иначе придется перенаправлять в другие страны. Технически сделать это легче, чем в случае с обычным природным газом, так как он не требует трубопроводов или сложных и сверхдорогих терминалов сжижения и газификации, а также специфических танкеров. В то же время нужно пробиваться на рынки, которые и так уже в значительной степени поделены.

Частично выходом стало наращивание экспорта в страны Центральной Азии, а также Афганистан. Но емкость этих рынков невелика. Китай является наиболее интересной альтернативой. Тем более что из-за торгового конфликта с США предприятия КНР начали отказываться от американского СУГ, который до этого был ключевым источником для китайской промышленности и транспортной сферы. В результате объем поставок из России начал быстро расти.

При этом стоит понимать, что основная масса нового импорта в Китай приходится на страны Персидского залива, которые имеют все возможности по увеличению морской торговли. В свою очередь в самой КНР инфраструктура для приема ближневосточного газа уже готова. Однако диверсификация никогда не бывает лишней, и Россия вполне может взять свою долю рынка, тем более что мы пока и не замахиваемся на десятки миллионов тонн в год, которые в Китай поставляет Америка. Пока речь при лучшем развитии событий идет об объемах на порядок меньших.

Но даже они требуют существенной работы. Для роста перевозок по железной дороге нужно больше вагонов и обеспечения потока поездов. Тем не менее в одиночку железнодорожные и автомобильные перевозки могут занять лишь довольно узкую региональную нишу на маленьком по размеру рынке китайского северо-востока. Для существенного увеличения экспорта нужны морские мощности.

Ориентировочно в конце 2025 года в строй вступит терминал СУГ в Советской Гавани, который сможет обеспечивать около миллиона тонн экспорта в год. Эти поставки не ограничиваются Китаем, а нацелены на весь восточноазиатский регион. Впрочем, учитывая сложные отношения между Вашингтоном и Пекином, Китай будет так или иначе в приоритете, так как американские экспортеры будут искать возможности компенсировать потерянные рынки за счёт других стран региона.

Для России это перенаправление поставок является стратегически важным шагом по развитию энергетической отрасли. Вне зависимости от того, восстановятся ли наши отношения с традиционным европейским рынком в каком-либо виде или нет.