Демография является в буквальном смысле слова самой жизненно важной проблемой России — вот и в понедельник у президента прошло совещание на эту тему.

Иван Шилов ИА Регнум

Власти предпринимают множество комплексных мер для повышения рождаемости, но ее падение уже стало практически общемировой проблемой. Исключением пока еще является Африка южнее Сахары, но одна она весь мир не вытянет.

Уже в этом году ожидается падение суммарного коэффициента рождаемости (СКР) — количества детей, которое родится у одной женщины, ниже 2,16. При этом для простого воспроизводства, то есть сохранения нынешней численности населения Земли в 8,2 миллиарда человек, сейчас необходим СКР в 2,17.

То есть впервые в своей осмысленной истории человечество прекращает «плодиться и размножаться» — будущие поколения будут меньше предыдущих.

Общая численность землян еще будет расти некоторое время, но потом пойдет на спад. И если огромные государства вроде Китая смогут, пусть и с трудом, перенести даже двукратное сокращение населения (а именно таков пессимистичный прогноз для КНР к концу этого века), то для многих других сокращение населения будет равнозначно исчезновению, поглощению соседями или практически полному вытеснению нынешнего коренного населения пришлым, в том числе и иной расы.

В первую очередь демография становится ключевым вызовом для самых развитых, урбанизированных и богатых стран мира — от Южной Кореи до Австрии.

Что же делать?

Поклонники технологического прогресса, в том числе и у нас в стране, говорят прямо: нужно оставить надежды на возвращение человечества к естественному воспроизводству. Прогресс (как бы к нему ни относиться) неостановим, люди перебираются в мегаполисы, женщина стала такой же рабочей силой, как и мужчина, а семья уже не является естественной формой жизни. И даже там, где этого еще нет, скоро будет «всё как у людей».

Поэтому выбор простой: или смириться с тем, что белые страны будут скоро заселены черными (желтыми и другими) людьми (но это тоже временное решение — ведь переселившиеся в Париж негры через пару поколений всё равно перестанут заводить много детей), или начать производить людей в инкубаторах. Да, опять «люди из пробирки» — только уже не для межгалактических полетов, а для того, чтобы сохранить за собой Землю.

Технологически на пути к этому не так много проблем. Да, пока что это невозможно, но практически нет сомнений в том, что если человечество всемерно и всемирно этим озаботится, то максимум за пару десятков лет будет создана «искусственная матка». И тогда откроется наконец-то новая эра в жизни человечества — людей можно будет создавать на конвейере!

Нет, это не бред одного из течений трансгуманизма (адепты которого мечтают о перенесении сознания, «личности» из человека на другие носители, то есть о превратно понимаемом «бессмертии») — это вполне технически решаемая задача.

Более того, работы по созданию искусственной матки, несомненно, ведутся крупнейшими научными центрами. И в какой-то не очень отдаленный момент тот же Китай вполне может объявить о первом успешно рожденном искусственным образом человеке.

Хотя это и будет неправдой, потому что честнее в таком случае говорить о первом произведенном гомункуле. Но кому хочется пугать людей? Прогресс же несет только добро — вот его и будут продавать человечеству.

Купится ли оно на это? Увы, да. Вопрос только в масштабе, то есть в количестве соблазненных возможностями нового гениального изобретения. Пока ими будут одиночки (то есть просто тысячи и даже сотни тысяч людей), это будет одна история, но когда в эту игру включатся крупные страны и глобальные корпорации, начнется самая печальная страница в истории человечества.

Потому что начнется производство людей, но не обычных, а суперумных и суперсильных, то есть изначально генномодицифицированных. Производство искусственных людей убьет не только институт семьи — оно уничтожит и человечество в том виде, в котором мы его знаем.

Вместо естественного отбора в созданном Богом мире наступит звенящая чистота медицинской лаборатории, и в скором времени с конвейера будут сходить только максимально продвинутые модели.

Нет, конечно, где-то «по старинке» будут выращивать обычных людей или даже новую форму зомби, например, для тяжелой физической работы на рудниках в тех странах, где эти процессы еще не будут полностью автоматизированы. Но главные ставки будут сделаны на расширенное воспроизводство сверхчеловека.

Будет ли он умнее и сильнее нас? Несомненно. Будет ли он дитем Божьим, ну или хотя бы внуком, если брать нас как родителей? Нет. Потому что мы слишком поздно поймем, кто был настоящим его создателем. Поймем только тогда, когда гомункул уже почти полностью вытеснит нас — людей, рожденных женщиной от мужчины.

Впрочем, если человечество удержится от одного из самых сильных искушений в своей истории, всё это еще может остаться просто нереализованной программой конструирования будущего.

По крайней мере, мы в России сделаем всё для того, чтобы подобный сценарий никогда не воплотился в жизнь, и сохраним при этом свой народ на своей земле.