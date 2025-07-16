Прочла письмо читательницы, у которой мать умерла в больнице. Сколько в нём горя и отчаяния: не смогла помочь близкому человеку. Диагноз «прободение пищевода» очень серьезный: пища и вода попадают в полость грудной клетки, что приводит к неминуемой смерти. В чем причина — может установить только медицинская комиссия.

Иван Шилов ИА Регнум

А как иначе в этом случае можно разобраться? Прободение может быть из-за истончения стенок пищевода у пожилого человека, а может быть и врачебной ошибкой. Прободения случаются у самых лучших специалистов: человеческий фактор может сыграть роль в каждой профессии. Например, известны случаи, когда по вине диспетчеров случались авиакатастрофы. Подобное есть практически в каждой сфере, связанной с безопасностью людей.

Но женщина считает, что пожилых людей вообще не хотят лечить. Жалуется, что медики делают выводы только на основании истории болезни. Так ли это? В самом ли деле пожилые пациенты никому не нужны?

Повлияло ли на исход отношение врачей к человеку за семьдесят? С точки зрения врача первичного звена — нет. Есть врачи, которые халатно относятся к пожилым пациентам, но точно так же они относятся и к молодым. Есть хамоватые врачи, но вряд ли они более вежливы с молодыми людьми, чем со стариками. Встречаются и просто малокомпетентные или недобросовестные врачи, и они малокомпетентны и недобросовестны тоже для всех возрастных категорий.

Плохие условия в больнице — плохие для всех. Не бывает так, чтобы в одном бюджетном отделении старики лежали в палатах с тараканами, а молодежь — в свежеотремонтированных светлицах.

Но пожилые люди воспринимают любую обиду и любое несоответствие ожиданиям более болезненно: медицина занимает в их жизни важное место, они намного активнее обращаются к врачам, чем молодые. Среди них больше «профессиональных пациентов».

Они, как правило, следят за своими анализами и назначениями, часто советуются с родственниками и знакомыми, исправно контролируют давление и уровень глюкозы в крови. Многие занимаются самолечением, верят в травы, БАДы и холотропное дыхание, читают журналы о здоровье, собирают информацию в интернете.

У многих уже есть разного рода патологии, сопутствующие заболевания, порой крайне тяжелые. Назначенное лечение из-за осложнений, которые всплывают после, не дает ожидаемого эффекта.

А при лечении хронических заболеваний главное — облегчить состояние, снять острую симптоматику. Взять для примера не угрожающие жизни пациента боли в позвоночнике или нескольких суставах. Лечение может приносить временный эффект, да и то не всегда. Эндопротезирование показано немногим: хирург не возьмётся за пациента с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, ведь больной может умереть на операционном столе. В этом случае выход — применение костылей, опорной трости или ходунков.

Здесь зачастую и зарождается представление о дискриминации пациентов старшего поколения — не хотят лечить, отказывают в высокотехнологичных операциях. Родственники пациента думают, что на старика не хотят тратить квоты, а врачи опасаются, что пациент просто не переживет общего наркоза.

И остается у пожилых огромная обида, дескать, на стариках экономят, со стариками не хотят возиться, старики бесперспективны и нерентабельны. Но врачу все равно, на какое поколение тратить свое врачебное время. Тем более что помощь он оказывает не за свой счет.

Когда я работала участковым, иногда приходилось назначать лечение, которое не помогло бы. Некоторым пациентам вообще уже ничего не помогло бы. Поэтому порой родственники ждут не рецепт, а простую надежду. И женщины-врачи в этом смысле более гибкие — им хочется утешить, ободрить родных пациента. Мужчины, напротив, более категоричны и бесцеремонны.

Бывают пациенты, которым надо просто поговорить, посоветоваться — и врач тащится на пятый этаж без лифта, чтобы измерить давление и прописать таблетки, которые и так есть в домашней аптечке. Масса жалоб поступает через скорую: вызывают среди ночи, когда что-то кольнуло в пятке или чуть подскочило давление…

А иногда люди и не хотят, чтобы их вылечили, — им надо лишь улучшить качество жизни, получить порцию общения. Заслуживают ли они этого? Безусловно. Должен ли брать на себя эту задачу врач? Не думаю. Социально-психологической помощью должны заниматься другие специалисты.

Умный врач на конфликт с пациентом не пойдет, он скорее молча стиснет зубы. Но если врач — дурак, которому выгодно жалобы получать, он будет дураком всегда. И поколению пациентов «в расцвете сил» негатива достанется не меньше, чем поколению «на склоне лет».

Поэтому лучшее, что могут сделать для возрастного пациента его родственники, — это найти умных, компетентных и деликатных врачей, понимающих, чем можно и чем нельзя помочь в каждом конкретном случае. И тем самым уберечь пожилых людей от хамства, непрофессионализма и обоснованных или необоснованных разочарований.