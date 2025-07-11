В Россию завезут миллион трудовых мигрантов из Индии — с таким заявлением выступил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Цифра — фантастическая, тема — болезненная, обсуждение началось бурное. Тушить пожар, выступая с опровержениями, бросились и Госдума, и Минтруд.

ИА РЕГНУМ

Заявление Беседина само по себе не было стопроцентным утверждением. «Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет один миллион специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами», — сказал он.

Но обоснование необходимости привел на первый взгляд убедительное: промышленным предприятиям необходимо наращивать объемы производства. Однако, по его словам, в регионе отсутствует достаточное количество сотрудников. Поскольку часть рабочих участвует в военной операции на Украине, а молодежь не идет на заводы «из-за допущенной ранее идеологической ошибки в стране».

Заявление разошлось по лентам информационных агентств, его процитировал ряд СМИ, в том числе из «деловой» прессы. В Сети началось бурное обсуждение. И, что не удивительно, довольных идеей завоза индусов не нашлось. Хотя у оптимистов возникло сравнение — уж лучше индусы, чем люди из бывших советских среднеазиатских республик.

Впрочем, тут же появилось и возражение — хрен редьки не слаще. Индийские фильмы — это одно, а вот реальная жизнь перенаселенной Индии — совсем другое. Высококвалифицированные индусы и у себя неплохо живут, а значит, к нам поедут в основном деревенские жители со своим — на наш взгляд, весьма причудливым — представлением о нормах поведения в обществе.

Настолько причудливым, что мы быстро затоскуем по условным таджикам. Конечно, не обошлось и без традиционного «доколе». Пожар недовольства начал разгораться. В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на следующий день после появления новости выступили с опровержением. Там назвали странными планы привезти в Россию миллион граждан Индии, поскольку квоты на привлечение внешних трудовых ресурсов существенно меньше миллиона.

Сделало заявление и Министерство труда. Чиновники сообщили, что общая квота (по квотам завозят мигрантов, которым требуются визы, а с Индией у нас визовый режим) на этот год составляет 234,9 тыс. иностранных работников. Конкретно для граждан Индии — 71 817 человек.

Цифры эти, кстати, в открытом доступе. Но в миллион мигрантов поверилось всё равно очень легко. И на то есть одна — можно сказать, уважительная — причина. Лоббисты трудовой миграции постоянно, без устали, твердят о нехватке рабочих рук.

Минтруд России прогнозирует кадровый дефицит в стране на уровне 3,1 млн человек к 2030 году. Конечно, складывается впечатление, что мигранты объективно нужны, и в то, что их вот сейчас массово завезут, можно поверить.

Но главная причина в другом. Она лежит в идеологической плоскости. Не зря же тот же Беседин упомянул про «допущенную ранее идеологическую ошибку в стране». Он, судя по контексту, имел в виду, что престиж рабочих профессий у молодежи крайне низок из-за отсутствия правильной пропаганды и воспитания. Но можно взглянуть и шире.

«Идеологической ошибкой» стало возрождение в стране классов эксплуататоров и эксплуатируемых. И класс новых хозяев (а государство всегда обеспечивает интересы экономически господствующего класса) делал всё, чтобы прав у рабочих было как можно меньше.

Чем меньше прав, тем меньше можно платить, тем выше прибыль. Ну, и кто пойдет трудиться на низкоквалифицированную и низкооплачиваемую работу? Мигранты в этом смысле — идеальные для нанимателя работники.

Дмитрий Белоусов, руководитель направления прогнозирования макроэкономики в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в своей презентации для «Сколково» показывал, что если в России довести производительность труда хотя бы до уровня Италии (средняя европейская страна), то на рынке труда появятся до 25 миллионов соискателей. Не нужны будут мигранты.

Но. Труд в индустриальных отраслях слишком дешев, чтобы замещаться роботами. Получается замкнутый круг.

Дешев труд как раз из-за того, что завозятся мигранты. И если больше тридцати лет нам навязывают мысль, что главное — прибыль, что «за деньги — да», то как современному капиталисту отказаться от легкого дохода?

Какое ему дело до того, что мигранты создают проблемы коренному населению, замещают его, что растет этническая преступность, если сам живет явно не рядом с каким-нибудь очередным анклавом приезжих.

Председатель Госдумы Володин в апреле отчитывался, что «на протяжении прошлого и этого года Государственной думой было инициировано и принято 15 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией». А глава СК Бастрыкин на днях говорил о серьезном росте преступлений, совершенных иностранными гражданами.

Но и без Бастрыкина люди видят, как ведут себя на улицах «ценные иностранные специалисты», граждане постоянно читают новости о коррупционных связях диаспор с местными властями. И не видят, чтобы нашим капиталистам — основным выгодополучателям от миграции — били по рукам.

Чего бы там Госдума ни принимала, пока это выглядит как мертвому припарки. Отсюда рождается и вера в то, что могут и миллион индусов завезти, и неверие в искренность усилий по решению проблем миграции. А такое неверие — серьезный вызов для общественного согласия.