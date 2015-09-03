Дмитрий Попов
Последние публикации
Почему Казахстан девальвировал национальную валюту?
В ходе селекторного совещания правительства Казахстана 20 августа 2015 года премьер-министр Карим Масимов объявил о «реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на … «отмене валютного коридора и свободно плавающем обменном курсе» тенге. Рынок отреагировал резкой девальвацией...
3 сентября 2015
Будущее Таджикистана: 3 фактора риска
Отношения России и Таджикистана в последние годы достигли высокого стратегического уровня. Полным ходом идет перевооружение 201-й российской военной базы, проведена модернизация оптико-электронного комплекса контроля космического пространства «Окно», достигнуты и реализуются важные договоренности о...
18 августа 2015