Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз? Так Дональд Трамп отреагировал на днях на вопрос о том, в чем может выразиться его недовольство Владимиром Путиным. Президент США остался очень недоволен последним телефонным разговором с российским коллегой, заявив, что разочарован тем, что «Путин, кажется, хочет идти до конца и просто продолжать войну».

Иван Шилов ИА Регнум

Раздражение Трампа может привести к принятию давно уже подготовленного в конгрессе закона о новых санкциях против России — точнее, против всех стран, «помогающих» нам, например, закупками наших энергоносителей.

Закон, очевидно, неработающий — потому что 500-процентные тарифы в отношении Китая и Индии Трамп вводить точно не будет. Однако сейчас он сознательно нагнетает ситуацию, делая вид, что у него есть чем припугнуть Путина. То, что такая тактика не срабатывает, понятно уже давно, но вчера как раз появилось дополнительное доказательство этому.

В руки CNN попала аудиозапись прошлогодней встречи Трампа с донорами его президентской кампании — мероприятия проходили в Нью-Йорке и Флориде весной 2024-го. Тогда же об этих высказываниях Трампа стало известно прессе, но запись его голоса появилась только сейчас.

Кандидат в президенты, видимо, перед тем рассказывал богатым спонсорам о том, что если бы у него не украли выборы в 2020-м, то никакой войны на Украине бы не было — и в качестве доказательства пересказал свой разговор с президентом России:

«Я сказал Путину: «Если вы вторгнетесь в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора»… А потом он такой: «Не верю тебе». А я ему: «Ещё как». Он снова: «Не верю». Но правда в том, что он поверил мне… ну, на 10 процентов. Я ведь говорил вам — он поверил мне на 10…

Потом я встречался с Си из Китая. И сказал ему то же самое: «Если нападёте на Тайвань, я разбомблю к чёрту Пекин». Он подумал, что я сошёл с ума. Спросил: «Пекин?» Я ответил: «У меня нет выбора, мне придётся вас бомбить. Мы разбомбим Пекин». Он тоже не поверил — но процентов на 10 всё-таки поверил. А 10 процентов — это всё, что нужно. Честно говоря, и 5 было бы достаточно. Если угрозы воспринимаются хотя бы на пять или десять процентов всерьез, этого уже достаточно, чтобы предотвратить войну».

Подобные разговоры могли состояться не позднее июня 2019-го — именно в этом месяце в японской Осаке на полях саммита «Большой двадцатки» состоялись последняя встреча Трампа с Путиным, и тогда же он встречался с Си. Конечно, теоретически Трамп мог бы высказать свои угрозы в ходе телефонных разговоров, но это крайне маловероятно.

Так что Дональд хочет убедить всех, что шесть лет назад он угрожал Путину и Си ядерной войной, и они ему немножко поверили.

Не будем разбирать обстоятельства и время разговора, хотя и упомянем, что летом 2019-го не было даже никаких намеков на военное решение по Украине, ну а идея китайского вторжения на Тайвань вообще сознательно разгоняется американцами и носит исключительно пропагандистский и провокационный характер (Пекин настроен на мирное воссоединение — путем в том числе и военного давления, в крайнем случае блокады, но не на «битву за остров»).

Главное в другом — Трамп хочет, чтобы его считали одновременно очень решительным и немного безумным. Ведь обещать ядерный удар по сверхдержаве, которая несомненно ударит в ответ, может только абсолютный псих.

Причем вдвойне безумно обещать атаковать столицу ядерной сверхдержавы в ответ на ее действия не против тебя и даже не против твоего союзника — а территории, которую та считает своей временно отколовшейся провинцией (это верно не только в отношении Тайваня, но по большому счету и Украины). Трамп играет в безумца, да еще и хвастает этим?

Но ведь ему не поверили — и правильно сделали — ни Путин, ни Си? То есть прием Трампа сложно назвать даже блефом, потому что тому, кто повышает ставки, делая вид, что у него сильнейшая карта, соперники все-таки склонны хотя бы отчасти верить: они знают только свои карты и по теории вероятности допускают наличие у него выигрышной комбинации.

В случае же Трампа Путин и Си не поверили ему даже на один процент, потому что знают и свои возможности, и возможности противника. И самое главное, понимают, что стоит на кону в обоих случаях.

Украина не имеет жизненно важного значения для США, как и Тайвань. В обоих случаях это лишь средство сдерживания, давления, или как максимум изматывания и ослабления соперника. Устраивать ядерную войну — то есть ставить под угрозу собственное существование — США из-за них точно не будут. И не имеет никакого значения фамилия того, кто сидит в Белом доме, — это абсолютная истина на все времена.

Конечно, и Украина, и Тайвань могут стать поводом для полноценной войны между США и Россией, США и Китаем — но только в том случае, если в Вашингтоне сами решат развязать войну с Москвой или Пекином.

Вероятность того, что Штаты захотят напасть на Россию или Китай сейчас (то есть в обозримой среднесрочной перспективе), практически нулевая. И чем дальше, тем она будет становиться еще более невероятной. Потому что Россия и Китай де-факто являются военными союзниками — и нет никаких сомнений, что в случае атаки США на одного из них другой тут же придет на помощь.

Поэтому бахвальство Трампа бессмысленно. Его, конечно, опасаются, но вовсе не из-за пустых угроз ударить по Пекину и Москве. Трампа опасаются как главу мощнейшей сверхдержавы, которая всё еще не может придумать, как бы ей сбросить с себя бремя (несостоявшегося) мирового гегемона и аккуратно отказаться от претензий на глобальное доминирование.

В этом небыстром процессе она способна натворить еще немало бед и пролить море крови — именно это и беспокоит Путина и Си Цзиньпина.

А Украина и Тайвань неизбежно со временем вернутся к своему естественному состоянию — части русского и китайского миров. Во втором случае, кстати, практически бескровно.