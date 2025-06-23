Иран столкнулся с «абсолютно неспровоцированной агрессией, которая не имеет под собой никаких оснований и оправданий», заявил в понедельник Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Иван Шилов ИА Регнум

Нападение на Иран сначала со стороны Израиля, а потом и со стороны США не просто открыло ящик Пандоры, когда ядерные страны бомбят неядерное государство, лживо обвиняя его в намерении создать атомную бомбу. Оно стало вызовом для формирующегося нового миропорядка.

Никто и не ожидал, что Запад просто так смирится с ходом истории, откажется от попыток повернуть его вспять, смирится с завершением эпохи своей глобальной гегемонии. Но всё равно столь откровенная игра с огнем поражает своим безумием.

Иран последовательно и целенаправленно демонизировали. На протяжении десятилетий Запад и Израиль изображали его как исчадие ада, террористическое государство под властью религиозных фанатиков, угрожающее самому существованию Израиля и даже безопасности Запада, да еще и стремящееся получить ядерное оружие.

И это при том, что все эти десятилетия именно Израиль вторгался в соседние страны, терроризировал палестинцев и владел ядерным оружием, а Запад напал на Ирак и Ливию, бомбил Йемен и ввел войска в Сирию.

ТАСС/Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Демонизация Ирана раньше была беспрецедентной, но в последние годы из России слепили такую же «угрозу миру». На этом фоне произошло серьезное сближение наших стран — не как двух «изгоев», как это подают на Западе, а как держав, столкнувшихся с общим противником, стремящихся к завершению эпохи западной гегемонии и имеющих близкие представления о нужном им новом мировом порядке.

Поэтому после нападения на Иран все в мире ждали реакции России. Ожидания колебались от военной поддержки Тегерана до полного самоустранения от ситуации.

В реальности Москва не собиралась делать ни того, ни другого. Прямая военная помощь невозможна из-за продолжения операции на Украине, а пассивное наблюдение за происходящим не только противоречило бы интересам России, но и стало бы серьезным ударом по нашей репутации в мире.

Понятно, что не могло быть и речи о том, чтобы Россия поддержала израильскую и американскую агрессию. Входящий в ШОС и БРИКС Иран является не только соседом, но и фактическим союзником (хотя и не буквально военным) нашей страны.

Однако и вступать в прямой конфликт с США Москва не хочет, и не только из-за Украины. Борьба за Трампа — то есть за смену стратегического курса Америки — еще далеко не закончена.

Да, Трамп пошел на поводу у произраильских сил, подключившись к атакам на Иран, но пока что не отступился от своего намерения отказаться от ставки на способность Америки поддерживать свою гегемонию бесконечно долго.

Трамп не классический изоляционист, но его представление как о роли США в мире, так и об атлантической солидарности (то есть о контроле над Европой) очень сильно расходится с традиционным глобалистским.

Поэтому после нападения на Иран Россия сделала ставку на быстрое завершение конфликта, исходя из того, что Трамп поймет бесперспективность затяжной войны (которой он не хочет) и надежд на коллапс иранской власти.

Россия не одинока в подобном подходе. И арабские страны, соседи Ирана по Персидскому заливу, и Китай, и большинство крупных игроков рассчитывают на то, что США не только остановятся сами, но и остановят Израиль.

Большой пожар в регионе не нужен никому. И только Израиль делает вид, что ничего не боится, хотя в реальности его стратегическое положение только ухудшается с каждой его «победой».

Геноцид Газы окончательно обнулил спекулятивную «индульгенцию холокоста», а нападение на Иран вынудит Тегеран создать атомное оружие, к тому же оно открыло гонку за ядерной бомбой.

И если сейчас Израиль является единственной страной региона, обладающей ядерным оружием, то в среднесрочной перспективе бомба появится еще у нескольких соседних стран.

Россия не заинтересована в гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке, но именно Израиль и США сделали всё для ее начала. В регионе начинается новая эпоха, в которой роль России не ослабнет, а, наоборот, укрепится (как и влияние Китая). Потому что все страны региона видят, как США, называвшие себя гарантом безопасности, не только игнорируют их интересы, но и бездумно подливают бензин в огонь.

Россия в любом случае не отвернется от Ирана и не предаст его. Потому что мы «находимся на правильной стороне истории и международного права», как сказал Путину Аракчи. Причем мы находимся там вместе с Ираном — и это не только наш совместный выбор, но и логика исторического пути как России, так и Ирана.

Путин заявил, что предпринимает усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. И если сейчас эти усилия сконцентрированы в основном на дипломатическом фронте (где Путин ведет переговоры со всеми сторонами), то в случае эскалации конфликта и продолжения агрессии США и Израиля Россия найдет и другие способы помогать Ирану отражать агрессию (показательно, что во встрече Путина с иранским министром в Кремле участвовал и глава нашей военной разведки).

И усилия предпринимает не только Россия. Хотя никто в мире не хочет вступать в прямой военный конфликт с США, большинство сильных мировых держав из числа незападных стран абсолютно не заинтересованы в поражении Ирана. И он точно не останется одинок в защите своего суверенитета.