Иран — это гигант на глиняных ногах, и скоро власть аятолл рухнет под ударами Израиля! Да и вообще Исламская Республика похожа на поздний СССР — двоемыслие, показуха, ненависть к управленческой элите, коррупция, и за красивым фасадом скрывается гнилое нутро разочаровавшегося в исламском правлении общества.

Иван Шилов ИА Регнум

Подобные рассуждения набирают популярность у нас, и не только среди эмигрантов-релокантов и «борцов с режимом».

Не только Зеленский ставит в один ряд Россию, КНДР и Иран как тоталитарные репрессивные агрессивные режимы, с которыми Запад должен разобраться.

У нас тоже хватает тех, кто сравнивает нынешний Иран с поздним Союзом: все, что казалось таким крепким, вдруг рухнуло в одночасье, так же и с Ираном будет, только СССР рухнул от собственных реформ, а крах Исламской Республики спровоцируют удары внешнего противника.

Так что же ждет Иран?

Для начала — Иран совсем не похож ни на брежневский СССР, ни на вечную КНДР, ни на современную Россию. Это совсем другой тип устройства государства и общества — уникальный для нашего времени проект.

Сочетание правления исламского духовенства и реальной выборной демократии, рыночной экономики и многих десятилетий жизни под западными санкциями, претензий на идеологическое лидерство в исламском мире (как главной силы, противостоящей Западу, империализму и сионизму), последовательной поддержки палестинского сопротивления и идеи освобождения святынь Иерусалима.

При этом Иран — одна из немногих реально суверенных стран с независимой, самостоятельно мыслящей элитой. Ну и, конечно, наследник одной из древнейших и самобытнейших мировых цивилизаций.

Означает ли все это, что Иран крепок как скала? Конечно, нет. Таких государств в современном мире вообще практически нет. У всех есть внутренние проблемы разной степени остроты, а у многих — еще и внешние, с соседями или уходящим, но все еще очень сильным мировым гегемоном.

Еще при своем рождении Исламская Республика объявила Америку «большим сатаной», но никогда не стремилась уничтожить США. А вот США всегда считали Иран важнейшей частью «оси зла» и рассматривали любые варианты для его уничтожения. Не Ирана как такового, а исламской республики как формы его власти.

Планы военной операции всерьез рассматривались 20 лет назад, но реальная война началась только сейчас. Пока что в ограниченной форме израильского нападения, которое в любой момент может перерасти в войну с прямым участием США.

Иран пропустил первые удары. Особенно болезненными стало убийство одним попаданием ракеты всего высшего военного командования и удары по ПВО непосредственно с иранской территории заранее подготовленными беспилотниками.

Израиль хвастался наличием у него в Иране внутренней агентуры и информаторов. И это как раз и стало важным аргументом для рассуждающих о сходстве Ирана и позднего СССР. Не любят иранские граждане аятолл — вот и готовы продать Родину кому угодно.

В этих рассуждениях есть одно большое передергивание: раз в Иране есть предатели, значит, народ ненавидит режим, и власть обречена.

В Иране есть все — и масса социальных и экономических проблем, и коррупция, и разочарование части населения в исламском правлении, и усталость от жизни под санкциями, и даже иностранные шпионы и собственные предатели.

Это огромная 80-миллионая страна, а не маленький 10-миллионный военизированный и полицейский Израиль, где миллионы палестинцев десятилетиями живут под той или иной степенью контроля и инфильтрованы агентами спецслужб, а абсолютное большинство граждан еврейской национальности не считают мусульман людьми.

В Иране полно нацменьшинств (правда, самое крупное из них, азербайджанцы, в массе своей не считает себя чем-то ущемленными персами, ведь даже сам рахбар Хаменеи имеет азербайджанское происхождение), среди которых проще вербовать агентов, много радикальных оппозиционеров, да и заслать в страну своего человека израильтянам не так уж и сложно.

Это не поздний СССР и тем более не современная и закрытая от мира Северная Корея — это крупнейшая ближневосточная страна, чей народ любит и поэзию, и торговлю. У нее полно слабых мест и уязвимостей.

Но ведь Иран десятилетиями готовился к войне с Израилем, почему же сейчас пропускает такие болезненные удары? Потому что Иран на самом деле не агрессивная страна, как бы американцы и израильтяне не пытались убедить всех в обратном.

А как же его многочисленные прокси в регионе?

Ливанская «Хезболла»? Но она возникла в среде ливанских шиитов после гражданской войны и израильской оккупации юга Ливана как ответ и самоорганизация местных жителей.

Иран помогал ей деньгами и оружием? Да, конечно. Потому что он поддерживает всех мусульман, оказывающих сопротивление Израилю, в том числе, естественно, и суннитов-палестинцев.

У Ирана сильные позиции среди шиитов в Ираке? Но кто оккупировал и фактически развалил Ирак? Разве не американцы создали все условия для того, чтобы в иракском хаосе и смуте местные шииты обратись к своим единоверцам в соседнем Иране?

Иран поддерживал Асада в Сирии? Конечно. Потому что зародившийся в оккупированном американцами Ираке ИГИЛ* мог привести к коллапсу и Сирию, оставив в одиночестве ливанскую «Хезболлу» (то есть сделав Ливан беззащитным перед Израилем), что категорически не устраивало Тегеран.

Йеменских хуситов тоже называют иранскими прокси. Но в Йемене можно увидеть сочетание гражданской войны с внешней интервенцией со стороны саудитов и эмиратчиков, а хуситы не просто выстояли в многолетней битве, но еще и бросили вызов Израилю и Штатам, пытаясь вступится за Газу. Иран помогал им оружием? Ну да. Но воюют-то они сами, а не по иранскому принуждению.

А как же быть с иранскими планами уничтожения Израиля? Создать атомную бомбу и сбросить ее на Тель-Авив (а также Париж, как теперь рассказывают нам израильские лидеры). Но никакой иранской бомбы в природе не существует, в отличие от израильской, которая появилась еще до возникновения Исламской Республики.

Израиль уже 40 лет пугает всех скорым созданием иранского атомного оружия, и если бы Иран хотел обзавестись бомбой, то он давно бы уже это сделал. И, кстати, так было бы лучше для всех. Потому что тогда не было бы никакого 13 июня, то есть нападения Израиля на Иран.

Но Иран не хотел иметь ядерное оружие, полагаясь на свою армию и ракетную программу. Рассчитывая, что Израиль не решится напасть на него, опасаясь ответного мощного удара.

В этом была главная ошибка иранского руководства — они недооценили степень агрессивного безумства Нетаньяху и переоценили уровень собственной контрразведки и ПВО.

Израиль десятилетиями готовился к войне с Ираном, и на его стороне была вся мощь англосаксонских разведок и военных технологий. Естественно, Израиль всегда хотел провести операцию против Ирана руками США, но в итоге решил рискнуть начать ее самостоятельно, чтобы потом втянуть Америку в большую войну.

Именно этот этап мы сейчас и наблюдаем с ужасом и возмущением. Израиль — это просто острие копья, самостоятельно он разбить Иран не может. Для этого ему нужны Штаты, и в ближайшие дни мы увидим, получится ли у Нетаньяху развести Трампа на американские удары по Ирану.

Будем надеяться, что даже с помощью провокаций у него это не получится. Потому что Иран не капитулирует даже под американскими ударами, хотя и будет сильно обескровлен. Маловероятно и падение исламского режима.

А вот то, что после американских ударов Иран сделает все для получения ядерного оружия, — несомненно. И тогда ядерный Армагеддон в регионе станет только вопросом времени — и не Иран будет в этом виноват.

*Террористическая организация, запрещённая в России.