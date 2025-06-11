Ценности важнее всего, без них не будет ни суверенитета, ни счастья, ни великой России. К тому, что ценности, смыслы, идеалы — это самое главное для государства, общества, народа, мы шли всё постсоветское время. Но только в последние годы понимание этого стало если не всеобщим, то действительно массовым.

Иван Шилов ИА Регнум

И поэтому никого не удивляет, что последнее заседание Совбеза России было посвящено «вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей» — так на чиновничьем языке формулируется главный вопрос наших дней.

Да, именно вопрос о ценностях сейчас ключевой. Война, Украина, Запад, экономика, национальный вопрос, миграция, социальная справедливость, демография — всё это на самом деле зависит от того, как мы отвечаем на главный вопрос: в чем наши ценности, во что мы верим, какими хотим быть?

Где сокровище ваше, там и сердце ваше — применительно к народу и его государству это точно так же верно. Во что верим, что считаем правильным, вокруг чего объединяемся — то в итоге и получим, построим. Или разрушим имеющееся…

Поэтому Владимир Путин в своем вступительном слове и сказал, что тема не просто крайне значимая, но и «напрямую связанная с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, с решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений, обеспечения преемственности нашего развития как государства, народа, общества».

Без преемственности, традиции нет не только государственности, нет и жизни народа — как физической, так и духовной. И вторая напрямую зависит от первой: если люди разобщены, атомизированы, не чувствуют своего единства ни с окружающими, ни со своими предками, то у них не будет и ответственности — ни перед предыдущими поколениями, ни перед страной, ни перед потомками.

Да и потомков этих просто не будет — зачем они вообще нужны одинокому и дезориентированному путнику?

Спор о ценностях идет всегда, и не только в России, но и в любой цивилизации. Но у нас есть простой критерий для их определения: ценности — это традиция, национальная по форме и духовно-нравственная по содержанию, обновляемая, но неизменная в своей сути. Собственно, так это и формулирует президент:

«Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю.

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Такие ценности, определяющие для нас, — это единство народов России, приверженность правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успеха всей страны. И конечно, это патриотизм, преданность Родине».

Живем ли мы сами по этим ценностям? Несправедливости, жесткости, воровства, лжи и насилия много в нашей жизни, но важно, что мы не считаем их нормальными и правильными, не готовы смириться с тем, что «человек человеку волк» и «бабло всегда побеждает».

Любое общество греховно по сути человеческой природы. Но вопрос в том, стремится ли оно к исправлению или следует пороку.

Наш народ прошел через огромные, в том числе духовно-нравственные испытания и искушения за постсоветские годы и теперь уже на собственном опыте очень хорошо понимает, в чем состоят его настоящие ценности. И требует такого же понимания от элиты. И ровно к этому же постоянно подталкивает ее и Владимир Путин.

Для которого важно не просто передать страну в руки настоящих, честных патриотов, но и помочь привить новым поколениям истинные ценности любви к Родине:

«Чтобы наши дети, подростки глубоко понимали, что быть гражданином — это значит знать и уважать историю страны, не предавать своих корней, трудиться для близких, для малой родины, для Отечества, брать на себя ответственность за его будущее».

Никто не хочет накачивать новые поколения казенным имитационным патриотизмом. Наоборот, нужно творческое искреннее чувство, основанное на знании истории пути собственного народа и любви к нему.

Путин говорил и о том, что молодежь должна быть не просто широкообразованной, но и «глобально конкурентоспособной в знаниях, компетенциях, предлагать свои оригинальные идеи, решения, а не копировать чужие».

Самостоятельность мышления — как исторического, так и изобретательского — принципиально важна для сохранения и развития русской цивилизации. Уникальной, но вовсе не закрытой от мира, а наоборот, в соответствии с нашей традицией проявляющей большой интерес ко всем инаковым цивилизациям, ведь «широк русский человек».

Если мы хотим не только сберечь свою самость, но и увидеть «русский прорыв», нам нужно быть открытыми миру. Но при этом держаться корней и опираться на собственное мировоззрение.

Без этого мы снова может стать жертвой собственных наивных иллюзий и циничных чужих игр, как уже было в нашей истории, когда «передовое общество» и государство противопоставлялись другу другу и сталкивались лбами.

Но сейчас Путин «уверен, что у нас действительно растёт поколение, понимающее, что такое свобода и ответственность одновременно, способное приумножать социально-экономический, научный, культурный потенциал страны, которое стремится идти вперёд, добиваться успехов и не отделяет свою судьбу от судьбы России».

Не отделяет — то есть ощущает себя естественной частью народа и страны. Закрепить и укрепить эту тенденцию принципиально важно, ведь ценности могут передаваться только тем, кто хочет их воспринимать как свои собственные.

Тогда и противостоять чужому влиянию будет гораздо проще. Защита вообще вещь важная, но запреты сами по себе ничему не помогут, если нет своего корня, своей идеи. Путин и об этом говорил:

«Лишив народы своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить, превратить в вассалов. И потому важно противодействовать попыткам навязать нашим гражданам — особенно молодёжи — установки, разрушающие наши ценности. Необходимо жёстко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические и межрелигиозные конфликты.

При этом мы должны понимать, что какие-то отдельные запреты, попытки глухо отгородиться от глобальной информационной системы, от глобального информационного пространства в современном мире абсолютно неэффективны».

Мы не отгораживаемся от мира — ровно напротив. Хотя мы должны формулировать и защищать свои ценности в первую очередь для собственного блага, и без них мы станем беспомощны в мире — нам интересен и важен весь остальной мир во всем его цивилизационном и ценностном многообразии.