Азербайджан опять недоволен Россией. На сей раз поводом для обиды стало интервью помощника Путина Владимира Мединского. МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором «рекомендовал» Мединскому «не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции».

Иван Шилов ИА Регнум

Что же так возмутило Баку?

То, что помощник президента России «сравнивает российско-украинскую войну с ситуацией, имевшей место в Карабахе»:

«Такое сравнение неуместно, поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какого-либо государства и не вел агрессивных войн против какой-либо страны… Карабах — исконная азербайджанская земля. Россия сама признавала и признает Карабах территорией Азербайджана».

Вот так вот нас отчитывают за «неуместное сравнение», еще и упрекая помощника Путина в том, что он «либо не осознает, либо не хочет осознавать позицию своего государства по этому вопросу».

Но у Мединского нет ни слова про непризнание Россией Карабаха азербайджанским. А вот позиция Баку, судя в том числе и по заявлению МИДа, состоит в том, что Москва ведет «агрессивную войну»?

Однако дело в том, что Мединский в интервью RT использовал сравнение с Карабахом вовсе не для того, чтобы задеть Баку, — и это ясно любому грамотному слушателю и читателю. Он вообще говорил об условиях, на которых Россия готова заключить мир с Украиной, и объяснял, почему опасно просто договориться о прекращении огня и перемирии, не достигнув настоящего мирного соглашения.

Именно в связи с этим Мединский и вспомнил про Карабах: «Знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах. Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война.

Мы не хотим, чтобы у нас создавался повод — гигантский Карабах, не признанный никем, — из-за которого может разразиться ядерная война. Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории».

Здесь всё просто. Россия хочет официального признания Украиной и Западом принадлежности ей новых территорий для того, чтобы исключить попытку отвоевать их у нас. Пример с Карабахом хорош именно потому, что неопределенность с его статусом стала поводом для войны между Азербайджаном и Арменией в 2020-м.

Напомним реальную историю.

После распада СССР, одним из катализаторов которого как раз и стал спор за Карабах, первый межнациональный конфликт перестройки, Армения победила в войне с Азербайджаном и присоединила к себе Карабах, в советские годы бывший автономией в составе Азербайджанской ССР.

Причем в результате под контролем армян оказался не только сам Карабах, где они и до войны составляли большинство населения, но и окружающие его семь районов, откуда бежало и было изгнано азербайджанское население.

Формально Карабах был провозглашен независимой республикой, но ни Россия, ни какая-либо другая страна мира никогда ее не признавали. Более того, Карабах не был признан даже самой Арменией, которой так было удобно с международно-правовой точки зрения (то есть с позиции мирового сообщества).

В том числе и потому, что Армения входит в ОДКБ, то есть военный союз с Россией, а в случае, если бы она официально аннексировала Карабах, ни о каком участии в ОДКБ не могло бы быть и речи.

Но перспективы удержания Карабаха Арменией всегда были очень сомнительными, потому что Азербайджан никогда не отказывался от намерения вернуть потерянные территории.

При этом Россия неоднократно пыталась урегулировать конфликт и предотвратить практически неизбежную войну. За четверть века Москва предлагала Еревану разные пути решения проблемы.

Для начала было бы необходимо вернуть Азербайджану большую часть семи районов вокруг Карабаха, откуда были изгнаны азербайджанцы, а потом уже договариваться о возвращении азербайджанских беженцев в сам Карабах и его дальнейшем статусе. И всё это под гарантии и при участии России.

Но армяне оставались глухи к предложениям и предупреждениям. И в итоге потеряли всё в ходе войны 2020 года, в которую Россия никак не вмешивалась, ведь юридически речь шла о восстановлении Азербайджаном контроля над своей собственной территорией.

Упрямство и самонадеянность Еревана привели к тому, что несколько десятков тысяч карабахских армян в итоге бежали в Армению. Хотя, если бы конфликт был урегулирован раньше и без войны, можно было бы обеспечить им широкую автономию в рамках Азербайджана.

Почему Мединский напомнил об этом? Потому что статус Карабаха не был определен все годы его существования. Фактически он был частью Армении, а юридически не был признан даже ею самой.

Да, новые регионы официально включены в состав России. Но если Украина не признает новую реальность, то не будет никаких гарантий того, что в какой-то момент (даже через двадцать пять лет, как это было в случае с Карабахом) она не попытается вернуть их.

Тем более если она, как того хотят в Киеве и на Западе, со временем вступит в НАТО — то есть России будет угрожать новая западная интервенция.

Но Россия не Армения, а Украина не Азербайджан, и даже вместе с НАТО она не сможет вернуть утраченное. Но возникнет реальная угроза ядерной войны — и именно об этом предупреждает Мединский.

Зря беспокоится, нагнетает? Украина и тем более НАТО никогда не нападут на Россию, опасаясь ядерного оружия?

Сейчас это кажется несомненным, а что будет через двадцать-тридцать лет? Если, конечно, Украина сохранится к этому времени… А вдруг в России, не дай Бог, начнется какая-нибудь смута и Запад решит воспользоваться моментом, нашей слабостью?

И что, тогда — перед запуском ядерных ракет — мы будем вспоминать о том, что в 20-е годы Запад не признал наши новые границы, как сейчас вспоминаем о том, что заверения об отказе от расширения НАТО в 1990-м не были зафиксированы юридически?

Россия просто не может себе позволить оставлять потомкам такие «закладки», нерешенные вопросы. Поэтому вопрос признания новых территорий является абсолютно необходимым условием любого мирного урегулирования.

Карабах развалил большую Россию — СССР, и мы больше не позволим создавать новые «карабахи», тем более на исторических русских землях.