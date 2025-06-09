* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Андрей Макаревич* давно уже перебрался в Израиль, ведь нельзя же было жить в «стране, которая воюет с соседями» (формулировка не его, но популярная среди релокантов 2022 года).

Иван Шилов ИА Регнум

После 7 октября 2023-го пацифизм музыканта мутировал. Он не выступал против войны в Газе, не протестовал против массовых убийств палестинских женщин и детей, принявших форму открытого геноцида.

Всё ровно наоборот — Макаревич требует войны до победного конца. Возмущает его совсем другое. Вот что он написал на днях после похода на «прекрасный концерт моих друзей Алексея Кортнева и Максима Леонидова» в Тель-Авиве:

«Событие было несколько омрачено очередной демонстрацией в самом центре Тель-Авива. Опять сотня блаженных с горящими глазами остановили жизнь всего города, опять десятки тысяч граждан не смогли вовремя попасть туда, куда были должны. Опять «Заложники — любой ценой!».

Я хочу спросить у этих борцов с плакатиками: ваша «любая цена» — это что? Наши солдаты, которые гибнут каждый день, защищая нас (и вас!), пытаясь отбить заложников с оружием в руках, а не размахивая ленточками — это какая цена?

А зверье, которое сотнями выпускают из тюрем и которое завтра снова начнет взрывать и убивать нас (и вас!) — это какая цена? Мы не топчем память наших солдат, выпуская их на свободу? А ваши дети — это какая цена? Любая? Не хотите отдать их взамен? Достали!».

Демонстрации и акции протеста родственников заложников, взятых в плен ХАМАС, проходят в Израиле постоянно, и Макаревич уже не раз возмущался поведением новых соотечественников.

Освобождение заложников (наряду с уничтожением ХАМАС) было объявлено официальной целью вторжения израильской армии в Газу. Но спустя почти двадцать месяцев верить в это может только слепоглухонемой.

Потому что из двух с половиной сотен заложников в живых сейчас осталось около 20, и еще примерно три десятка тел остаётся в руках ХАМАС. Все остальные или освобождены в рамках обменов, или погибли в результате бомбежек израильской армии.

Причем абсолютно понятно, что большинство заложников могли бы быть живы и давно уже на свободе. Если бы израильские власти согласились на устойчивое перемирие и вывод войск из сектора Газа, что неоднократно предлагалось тем же ХАМАС на переговорах через посредников начиная с конца 2022 года.

Но Нетаньяху это было не нужно — заложники для него лишь повод для операции по уничтожению Газы, ликвидации ее даже формальной автономии и выдавливания оставшегося в живых населения за границу.

Именно поэтому все перемирия срывались израильской стороной, а геноцид населения Газы и уничтожение ее инфраструктуры продолжалось.

Знает ли об этом Макаревич? Нет, он просто не хочет знать ничего о том ужасе, который происходит совсем недалеко от его дома. Для него израильские солдаты «защищают нас и пытаются отбить заложников с оружием в руках» и требовать остановить их — недопустимо.

Сколько еще тысяч палестинских детей и женщин должны быть убиты, чтобы Макаревич начал сомневаться в собственных представлениях о происходящем?

Наивный вопрос. Даже если будут убиты и ранены не 200 тысяч, а все 2,5 миллиона жителей Газы, ни одна слезинка не прольется из его глаз. Потому что палестинцы для него не люди, а зверье.

Так он называет освобождаемых из израильских тюрем палестинских «террористов», притом что все знают: Израиль вешает этот ярлык на любого палестинца, сопротивляющегося оккупации.

Только за время войны в Газе в тюрьмы были брошены тысячи палестинцев, в том числе и с Западного берега реки Иордан. Многих из них выпустили при обмене, чтобы потом снова арестовать или даже убить. Палестинцы живут так десятилетиями и ничему уже не удивляются.

А вот Макаревич удивился реакции на свой пост про демонстрантов, когда некоторые израильтяне стали возмущаться его позицией:

«Удивительно, что уровень хамства, неумение читать (либо сознательная подмена моих мыслей тем, с чем удобнее спорить) — абсолютная калька с путинских ботов. А я-то думал, я от них уехал».

Макаревичу не нравятся палестинцы, но и не все евреи ему подходят. Понятно, что ни жизни заложников, ни жизни палестинцев ему не важны. Но и израильтяне, не согласные с его картиной мира, для него «путинские боты».

В Израиле очень многие, даже большинство, заражены абсолютно животным расизмом. Их ненависть к палестинцам, арабам не имеет никакого логического объяснения. Ее можно объяснить лишь ненавистью насильника, пытающегося вытеснить свое чувство вины перед жертвой.

Макаревич не просто быстро стал разделять это чувство — ему было легче это сделать потому, что еще в России многие «лучшие люди» с плохо скрываемым презрением относились к простым людям, «быдлу», очень часто почему-то оказывавшимся обычными русскими людьми.

Этот полусоциальный расизм был особенно заметен у многих единомышленников Макаревича с того же «Эха Москвы». Но в Израиле он раскрылся в полную силу. Только теперь вдобавок к русским он еще обращен и на «неправильных» евреев — не таких, как «умный и чуткий» Макаревич.

Сам же он не русский и не еврей, а просто оправдатель геноцида — именно таким он и останется в истории.

*Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом