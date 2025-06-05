Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Украинские «Слуги народа» оперативно подсуетились, приняв поправки в Гражданский кодекс, избавляющие от необходимости возиться с телами своих погибших защитников и позволяющие сбросить их в безымянные могилы. Буквально через два дня после того, как российская сторона объявила о передаче шести тысяч трупов военнослужащих ВСУ, погибших в Курской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно новым нормам, пропавшие без вести в результате боевых действий будут признаны погибшими через два года после завершения войны и только по решению суда. Но если обстоятельства требуют, то можно признать человека погибшим, но не ранее чем через полгода «с момента наступления обстоятельств, которые дают основание предполагать его гибель».

То есть умереть за интересы власти нужно прямо сейчас, а компенсацию семье заплатят потом, когда-нибудь. Но это не точно.

И в числе авторов законопроекта — записные патриоты, клеймо некуда ставить: наша любимица Марьяна Безуглая, сын советских ученых Никита Потураев, «соросенок» и бывший глава местного филиала Transparency International Ярослав Юрчишин. Всего 25, как сказали бы на Украине, «достойников», собравшихся вместе, чтобы плюнуть в лицо своему народу.

Хотя это нам тут со своей колокольни кажется, что это плевок.

На самом деле линия отношения к «героям» не меняется уже много лет, просто так явно это никогда не демонстрировалось и тонуло в бесконечном воспевании подвига воинов, которые на самом деле не умирают, а живут вечно.

Ну а раз они живы — то и денег их семьям платить не надо.

Началось жонглирование трупами в 2014 году, но речь не о гробах, которые таскали на Майдан, а о тех, кто отправился наказывать «донецкое быдло» и «сепаров», чтобы научить их любить родину.

У новой власти были совершенно конкретные задачи: слить дурную энергию вчерашних «сотен самообороны», чтобы они не путались под ногами; отвлечь внимание общества от Крыма, оставленного без единого выстрела и на фоне массовой измены присяге; лишить избирателей мятежного востока возможности проголосовать на важных выборах.

Остальное — мелочи, не заслуживающие беспокойства.

Так что новые «милиционеры», «нацгвардейцы», «тероборонцы» и просто вооруженные банды «добровольцев» дружно отправились воевать и, конечно, гибли. Но поскольку большинство из них нигде не были учтены, не числились на воинской службе и принимали участие в абсолютно незаконных мероприятиях, то с государства и взятки гладки.

Поставленные задачи-то решаются, чего вам еще, собакам, надо? Мы вам дякуем,вот красивые борды про «киборгов» — и этого достаточно.

Минобороны Украины озаботилось лишь сбором тел военнослужащих ВСУ, для чего была создана гуманитарная миссия «Чёрный тюльпан», сформированная на базе общественной организации из поисковиков, занимавшихся работой по погибшим солдатам Красной армии.

Начали они свою деятельность осенью 2014 года в районе Саур-могилы.

Не обеспеченные практически никакими профессиональными средствами защиты, общественники вывозили разложившиеся тела и передавали представителям военного ведомства. Кого-то идентифицировали по документам, сим-картам и другим полезным вещам, но далеко не всех, в лучшие годы — около половины.

А с остальными поступали просто. Останки в мешках за линией разграничения передавались военным, а дальше их закапывали в номерных могилах возле Днепропетровска. Мол, «потом опознаем».

Кстати, я еще тогда интересовался, каким образом устроена система идентификации — есть ли единый образец «смертного медальона», как выстроена вертикаль учета. И оказалось, что никак она не выстроена. У каждого ведомства свои соображения на этот счет, а медальоны кто хочет — пусть сам покупает и набивает.

Те, кто со слюнями визжал про «преступный совок», который оставил на полях сотни тысяч безымянных солдат «чтобы не платить вдовам пенсии», оказался стократ хуже. Потому что советская власть пенсии семьям «пропавших без вести» всё же платила и единую систему идентификации внедрить пыталась.

А этих просто кинули, как мусор, гнить по посадкам.

Но и опознанных, в том числе доставленных родным для захоронения, вниманием власть не жаловала. Сначала надо было доказать, что покойный действительно был участником боевых действий, а не попал под поезд или выпал из окна. В случае со всякими добробатами это было весьма непросто, а зачастую и невозможно.

Семьям же «официальных» военных нужно было просто помучаться и побегать по инстанциям — как и тем, кто вернулся с ранениями и увечьями. Поскольку уже в 2015 году постмайданная Украина находилась перед угрозой дефолта и выпрашивала кредит МВФ.

А в 2016 году гуманитарную миссию свернули, поскольку надоели.

В 2022 году успешный фокус был повторен, поскольку если тема работает — придумывать ничего нового не нужно. Горящих внутренним пламенем патриотизма записывали в батальоны территориальной обороны, пообещав, что служить они будут только дома и всё это пойдет в зачёт по деньгам и статусу участника боевых действий.

Но, как любил говаривать мой друг Вова, чуть было сам не вляпавшийся в ТрО на почве жадности, «на… ка [обман] — друг чекиста». Поэтому никому ничего в итоге не засчитали, а тэрэошников отправили кого в Бахмут, биться головой о российских штурмовиков, кого в Авдеевку, а кого под Херсон, бегать по минным полям.

И оставляли их тела в местах боёв точно так же, как и представителей других видов вооруженных сил. Поскольку отцы-командиры с удовольствием получали за них материальное обеспечение и денежные выплаты.

В то время как жена одного нашего с Вовой общего знакомого, который в ТрО таки вляпался и погиб под Черниговом, получить за него компенсацию не может до сих пор.

Система получения обещанных 15 миллионов гривен (примерно 28,5 млн рублей) выстроена так, чтобы до финиша дошло как можно меньше претендентов. И на руки дадут только 20% — остальное кусками в течение трех лет. Так что сразу шесть тысяч мертвых тел, опознать которые с помощью анализа ДНК — дело техники, это такие же ненужные хлопоты, как и мешки с трупами в 2014–2016 годах.

Проще их так же закопать в других номерных могилах, записав в пропавшие без вести, а поправки в Гражданский кодекс отодвигают проблему на неопределенное «через два года после войны». В конце концов, весь корпус пропаганды внедряет в общественное сознание мысль, что погибнуть за Украину — не просто почетно, это долг каждого гражданина.

Ты рождаешься и живешь, только чтобы умереть. Более достойной судьбы не существует, и тот, кто хочет другого, — обычный предатель. А то, что 25 народных депутатов, позаботившихся об экономии скудного бюджета, вполне живы, упитанны и умирать не собираются, — ну так кто-то же должен всем этим руководить.

В частности, организовывать ловлю на улицах новых «героев», которые многое должны государству — безо всяких встречных обязательств.