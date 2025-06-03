К меморандуму, подготовленному Россией к вчерашним переговорам в Стамбуле, многие относятся несерьёзно — и не только на Украине, но и у нас в стране.

Иван Шилов ИА Регнум

Мол, все это игра в переговоры ради игры с Трампом, поэтому написанное в документе не имеет никакого значения. Все равно победа будет достигнута на поле боя, а пока ее нет — нет никакого смысла что-либо всерьёз обсуждать с нынешней украинской властью.

Не отрицая первостепенного значения военной составляющей пути к победе, стоит все же внимательно относиться к нашим предложениям. Мало просто назвать их ультиматумом — важно понять, что он содержит и к чему ведет.

Россия не впервые называет условия, на которых она готова завершить боевые действия против Украины. Но впервые они сформулированы как конкретный пошаговый план действий.

То, что сейчас он невыполним — то есть не может быть принят Киевом — не означает, что Россия выставляет его формально, для проформы, и уж тем более не означает, что мы можем от него отказаться.

Нет, это реальный план завершения войны — если и когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе. Никакой альтернативы ему нет, если мы имеем в виду не просто временное перемирие, а именно окончательное урегулирование, основные параметры которого и изложены в нашем меморандуме.

Путь к подписанию договора об окончательном урегулировании может быть долгим, но начинается он с установления перемирия. В этом году, в следующем ли, или через несколько лет — никто не знает, когда оно будет установлено. Но важно, что Россия прописала условия, на которых она не согласится.

И принятие этих условий по сути будет означать, что в Киеве дозрели до понимания неизбежности завершения войны на условиях России, то есть готовы принять и основные условия будущего мирного договора.

Всякое другое перемирие, установленное без этого, будет просто шатким, временным прекращением огня, причем независимо от того, продлится ли оно месяц или год. Россия не отступит от своих требований к Украине и Западу, так что для устойчивого мира придется принять наши условия. Не сейчас, так позже.

Ключевых условий для перемирия несколько, но их можно свести к двум пунктам: военному и политическому.

Военный состоит из запрета на передислокацию ВСУ, прекращения мобилизации и любой иностранной военной помощи, включая разведывательную.

Также исключается военное присутствие третьих стран на украинской территории — это чтобы окончательно похоронить провокационную идею об отправке британских и французских контингентов.

Нужны будут и гарантии отказа Киева от диверсионной и подрывной деятельности против России и наших граждан.

Политические условия обозначают путь к подписанию договора, которое возможно только после выборов президента и парламента. То есть Киев отменяет военное положение — и проводит выборы. И уже с новой властью Москва подписывает договор об окончательном урегулировании.

В его параметрах нет ничего принципиально нового — нейтральный статус Украины, ограничение численности ВСУ и полный запрет на военную деятельность третьих государств на ее территории — но подробно расшифровано, что имеется ввиду.

Например, из-за запрета на военную деятельность западных государств на Украине потребуется отменить договоры и соглашения, заключенные Зеленским с множеством стран НАТО.

В договоре также должны быть гарантирована защита прав русскоязычных, придание официального статуса русскому языку и снятие ограничений на деятельность Украинской православной церкви.

Не забыты и требования запрета националистических организаций, отказ от требования репараций, снятие взаимных санкций и восстановление газового транзита.

То есть после подписания такого договора Украина и Россия смогут начать восстанавливать полноценные отношения двух соседних государств, переживших трагедию братоубийственной войны, но вернувшихся на общий исторический путь.

Украина перестанет быть марионеткой и орудием Запада, объектом его притязаний и вернется в орбиту России.

Что мешает нынешней украинской власти согласится на наше предложение? Пролитая кровь? Желание любой ценой стать частью Европы и Запада? Страх потерять власть? Ненависть к России и русским?

Поддержка Запада, часть элит которого уже посчитала Украину своей и не хочет отказываться ни от нее, ни от надежд нанести России стратегическое поражение, отодвинуть исторические границы русского мира и Европы на восток?

Мешает всё вместе. Но для нас это уже не имеет никакого значения.

Нынешняя украинская элита свой выбор сделала, и заставить ее уйти может только сила. Внешняя — военная и политическая — и внутренняя, то есть народная. А в идеале — сочетание всех трех.

Россия продолжает давить и наступать, на Западе получают уверенный перевес сторонники отказа от борьбы за Украину, а на самой Украине начинается борьба за власть, перерастающая в смуту.

Власть на Украине меняется (может быть, даже в результате выборов), и к управлению приходят те, кто признает абсолютную бесперспективность дальнейшего сопротивления России и ставки на проект «Украина как антироссия». После чего заключается перемирие и начинаются переговоры о мире.

И вот тогда и пригодится нынешний меморандум — потому что его принципиальные положения неизменны, а цели понятны.

Россия никогда не откажется ни от них, ни от борьбы за Украину просто потому, что борется за саму себя, за свое единство, за свое будущее. И никто и ничто не сможет остановить нас на этом пути.