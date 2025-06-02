Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прямые закупки газа у России могли бы вывести экономику страны из кризиса. По его словам, если бы правительство Майи Санду договорилось с «Газпромом», сейчас бы республика имела дешевое электричество и газ, что более чем благоприятно сказалось бы на экономическом росте в одной из самых бедных, наряду с Албанией и Украиной, стран Европы. Но пока нет особых оснований полагать, что ситуация с энергоносителями в Молдавии радикально изменится.

Иван Шилов ИА Регнум

Напомним всю подноготную газовых проблем Молдавии. С 2022 года правительство Санду декларировало стремление «избавиться от зависимости от российского газа». Тогда же было принято решение покупать газ для самой Молдавии на европейском рынке, тогда как в Приднестровскую Республику (ПМР) он по-прежнему должен был поступать из России (по турецко-балканской системе газопроводов). Кишинёв брал на себя ответственность за поставки газа в ПМР. Важный момент: это не было актом благотворительности. Большую часть электричества Молдавия закупала именно в Приднестровье (где оно генерируется из газа). Альтернатив было не сказать что бы много, а в Европе цены были намного выше — более того, даже электричество европейской генерации проходило через территорию Приднестровья, прежде чем попасть на Левобережье. В общем, это было сотрудничество, выгодное всем сторонам, хотя мотивы Кишинёва в отказе от российского газа понять сложно.

В Новый год 2024/25 случились два крупных события. Во-первых, прекратились поставки газа в Европу из России через территорию Украины. Во-вторых, обострился спор между Молдавией и «Газпромом» по поводу поставок. Кишинёв задолжал российскому газовому монополисту, причём сам факт задолженности не отрицался ни одной стороной — вопрос был лишь только в объёмах. Молдавия отказалась погашать долг, и поставки прекратились, из-за чего и возник энергетический кризис.

В течение нескольких дней «Молдовагаз» покупал топливо для «Тираспольтрансгаза» (за его же средства) на Румынской товарной бирже. Получалось дорого для всех. Выход был найден при посредничестве Будапешта. С 14 февраля 2025-го газ в ПМР стала поставлять венгерская компания MET Gas and Energy Marketing. Изначально предполагалось, что Приднестровье будет получать его только до конца февраля, но затем этот срок был продлен до конца марта, а затем и дальше.

Кишинёв, однако, всё ещё недоволен. В правительстве Санду заявляют, что не исключают введения дополнительных налогов для приднестровского региона, если выяснится, что крупные местные предприятия «получают экономическое преимущество» благодаря действующей формуле поставок газа. О каком преимуществе речь, понять сложно. Скорее, можно сделать вывод, что Кишинёв явно нацелен на конфронтацию. В данный момент Молдавия и так получает средства за транзит венгерского газа по своей территории в ПМР.

Можно подумать, что Молдавия как-то особенно сильно за счет этого выигрывает. Но ничего подобного. Страна давно находится в тяжелом экономическом состоянии (это в принципе ситуация многих европейских соседей России, например, Эстонии и Финляндии — разрыв взаимовыгодных отношений стоит недешево). После обвала ВВП на 5% в 2022 году восстановления не случилось. В 2023 году показатель вырос всего на 0,8%, в 2024-м — на 1%. По прогнозам европейских аналитиков, и в этом году рост не превысит 1%. По сути, показатели ВВП в стране даже на конец 2025 года будут ниже, чем в 2019 году.

И это, возможно, еще оптимистичный прогноз. Рост цен на электроэнергию в первые месяцы этого года составил 65–75% для конечных потребителей. Это ставит страну в тяжелые условия, так как одним из немногих ее преимуществ перед другими европейскими государствами были дешевые энергоресурсы. Есть, конечно, надежды на помощь со стороны ЕС, но вообще у Брюсселя сейчас и так головной боли хватает. В целом мы получаем тот самый экономический кризис, о котором говорит Додон. Ни себе ни людям. При этом выборы в Молдавии еще не скоро, так что власти, по большому счету, всё равно.

Нас же больше интересует, что будет с Приднестровьем. В конце года поставки газа потребуется увеличить, так как отопление съедает больше, чем просто генерация электроэнергии. Пока сложно понять, каким образом будет найдено решение. Финансово этот вопрос вполне подъемный, но многое будет зависеть от готовности Кишинёва идти на разумные уступки. И такое благоразумие пока не просматривается.