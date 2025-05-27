Дональд Трамп возмутился действиями Владимира Путина. То есть тем, что российская армия продолжает наносить авиаудары по Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

Последний массовый удар пришелся на выходные, и при атаке на военные и инфраструктурные объекты и ответном огне украинских сил ПВО не обошлось, увы, без жертв среди гражданского населения.

Россия не объявляла перемирия, а Украина продолжает ежедневные массовые атаки беспилотников на объекты энергетики, ВПК и аэропорты. Но Трамп недоволен именно российскими ударами. Он заявил, что Путин без всякой причины запускает ракеты по украинским городам и убивает людей, то есть сознательно бьет по мирному населению.

Может быть, Трамп перепутал Украину с Газой? Ведь именно там Биньямин Нетаньяху возобновил бомбежки и удары по мирным гражданам, целью которых является полная зачистка сектора от палестинцев.

Нет, Трамп ничего не перепутал. Геноцидом в Газе он не возмущается, а вот несговорчивость Путина, готового к переговорам, но не к прекращению боевых действий без достижения серьезных договоренностей, вывела его из себя.

Трамп даже написал, что не знает, что случилось с Путиным: «Он стал совершенно безумен». И добавил, что он всегда говорил, что Путин «хочет захватить всю Украину, а не только ее кусочек, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России».

То есть Трамп считает, что Россия погибнет, если установит контроль над Украиной? Суждение, прямо противоречащее общему убеждению атлантистов, уверенных в том, что без Украины Россия никогда уже не станет великой державой.

Но не будем спорить с нередко косноязычным Трампом. Куда важнее понять причины изменения его отношения к Путину — и было ли оно вообще.

Несмотря на громкие слова, в Москве отреагировали максимально сдержанно. Понятно, что Трамп не меняет своего общего отношения к украинскому конфликту. Он хочет его прекратить — и Путин в ответ говорит ему о точно таком же своем желании.

Но Путину для этого нужны совершенно конкретные обязательства Киева и Запада, на которые они, очевидно, еще не готовы пойти. Поэтому начало прямых российско-украинских переговоров было не свидетельством готовности Путина заключить перемирие без всяких условий, а шагом навстречу инициативе Трампа.

Путин не обманывает Трампа и его посланника Стивена Уиткоффа, он просто ждет, когда Запад и Киев созреют до принятия российских условий. Ждет, продолжая военные действия и допуская, что переговоры об Украине с Штатами вообще ни к чему не приведут.

Все честно. Однако Европа и Киев хотят убедить Трампа в том, что Путин изначально обманывает его и просто тянет время. Показательно в этом смысле заявление Эммануэля Макрона:

«Нельзя говорить, что мы готовы к переговорам и бомбить. Такая двусмысленность показывает неискренность переговоров… Думаю, что президент Трамп понимает, что когда президент Путин сказал, что готов к миру, он ему солгал… В последние часы мы вновь стали свидетелями проявления гнева Дональда Трампа. Это своего рода нетерпение. Теперь я просто хочу, чтобы это вылилось в конкретные действия».

Конкретные действия — это не просто новые санкции США против России, это смена самого курса Трампа. Раз Путин его обманывает, Вашингтон должен перейти к силовому давлению на Россию, то есть вернуться к политике Джо Байдена.

Запад снова единым фронтом пообещает стоять с Украиной столько, сколько нужно, нарастит поставки оружия и введет против России новые, желательно «адские» санкции.

А начавшийся американо-российского диалог, не только по Украине, а по всему комплексу отношений и глобальных проблем, будет остановлен. Именно к этому подталкивают Трампа европейские атлантисты и Киев.

При этом они уверяют президента США в том, что смена курса нужна не ради бесконечной войны, а потому что только такая тактика может заставить Россию согласиться на перемирие. То, что три года западной поддержки Киева не заставили Москву отказаться от борьбы, игнорируется или объясняется тем, что Россия еще не была достаточно истощена.

А вот сейчас стоит только поднажать, как Путин осознает всю тупиковость ситуации и согласится все заморозить, в крайнем случае по «корейскому варианту», без подписания окончательного мирного соглашения.

Проблема в том, что Трамп в это не верит. Ни в то, что эскалация со стороны Запада вынудит Путина уступить и отступиться, ни в то, что угрозы такой эскалации способствуют продвижению российско-американского диалога.

Трамп не хочет повышать ставки и пугает всех тем, что в случае неудачи процесса мирного урегулирования просто выйдет из него, отстранится от ситуации.

Но на самом деле это пугает только Европу, которая самостоятельно не сможет выдержать борьбу с Россией за Украину. Поэтому Трампа и пытаются убедить в том, что Путин им манипулирует, чтобы вернуть его к прежнему американскому курсу.

Однако, даже ругая Путина, Трамп не забывает пройтись по Зеленскому, то есть демонстрирует стойкое нежелание занимать чью-то сторону.

Угроза того, что Трамп просто выйдет из процесса, сейчас действительно велика, однако пока еще она уступает шансам на то, что он предпочтет сохранить свою позицию примирителя сторон.

На днях Москва предоставит меморандум, где будут содержаться требования к Украине, выполнение которых позволит объявить перемирие и начать полномасштабные переговоры. И хотя нет никаких сомнений в том, что он будет отвергнут Киевом, новый раунд российско-украинских переговоров все же состоится в июне.

Причем он пройдет близко по времени к двум саммитам с участием Трампа: в середине июня пройдет встреча «Большой семерки» в Канаде, а 24 июня в Нидерландах соберутся руководители стран НАТО.

Оба этих мероприятия с участием Трампа станут хорошим поводом для нового поворота. Президент США может объявить как о прорыве в переговорах о перемирии (но для этого ему нужно будет выкрутить руки Европе и фактически поставить ультиматум Киеву, что сейчас представляется маловероятным), так и о выходе из переговорного процесса и перекладывании проблемы поиска решений украинского вопроса на Европу (что будет воспринято атлантистами как катастрофа).

Третий вариант со сменой курса на эскалационный и возвращение к открытой конфронтации с Россией, конечно, тоже существует, но практически исключительно в мечтах Зеленского и Макрона.

Их проблема в том, что, даже ругая Путина, Трамп все равно собирается перестраивать миропорядок вместе с ним (не в союзе, а договариваясь), а не с Парижем и Киевом.