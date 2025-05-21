Разочарование, недоумение, страх — такие чувства испытали европейские лидеры после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина.

Иван Шилов ИА Регнум

Нет, публично они об этом не говорят — только в анонимных комментариях в западной прессе, которая пишет о том, что «Трамп окончательно созрел для того, чтобы предать Киев и развернуться к Москве».

Настроения в Европе действительно упаднические. Впрочем, они остаются таковыми с момента возвращения Трампа в Белый дом и даже с его избрания — то есть уже больше семи месяцев.

Европа и Киев надеялись на то, что в ходе разговора Трамп будет давить на Путина, принуждая его к немедленному прекращению огня и угрожая в противном случае ввести новые масштабнейшие санкции против России.

Как казалось европейцам, у них были основания для подобных ожиданий: Трамп обещал подумать об усилении давления на Россию, если он убедится в том, что Путин просто тянет время.

Но в итоге вместо этого в ходе разговора Трамп просто попросил Путина продолжить переговоры с Украиной и изложить условия России для перемирия в меморандуме, который можно будет принять, а не отвергнуть. Сама эта формулировка странная — принимать требования России формально должен Зеленский, а он не собирается ничего уступать.

Трамп готов надавить на Зеленского так, чтобы он согласился на условия Путина? Нет, но близок к тому, чтобы оставить Украину на попечение Европы. А это как раз то, чего больше всего опасаются и в Киеве, и в ЕС. Трамп и Вэнс прямым текстом говорят, что это не их война, а после разговора с Путиным президент США заявил:

«Я считаю, что что-то должно случиться (в смысле достижения соглашения о перемирии на переговорах России и Украины. — Прим. ред.), а если нет, я просто уйду, и им придется действовать самим. Это европейское дело. И должно оставаться европейским».

То есть Трамп гнет свою линию: если ему не удастся завершить русско-украинскую войну, то пускай ей занимается Европа. Это, по сути, шантаж и Киева, и европейцев: будете мне мешать договариваться с Путиным, оставлю вас с ним один на один.

На словах Европа обещает стоять с Украиной до конца, но в реальности все понимают, что в случае самоустранения Америки европейцы не станут рисковать открытым конфликтом с Россией и не смогут обеспечить Украине долгосрочную поддержку.

То есть Украина будет слабеть, и рано или поздно уже Европе придется самостоятельно договариваться о ней с Путиным.

Этот вариант устраивает Москву, потому что на пути к нему может случиться так, что Россия решит украинский вопрос без Европы — договорившись с новой киевской властью, которая появится в случае обрушения фронта или начала смуты в украинской элите.

Европейцы все еще не до конца верят в упертость Трампа, надеясь, что в какой-то момент им все-таки удастся убедить его в необходимости перейти к политике жесткого давления на Россию и продолжения затяжной борьбы за Украину.

Трамп сам порой дает повод для таких надежд, хотя для него это скорее элемент многослойной игры с Евросоюзом. В целом его настрой неизменен — он хочет положить конец украинской войне и выстроить новые отношения как с Европой, так и с Россией.

Сбить его с этого курса не удастся. Потому что все аргументы атлантистов о недопустимости победы России и последующих угрозах Европе на него не действуют. Трамп не верит в то, что Россия нападет на Прибалтику или Польшу — все эти сказки хороши для внутризападной пропаганды, а не для такого прагматика-реалиста, как он.

Да, он не хочет безусловной победы России, то есть возвращения всей Украины в орбиту Москвы. Но он не верит и в возможность удержать в руках Запада нынешнюю Украину.

Время, по логике Трампа, работает на Россию. Поэтому он и предлагает зафиксировать статус-кво, не исключая даже передачи России еще не занятых нами территорий четырех новых субъектов федерации, чтобы потом не отдавать больше.

Европейцы же все еще верят в возможность удержать за собой Украину — но только при помощи США. Отсюда и их упорные попытки заставить Трампа изменить позицию. Попытки обреченные, потому что он не собирается ставить на то, во что не верит.

Очень показателен в этой связи рассказ госсекретаря Марко Рубио о состоявшемся у него в Ватикане разговоре с одним из кардиналов. Католический иерарх сказал ему: «Очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся».

Мир действительно меняется. И те, кто не хочет этого признавать и понимать, проигрывают уже сейчас. И проиграют еще больше, упорствуя в своем нежелании принять реальность.