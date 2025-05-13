Владимир Путин не поедет в Стамбул — его не удалось заманить даже возможным присутствием там Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА Регнум

Впрочем, предложение Зеленского устроить встречу с Путиным, выдвинутое в ответ на инициативу Москвы начать прямые переговоры, изначально было рассчитано на отказ российского президента.

Представить рукопожатие двух Владимиров было абсолютно невозможно: Зеленскому и Путину просто не о чем говорить.

Однако сводить всю интригу вокруг встречи к банальной борьбе за симпатии Трампа неправильно. У России есть цель, от достижения которой она не откажется ни при каких обстоятельствах.

Эта цель — вырванная из рук Запада Украина. Позиция Трампа, действительно настроенного на завершение конфликта с Россией на Украине, важна, но коллективный Запад (при всех его внутренних разногласиях) еще не готов отказаться от намерения забрать себе Незалежную.

Наоборот, в последнее время европейская часть Запада демонстративно нарастила давление на Россию, требуя немедленного перемирия и выдвигая ультиматумы.

Хотя это и объясняется в первую очередь опасениями европейцев насчет возможного «умывания рук» Трампом (то есть отказа Штатов не только от попыток остановить войну, но и от участия в поддержке Киева), все же столь агрессивную риторику нельзя просто сбрасывать со счетов.

Да, Европа не имеет ни собственных сил, ни желания для ведения войны с Россией на территории Украины. Но она способна сорвать российско-американские договоренности насчет будущего этого государства.

Чем сейчас успешно и занимается, пытаясь лишить Трампа не только лавров миротворца, но и ставки на восстановление американо-российских отношений.

Игра слишком откровенная, чтобы можно было представить, что Трамп ее не понимает.

Однако вера европейцев в то, что Вашингтон в итоге отставит надежды на соглашение с Москвой, сильна. Абсолютно все ставит на это и Зеленский, у которого, впрочем, и выбора-то особенно нет.

Какова в этой ситуации тактика Москвы? Именно тактика, потому что со стратегическими целями все понятно — военным, дипломатическим, военно-дипломатическим путем Россия добивается того, чтобы Запад отступился от Украины: не просто дал гарантии невступления в НАТО, но и фактически отказался от попыток забрать себе западные русские земли.

Сейчас же Запад демонстрирует прямо противоположное, как, например, происходит с идеей ввести на Украину британо-французские войска. Да, уже не 30–50 тысяч, а гораздо меньше — но даже пара тысяч официальных военных изменят ситуацию.

Ведь тем самым Европа символически объявит Украину своей территорией, после чего у России останется выбор между двумя неприемлемыми вариантами: отказ от Украины с признанием ее частью Европы или война с НАТО.

А ведь миротворцев могут ввести как раз в момент перемирия, и одной лишь этой угрозы достаточно для того, чтобы Москва никогда не согласилась на приостановку боевых действий.

Однако главное внимание Путина сейчас сосредоточено на Трампе — потому что отношения с ним позволяют ослаблять единство Запада по украинскому вопросу. И нынешняя тактика Кремля понятна: диалог с Трампом нужен, полезен и выгоден.

Путин не делает ставку на сделку с Трампом, но использует прекрасную возможность для того, чтобы укрепить его в целом правильные намерения.

Трамп хочет прекратить войну? Россия тоже. Вопрос только в условиях.

Трамп вроде бы готов идти навстречу нашим требованиям, но говорит (через того же Стивена Уиткоффа), что Европа не согласна? Ну тогда вы на Западе должны как-то договориться между собой, поставив перед фактом Зеленского. А мы подождем, но без всякого перемирия.

Примерно так можно описать тактику Путина на переговорах с Трампом — и в целом она работает.

Но ведь Трамп в какой-то момент может разочароваться в перспективах «сделки» и отойти в сторону, а то и ввести новые, «адские» санкции? Именно к этому его подталкивают Зеленский с Европой.

Причем им нужно, чтобы президент США не просто разочаровался в Путине, но и решил, что тот все время водил его за нос, обманывал.

Потому что в случае одновременного разочарования в Зеленском и Путине Трамп может просто устраниться от конфликта, что станет реальным поражением Украины.

Разочароваться Трамп, конечно, может, но вот вводить «адские санкции» он не будет. По двум простым причинам.

Потому что понимает, что с помощью них не удастся принудить Россию к «миру», то есть к тому, чтобы она смирилась с передачей Украины под контроль Запада.

И потому, что понимает: само введение подобных санкций станет ударом по мировой и американской экономике, причем ударом серьезнейшим.

Полный запрет на покупку российской нефти и газа, вкупе с охотой на теневой танкерный флот, можно объявить, но для того, чтобы заставить весь мир его соблюдать, у Америки просто нет сил.

Как заставить Индию не покупать российскую нефть? Как принудить Китай отказаться от российского газа?

Но даже не полностью работающие «адские санкции» окажут резко негативный эффект на мировую и американскую экономику. И в итоге подтвердят, что США способны лишь разрушать мировую торговлю, не достигая при этом поставленных задач.

И это не говоря о том, что применение атомной бомбы «адских санкций» в принципе противоречит самой сути трамповской политики: ему не нужна еще более враждебная Западу Россия, он, наоборот, пытается выстроить новую геополитическую конфигурацию.

Исходя из такой оценки Трампа, неудивительно, что Путин не боится «разочаровать» Дональда, как и не опасается и его «гнева».

Личная встреча двух лидеров, которая в любом случае состоится в недалеком будущем, подтвердит правильность расчетов президента России.

А Украину Путин Западу не отдаст ни при каких обстоятельствах — и Трамп тут вообще ни при чем.