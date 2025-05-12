Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Многие на этой грешной земле пытаются добиться внимания главы Католической церкви, и то, что буквально сразу после своего избрания новый папа римский Лев XIV провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, вызвало определенную зависть.

Иван Шилов ИА Регнум

И официальное сообщение об «очень теплом и действительно предметном» разговоре в изложении украинской стороны сочится елеем: как нас любят, как нас уважают и ценят. Папа то, папа сё, папа верни наших детей, «Украина хочет закончить эту войну и делает всё ради этого».

А Лев XIV энергично кивает.

Кроме того, Зеленский пригласил папу совершить апостольский визит на Украину, поскольку он «принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей». Только «все эти люди» в 2015 году, когда население было побольше, а ситуация — поспокойнее, составляли 9% верующих, из которых к римо-католикам относился один процент.

И вряд ли за последние годы их количество прибавилось, поскольку основные события в религиозной отрасли происходят по линии разгрома канонического православия с отъемом имущества в пользу православия политического, а подданные Ватикана как жили в Ивано-Франковске, Львове и Тернополе, так и живут.

Так что такого восторга, какой в 1999 году вызвал приезд Иоанна Павла II, среди верующих не будет.

А приехать новый понтифик реально может, поскольку его искренний интерес к Украине лежит совершенно в другой плоскости. И то, что папа — американец, — на самом деле важное обстоятельство, логично дополняющее соглашение о продаже национального достояния, на днях ратифицированное Верховной радой без единого голоса «против».

Сейчас вкратце напомним расклад.

Ни для кого не секрет, что поход на восток для Ватикана — очень давняя история, начиная с первого успеха в виде Брестской (Берестейской) унии 1596 года. В её канве британский проект включения Украины в сферу польского влияния (что очень нравится полякам) полностью устраивает Католическую церковь. Польша — её мощный оплот и мостик на ту самую Западную Украину.

А от неё — дальше вглубь территории, где руками режима наводит свои порядки жадная Константинопольская церковь во главе со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Греческий дед, в свое время получивший крупную взятку в долларах за выдачу «томоса» об автокефалии искусственно созданной Православной церкви Украины, смотрел гораздо дальше.

Включился он в процесс уничтожения «московской церкви» в лице канонической УПЦ по «благословению» Вашингтона, у которого в уничтожении важного связующего звена между Украиной и Россией был практический интерес. А подтолкнули патриарха к неприемлемому с точки зрения совести выбору простым шантажом: самый большой приход у Фанара (район Стамбула, где находится резиденция патриарха) находится именно в США, и его весьма легко потерять, если расстроить Госдеп.

Но потерю уважения среди православных церквей он решил компенсировать увеличением размера своей собственной, ведь истираемая властью УПЦ была крупнейшей конфессией Украины и владела 40% того, что в целом относилось к сфере влияния Русской православной церкви — по крайней мере, так это оценивали видные пэцэушники.

Поэтому одним из условий своего участия в украинском проекте он поставил передачу имущества: первым храмом в новом списке активов Варфоломея стала знаменитая Андреевская церковь в Киеве. А Киево-Печерскую лавру нагло отобрали у верующих, чтобы превратить в его ставропигиальный монастырь (для чего, вероятно, и проводится инвентаризация).

Так или иначе, ПЦУ — организация мертворожденная и полноценно заместить каноническое православие не может. Другое дело, когда управление перехватывает опытная рука из Стамбула, а монахи и духовенство переходят не в черную дыру, а к Вселенскому патриарху.

Однако не бывает в этом мире так, что кто-пришел такой красивый и всё положил себе в карман. Поэтому делить решили по-честному: если Киево-Печерскую лавру забирает Варфоломей, то вторую крупнейшую, Почаевскую лавру в Тернопольской области, получит Ватикан.

Не только её, конечно. Только здесь посредником может выступить Греко-католическая церковь, которая спокойно примет объекты, являясь по обряду православной церковью. Опыт уже имеется: в рамках действия упомянутой унии Почаевская обитель в 1720 г. была отнята у православных, и в ней на целых 111 лет поселились базилианские монахи — оригинальный гибрид католических монашеских орденов византийского обряда, орден св. Василия Великого.

Американский папа, конечно же, находится в передовом тренде раздела Украины, и он тоже представитель крупнейшей американской христианской деноминации — 22% населения страны. Лев XIV одновременно помогает и своей родине, и своей церкви, что сложилось невероятно удачно. В этом деле понтифик, несомненно, получит абсолютную поддержку администрации Трампа и, вполне может быть, даже обскачет хитрого Варфоломея.

Хотя в целом никакого противоречия между участниками сделки нет.

Константинопольский патриарх никогда не скрывал и всегда говорил в своих проповедях о том, что единство католиков и православных наступит, «несмотря на возражения тех, кто или недооценивает ценность богословия, или считает экуменизм утопией». Причем не когда-нибудь, а уже к 2025 году, когда грянет 1700-летний юбилей Первого Вселенского Собора в Никее. Поворотного момента в истории христианства, когда был сформулирован Символ веры и изданы 20 канонов.

Текущий год является тем моментом, когда новая уния с Ватиканом или будет заключена, или будет сделан большой шаг на пути к ней. Большое событие, которое обеспечит его участникам место в истории — и немалые прибыли. Очень, неплохой старт для папы и достойный финал карьеры патриарха.

Поэтому, когда понтифик в своей первой воскресной проповеди предложил сделать «всё возможное ради достижения как можно скорее подлинного, справедливого и длительного мира», вполне возможно, он имел в виду совсем другое мирное соглашение, в рамках которого Украина — всего лишь блюдо на праздничном столе.

А там уже настолько привыкли быть блюдом, что воспринимают подогревание пищи перед подачей на стол как дружеское тепло и знак огромного уважения к украинскому народу.