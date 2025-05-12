Торговые переговоры между Вашингтоном и Токио продвигаются медленно. Американцы хотят, чтобы японцы покупали у них больше энергоносителей. Теоретически такое возможно, но решить все сложности во взаимоотношениях стран за счет этого не получится. Российским поставщикам углеводородов в Страну восходящего солнца нужно быть настороже, но поводов паниковать нет.

Иван Шилов ИА Регнум

Суть проблемы: Америка имеет колоссальный торговый дефицит с Японией, причем он сохранялся на протяжении многих десятилетий. Проблема не новая. В 1980-е в Вашингтоне уже переживали по поводу того, что японские товары теснят американские на их собственном рынке. Торговые трения тогда завершились подписанием «Соглашения Плаза», в котором Япония обязалась укрепить свою валюту. Это временно снизило остроту проблемы, но в дальнейшем взаимоотношения между Японией и США как экспортёром и импортером соответственно только закрепились.

В данный момент Япония имеет профицит торговли с США на уровне 8,62 трлн иен, или примерно $60 млрд. Это довольно много, хотя и в разы меньше, чем дефицит США с Китаем. Номенклатура этого профицита огромна — подавляющее большинство промышленной продукции следует из Страны восходящего солнца в Америку, нежели в обратном направлении. С востока на запад Тихого океана перемещаются по большей части лишь продукты питания, различные услуги и, наконец, энергоресурсы. Немного утрируя, можно сказать, что США сегодня — это сырьевой придаток Японии, а производство, которое когда-то сделало Америку великой, вынесено на аутсорс за океан.

Однако просто взять и сразу перенести производство назад в США нереально, и это, скорее всего, уже поняли в самом Вашингтоне. Это потребует не только введения пошлин, но и масштабной программы инвестиций в промышленность и образование. По сути, придется не только вложить триллионы долларов, но и изменить весь образ жизни в Америке, складывавшийся на протяжении четырех или даже пяти последних десятилетий. Задача практически невыполнимая. Более реальным вариантом выглядит частичный перенос некоторых стратегических производств вкупе с «торговыми сделками», предусматривающими более активную покупку тех американских товаров, которые идут на экспорт уже сейчас. Именно такая сделка обсуждается в данный момент с Японией.

США надеются увеличить поставки в Японию своего газа. Этого требует нефтегазовое лобби, которое способствовало приходу к власти Дональда Трампа. В условиях снижения цен на нефть, которое с нами, возможно, надолго, поставки газа за рубеж необходимы для развития и даже в некоторых случаях банального выживания американских углеводородных производителей.

В 2024 году Япония импортировала СПГ из США на сумму 542,6 млрд иен (3,8 млрд долларов). США с долей 8,7% были четвертым по величине экспортером СПГ в Японию после Австралии, Малайзии и России. Последняя, кстати, поставила в Японию газа на 548 млрд иен. На встрече Трампа и премьер-министра Сигеру Исибы в феврале правительства двух стран договорились увеличить импорт американского СПГ в Японию. Также в воскресенье Исиба предположил в эфире телевидения, что возможно увеличение доли импорта СПГ из США.

Для Америки это важно еще и потому, что газ в Японию будет, скорее всего, направляться с аляскинских месторождений. Но они требуют инвестиций, в частности на газопровод, который соединит север штата (где газ, собственно, добывается) с югом (где располагаются основные терминалы по сжижению и порты). Стоимость всего проекта составляет $44 млрд, и он требует инвестиций, которыми вполне могут оказаться и японские.

У России здесь интерес в том, чтобы сохранить покупателя на свой СПГ. Но стоит понимать, что американский газ не заменит российский в один момент, даже если японцы всё подпишут. А если это будет происходить со временем, то Восточная Азия большая и «Сахалин СПГ» может найти себе и других клиентов. К тому же по мере расширения навигации на Севморпути будут неизбежно расти поставки в Азию и с западносибирских месторождений.

Как бы то ни было, Японии будет трудно значительно сократить свой торговый профицит с США только за счет увеличения импорта СПГ. И Токио хочет что-то взамен. Представив США пакет мер, включая устранение нетарифных барьеров, Япония планирует попросить Вашингтон освободить себя от ответных пошлин и дополнительных тарифов на автомобили и другие товары.

В случае же, если конфликт обострится, у Японии в распоряжении есть весьма мощная карта: более 1,1 трлн долларов в американских казначейских обязательствах — больше, чем у кого бы то ни было в мире, включая Китай (справедливости ради, никто не знает, сколько американского госдолга у китайцев всего — значительную часть они держат через «прокладки» вроде Бельгии). Эта сумма как раз аккумулировалась за десятилетия профицитной торговли. Если хотя бы значительная часть этих бумаг будет выброшена на рынок, США могут получить полноценный долговой кризис.

Конечно, на что-то подобное Япония может пойти только в крайнем случае. И дело тут не только в политической реакции. Распродажа долларовых активов грандиозно укрепит иену, что станет ударом уже по японской промышленности и экономике. Но наличие подобного механизма в жестких переговорах по принципу «баш на баш» уже является достаточно сильным аргументом. В общем, добиться своих условий, в том числе и по СПГ, американцам будет непросто.